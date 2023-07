¿Por qué es importante? Mujeres trans de diferentes industrias se unen para hacer arte audiovisual con la nueva canción de ANOHNI and the Johnsons.

ANOHNI and the Johnsons están calentando motores para el estreno de su nuevo álbum, My Back Was A Bridge For You To Cross, el próximo viernes 7 de julio.

Antes de soltarnos el álbum completito — que tendrá diez rolones y durará poco más de 40 minutos— nos dieron una probadita con dos sencillos. “It Must Change” y “Silver Of Ice“. ¡Y ya tenemos el tercero!

ANOHNI and the Johnsons estrenan nuevo video con Hunter Schafer en la dirección

Hunter Schafer/Foto: Getty Images

La onda relajada al pianito y la voz súper identificable de Anohni prometen y mucho para esta nueva producción. ¡Y qué mejor si suman a sus amistades con habilidades increíbles!

Hunter Schafer ya demostró que tiene varios talentos. Entre ellos la actuación, el modelaje y la dirección. ¿Se sabían esa última? Nuestra querida “Jules” de Euphoria se encargó de dirigir “Why Am I Alive Now” y quedó espectacular.

Anohni de ANOHNI and the Johnsons recibiendo un Mercury Prize en 2005/Foto: Getty Images

¿La mayor fan de ANOHNI and the Johnsons? Probablemente sea Hunter Schafer. La actriz declaró que escucha a la banda desde que iba en la secundaria, así que andaba como pez en el agua cuando le pidieron el favor.

“Quería centrarme en la idea de encontrar hermandad en un mundo que no hace nada para ayudar. Espero que la dirección, la coreografía y el tono transmitan una pequeña parte de ese viaje”. – Hunter Schafer vía Indie Hoy

Recomendado: ¡Artistotas! 5 mujeres trans que amamos y seguramente tú también.

¡Puro trans power!

Hunter Schafer/Foto: Getty Images

En el video dirigido por Hunter Schafer —artista abiertamente trans— aparecen varias estrellas trans para apoyar la causa: Fashion —diseñadora y DJ—, Davia Spain —directora, productora, performer, actriz y música— y Massima Bell —modelo—.

Mientras estas cuatro reinas trans se lucen frente y detrás de las cámaras, la rolota de ANOHNI and the Johnsons —Anohni también es una mujer trans— canta: “¿Por qué estoy viva ahora? No quiero ser testigo, viendo todo este agobio. El dolor de nuestro mundo”.

Además se echa unos cuantos versos para denunciar el cambio climático, el abuso contra la naturaleza y el sufrimiento de los animalitos. Como siempre, ANOHNI and the Johnsons haciendo música cool con los temas del momento.

¡Abusados! Mañana habrá un evento para el estreno del álbum, con actuación en vivo, sesión de preguntas y respuestas con Hunter Schafer y toda la cosa. AQUÍ toda la información