Esta tarde se dio a conocer el fallecimiento de Tina Turner, una de las mujeres más legendarias en el rock quien murió a la edad de 83 años en Zúrich, Suiza.

Fue a través de una publicación en su cuenta de Instagram donde el equipo de la cantante anunció la sensible noticia:

“Hoy despedimos a una querida amiga que nos deja a todos su obra más grande: su música. Toda nuestra más sincera compasión está con su familia. Tina, te extrañaremos mucho” Así despidieron a Tina Turner en Instagram

Nacida como Anna Mae Bullock, Tina Turner falleció en su casa de Zúrich, Suiza a causa de varios problemas de salud desencadenados por el cáncer intestinal que le diagnosticaron en 2016.

Una estrella que brilló por sí sola

A pesar de los éxitos que logró con su expareja Ike Turner durante los años 60 y 70, la cantante de rock y soul decidió separarse de una vida llena de maltrato, violencia y abusos para convertirse en un ícono mundial.

Tina Turner triunfó por sí misma a la edad de 40 años, cuando muchos otros artistas ya estaban en plena decadencia…

Hoy su legado permanece con rolotas como We Don’t Need Another Hero, Nutbush City Limits o What’s Love Got to Do With It que la llevó a la fama en los 80s.

A lo largo de su carrera Tina Turner vendió más de 150 millones de discos en todo el mundo, ganó 12 premios Grammy, fue votada en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1991 e incluso tiene un musical que se estrenará en el Pantages Theatre de Hollywood el próximo 13 de junio.

El mundo lamenta la muerte de Tina Turner

Artistas y miembros del espectáculo como Beyoncé, Oprah y hasta Mick Jagger siguieron durante años el trayecto musical de una mujer inquebrantable, cuyo carácter fue igual de fuerte que sus piernas y el fijador que sostenía sus extravagantes peinados.

Foto: AP

Además de su increíble música, Tina Turner fue una de las primeras celebridades que se abrieron al mundo sobre el tema del abuso doméstico y se volvió una imagen de resistencia para las mujeres maltratadas.

Descansa en paz, Tina. Gracias por recordarnos que siempre hay que hacer las cosas “bien y duro”.