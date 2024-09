Jamie xx se reúne con Romy y Oliver Sim en la rola "Waited All Night"

Lo que necesitas saber: A nada del lanzamiento del nuevo disco de Jamie xx, nos sorprendió armando la reunión de The xx con Oliver Sim y Romy en "Waited All Night".

A pesar de que sus integrantes han seguido activos, no podemos negar que estamos esperando con ansias el regreso de The xx. Sin embargo, bajita la mano, parece que muy pronto los tendremos de vuelta. Pero mientras tanto, Jamie xx nos emocionó reuniendo a Romy y Oliver Sim en la rola “Waited All Night”.

Como recordarán, fue en 2017 cuando la banda británica estrenó su más reciente material discográfico, I See You. Desde entonces y como lo mencionamos antes, los miembros de la grupo se la han pasado sacando material increíble como solistas e incluso colaborando entre ellos. Aunque la verdad, ya extrañábamos que los tres trabajaran juntos.

Jamie xx está a punto de sacar su nuevo disco como solista/Foto: Getty Images

Jamie xx reunió a The xx en su nueva rola “Waited All Night”

Estamos a nada del estreno de In Waves, el segundo álbum en solitario de Jamie xx. De este álbum ya hemos escuchado varias rolas, como

“Baddy on the Floor”, “Treat Each Other Right”, “Life”, “All You Children” y “Dafodil”, donde colabora con artistas espectaculares, entre ellos Honey Dijon, Kelsey Lu, Panda Bear, Robyn y The Avalanches.

Sin embargo, a unos cuantos días del lanzamiento oficial de este material discográfico, Jamie nos dejó con la boca abierta sacando “Waited All Night”, tema el cual estrenó en Glastonbury 2024 y en el que une fuerzas con sus compañeros de The xx, Oliver Sim y Romy. ¿El resultado? Una canción llena de melancolía para romper la pista de baile con los pasos prohibidos.

Tuvimos la reunión de the xx en la nueva rola de Jamie/Foto: Getty Images

Para que se den una idea de cómo está el asunto, esta rola arranca con un beat relajado mientras Romy entra para cantar un poco. Después del coro, la melodía explota y aparece la voz de Oliver para echarse algunas frases. Al final, ambos se unen para armar una combinación poderosa y emotiva que seguro les volará la cabeza.

Jamie le agradeció a Romy y Oliver por acompañarlo en esta canción

Sobre esta colaboración y de acuerdo con Pitchfork, Jamie xx le agradeció a sus compañeros de The xx por su amistad y por aportar su talento en todo lo que hacen: “Gracias a mis dos mejores amigos y hermanos músicos, Oliver y Romy. Es maravilloso tener a la pandilla reunida nuevamente, trabajando de nuevas maneras, desarrollando nuevas vidas; no estaría aquí sin ellos”.

Por su parte, Oliver y Romy declararon lo siguiente: “Nos encantó colaborar en nuestros últimos proyectos en solitario, pero ha pasado un tiempo desde que los tres nos reunimos en una canción. Estamos muy contentos de que este haya sido el lugar donde nos volvimos a encontrar. Estamos orgullosos de desempeñar un pequeño papel en este álbum brillante y tan esperado. ¡Somos tus mayores fans, Jamie!”.

Oliver Sim y Romy Madley colaboraron con Jamie en este temazo/Foto: Getty Images

Recuerden que In Waves, el segundo álbum de estudio de Jamie xx estará disponible a partir del 20 de septiembre, el cual presentará en México el próximo 2 de octubre en el Pepsi Center WTC. Pero mientras esperamos a que llegue el día para escuchar este discazo completo y para calentar motores, a continuación les dejamos “Waited All Night” con Romy y Oliver Sim.

