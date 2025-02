'Is This What We Want?': Paul McCartney, Kate Bush, Damon Albarn y el disco silencioso para combatir la IA

Lo que necesitas saber: Los músicos y artistas británicos andan preocupados por la IA. Es por eso que armaron un disco silencioso y una campaña para pedirle al gobierno que los protejan.

Sigue durísimo el debate sobre el uso de la inteligencia artificial (IA para los cuates) en el arte. Sobre todo en la música, pues hay quienes la han utilizado para mejorar sus canciones, pero también está el otro lado de la moneda, los que se oponen a esta práctica, y vaya que algunos artistas se han manifestado al respecto de manera creativa, como los que crearon un disco silencioso.

Más allá de una mera postura en redes o publicar un comunicado al respecto, algunos nombres importantes de la música en el Reino Unido, decidieron poner manos a la obra en contra de la IA. ¿De qué manera? Bueno, pues aunque ustedes no lo crean, armaron un álbum que no contiene música como tal, pero detrás incluye tanto un mensaje como una intención muy claras.

La IA sigue armando polémica en la industria musical/Foto: Getty Images

‘Is This What We Want?’: el disco silencioso que juntó a la música en el Reino Unido

El 25 de febrero de 2025, apareció en el internet de las cosas un álbum llamado Is This What We Want?, un disco que solamente incluye grabaciones de estudios y foros de conciertos vacíos (sí, eso es lo único que se escucha) que representan el impacto que los músicos esperan que tengan las propuestas del gobierno en contra de su gremio.

Para este proyecto, se juntaron más de mil músicos del Reino Unido, entre ellos Kate Bush, Annie Lennox y Damon Albarn con la intención de manifestarse en contra de la inteligencia artificial en la música británica. Y vaya que lograron hacer que todo el mundo le echara el ojo a esta situación tan compleja.

Sin embargo, aunque no participaron como tal en este disco silencioso y a la distancia, en una carta dirigida a diversos medios, se sumaron a la protesta nombres como Paul McCartney, Dua Lipa, Elton John, Sting, The Clash, Billy Ocean, Ed O’Brien de Radiohead, Dan Smith de Bastille, Mystery Jets y Jamiroquai, Ed Sheeran y muchos más… así como lo leen.

Por si no fuera suficiente sacar Is This What We Want?, usar el tracklist para explicar la razón por la que se juntaron (el cual traducido, al español dice lo siguiente: “El gobierno británico no debe legalizar el robo de música para beneficiar a las empresas de inteligencia artificial”) y donar todas las ganancias del álbum a la organización benéfica Help Musicians., artistas como Kate Bush denunciaron que sus representantes están vendiéndolos a Silicon Valley.

Y quizá en este punto se anden preguntando por qué tantos artistas en el Reino Unido unieron fuerzas para mostrar su descontento con la inteligencia artificial. Bueno, pues todo esto es parte de una reacción en contra de los planes del gobierno británico.

La gente del primer ministro Keir Starmer, está considerando revisar la ley para permitir que las empresas de IA usen el contenido de los creadores en Internet para ayudar a desarrollar sus modelos, sin respetar los derechos de autor.

Este es el tracklist de ‘Is This What We Want?’, que explica por qué hicieron un disco silencioso en contra de la IA/Foto: isthiswhatwewant.com

La situación entre los artistas y el gobierno británico está tensa gracias a la IA

Como quizá ya lo saben, los programas de IA generativa extraen o aprenden de mucha información, como texto, imágenes o música en línea, para generar contenido nuevo que parece creado por un humano. En este caso, las propuestas de cambio a la ley consideran darle a los artistas o creadores una llamada “reserva de derechos”: la opción de elegir si permiten que usen sus datos en estas aplicaciones.

Sin embargo, los críticos del plan del gobierno británico consideran que no es posible que un escritor o artista se comunique a tantos proveedores de servicios de inteligencia artificial tan diferentes para decirles que no quiere que su contenido se use de esa manera, o que monitoree lo que sucede con su trabajo en todo Internet. Es prácticamente imposible hacerlo.

Los músicos están preocupados por el poder que le piensan dar a la IA en el Reino Unido/Foto: Getty Images

De acuerdo con la BBC, un representante del Departamento de Ciencia, Innovación y Tecnología (DSIT) dijo en un comunicado que “el régimen actual del Reino Unido para los derechos de autor y la IA está impidiendo que las industrias creativas, los medios de comunicación y el sector de la IA alcancen su máximo potencial, y eso no puede continuar”.

Aunque el gobierno todavía no toma una decisión al respecto y presuntamente no harán nada hasta que tengan un plan en forma, esta misma fuente menciona que la idea es que busquen un camino que “proteja tanto a los artistas como a los intereses de los desarrolladores de IA”, con la finalidad de que ambas partes salgan en buenos términos.

Las industrias creativas en el Reino Unido también se sumaron a la lucha de los músicos

De cualquier manera, antes de que pasara algo, los artistas británicos dieron el primer paso con Is This What We Want? El organizador de este disco silencioso, Ed Newton-Rex, afirmó que las propuestas del gobierno no solo eran “desastrosas para los músicos” en el Reino Unido, sino también “totalmente innecesarias”, ya que el país puede ser “líder en inteligencia artificial sin echar por la borda nuestras industrias creativas líderes en el mundo”.

Newton-Rex mencionó que el proyecto de este álbum demuestra que “por mucho que el gobierno intente justificarlo, los propios músicos están unidos en su rotunda condena de este plan mal pensado”. Las grandes figuras de la industria musical también han dado su opinión al respecto, entre ellos Sir Paul McCartney, quien en enero de 2025, habló con la BBC sobre la situación de la IA.

El ex-Beatle pide al gobierno que proteja los derechos de autor. Foto: Getty Images

Paul dijo que los cambios propuestos a la ley de derechos de autor podrían aceptar una tecnología “inusual” que haría imposible que los músicos y artistas se ganen la vida con su música (acá les contamos más al respecto). Es por eso que tanto él como artistas que quizá no tienen tantos reflectores, se unieron para entrarle al proyecto de Is This What We Want?, con la idea de ayudarse unos a otros.

Por último pero no menos importante, además de sacar este interesante disco silencioso, las industrias creativas del Reino Unido también lanzaron una campaña llamada Make it Fair, para resaltar cómo su contenido corre el riesgo de ser entregado de forma gratuita a empresas de inteligencia artificial.

Las industrias creativas en el Reino Unido también armaron una campaña en contra de la IA/Foto: BBC

A través de anuncios en los periódicos más importantes, buscan que la gente le pida a las autoridades competentes que traten de cambiar los planes del gobierno. Como ya lo mencionamos antes, hasta el momento de redactar esta nota, no hay una decisión oficial, pero todos estos musicazos y artistas prefirieron adelantarse a levantar la voz antes de que sea demasiado tarde.

Publicado en Sopitas MX.

Relacionado