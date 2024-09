Lo que necesitas saber: Parece que estamos ante el final de The Weeknd, o eso es lo que dio a entender Abel Tesfaye con el anunció de 'Hurry Up Tomorrow'.

Dicen que todo en esta vida es un ciclo y eso lo podemos ver en todos lados, incluso en la industria musical. Muchos artistas y banda han decidido cambiar o reinventar su sonido para seguir creciendo y evolucionando. Y al parecer, eso es lo que pasará con The Weeknd después del disco Hurry Up Tomorrow.

Desde hace varios años, Abel Tesfaye –como en realidad se llama el cantante y productor canadiense– dio a entender que dejaría el alter ego de The Weeknd para seguir haciendo música bajo su propio nombre. Y vaya que con el paso del tiempo ha dado señales de que estamos a punto de ver el final del personaje que lo llevó a la fama.

The Weeknd en el show que dio en el medio tiempo del Super Bowl LV/Foto: Getty Images

Abel Tesfaye ha estado “deshaciéndose” del alter ego que lo llevó a la fama

Todo comenzó en 2023, cuando Abel quitó su pseudónimo artístico en redes sociales para poner su nombre real e incluso armó un post que dejó a sus fans con el ojo cuadrado. Días antes, en entrevista para W Magazine, Tesfaye habló sobre muchas cosas, pero lo que llamó la atención fue que mencionó el final de The Weeknd.

Al respecto, Abel declaró que quería “matar” a ese alter ego y cerrar ese capítulo luego de interpretar a Tedros en The Idol, serie de HBO que protagonizó y cocreó junto a Sam Levinson, pues supuestamente el personaje lo consumió. Aunque dijo que no estaba seguro ahora cómo se llamaría, dejó claro que continuaría haciendo y sacando música.

The Weeknd y Lily Rose-Depp en ‘The Idol’/Foto: HBO

A pesar de esas declaraciones, Abel Tesfaye continuó como The Weeknd en la gira de After Hours Til Dawn, la cual incluso pasó por México con shows en la CDMX, Monterrey y Guadalajara (por acá les contamos cómo se puso la primera noche en el antiguo Foro Sol). Sin embargo, bajita la mano estuvo dando pistas de su futuro en redes sociales, en particular sobre lo último que escucharemos de su famoso personaje.

Resulta que a través de sus cuenta oficiales, el artista canadiense ha publicado pedazos de música nueva e incluso se dice que en el concierto que dará el 7 de septiembre en el Estadio Morumbi de São Paulo (que se transmitirá en vivo en YouTube) contará con una producción completamente nueva para anunciar una nueva era.

The Weeknd y su indumentaria en el concierto del Foro Sol. Foto: Stephania Carmona para Sopitas.com

‘Hurry Up Tomorrow’, ¿el último disco de The Weeknd?

Sin embargo, antes de todo eso, Abel Tesfaye anunció con bombo y platillo que su nuevo álbum de estudio, el sexto álbum de estudio de su carrera como The Weeknd llevará por título Hurry Up Tomorrow. Este disco será muy importante, pues con él cerrará lo que llama su “Trilogía de pesadillas”, que inició con After Hours (2020) y siguió con Dawn FM (2022).

Al respecto, Abel publicó un mensaje que está lleno de referencias a su trabajo reciente y a toda su trayectoria musical, empezando por una referencia a hace 14 años, cuando el proyecto de The Weeknd estaba empezando a despegar. A continuación les dejamos el comunicado completo.

“Ayer hizo catorce años… Contuvimos la respiración, cayendo en un mar resplandeciente a altas horas de la noche… Intentamos limpiar las heridas con melodías y luces, un vendaje a prueba de balas para proteger lo que hay debajo. En un lugar donde las estaciones nunca cambiaron, donde el tiempo dejó de existir. Pero ahí radica el problema. Hoy se ha sentido como un giro sin fin. Sigo distorsionando la verdad, inmune al mareo, insensible a las náuseas. Lo que hay debajo grita en silencio. “Me miro al espejo y me siento a la vez viejo y nuevo, atrapado en el limbo e incapaz de moverme. Aún no me he enfrentado a mí mismo. Más canciones podrían ayudar, pero ¿qué me queda por decir? Ay de mí en mi jaula dorada, ¿verdad? Lo que una vez me hizo invencible me falló en el escenario mundial. Un nuevo trauma salió a la superficie, abriendo compuertas. Un nuevo camino aguarda. Cuando termine el día de hoy, descubriré quién soy”.

¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues no está muy claro porque venía con la revelación de Hurry Up Tomorrow. Sin embargo, varios fans andan diciendo que con el mensaje, Abel Tesfaye está anunciando su último disco como The Weeknd y después de esto, iniciará una nueva etapa dentro de la industria musical.

¿Ustedes qué dicen? ¿Creen que será el fin del alter ego de Abel o solo nos está trolleando? Bueno, pues solo nos queda esperar a que suelte más detalles del álbum (como el tracklist, la portada y demás) para confirmar si es verdad que con este material discográfico se despedirá de su famoso alter ego que lo llevó a la fama.

Publicado en Sopitas MX.

