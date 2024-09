Lo que necesitas saber: "Wish You Were Gay" de Billie Eilish tiene una fuerte inspiración en una canción de Carla Morrison. La joven artista nos lo detalló en esta entrevista exclusiva.

La industria de la música pop tiene en Billie Eilish a una de las artistas más importantes de los últimos años. Y en el futuro, cuando se hable de aquellas estrellas que marcaron a la generación que creció musicalmente en los 2020, no tenemos duda que ella encabezará esas listas nostálgicas.

De hecho, ya en este punto hay cierto misticismo alrededor de Billie como una figura juvenil que ha ido creciendo con cada producción discográfica que lanza. Ese misticismo incluye todos estos datos respecto a sus influencias e inspiraciones…

Y en ese sentido, para los fans latinoamericanos –sobre todo los mexicanos– resulta curioso que Carla Morrison entre en la bolsa de artistas que han marcado a la joven intérprete de “Birds Of a Feather”.

Billie Eilish vino a México recientemente para promocionar su disco, 'Hit Me Hard And Soft'

Las canciones que inspiraron “Wish You Were Gay” de Billie Eilish

Hace algunos años, cuando Billie Eilish apenas lanzaba el aclamado When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, reveló qué canciones de otros artistas la habían inspirado para componer algunos de los tracks de ese álbum debut.

Como recapitula NME, Billie citó a “Body Count” de Jessie Reyez y “Boy” de Anne-Marie como parte de las inspiraciones para componer “Wish You Were Gay”… Pero además de esos dos temas, había otro de una artista mexicana que también había influenciado a la joven sensación pop.

Se trata de “Eres tú”, una canción que Carla Morrison lanzó en el 2012 y que, como podemos ver, trascendió más allá del idioma a una de las grandes artistas masivas e internacionales del momento.

"Wish You Were Gay"

¿Cómo fue que Carla Morrison inspiró a Billie Eilish?

Aquí es cuando seguro se preguntan cómo fue que Billie Eilish se inspiró en “Eres tú” de Carla Morrison para componer su propia canción… Y todo se basa en la sucesión de acordes del tema de la artista mexicana.

Recientemente, aquí en Sopitas.com tuvimos la oportunidad de entrevistar a la cantante estadounidense y en nuestra dinámica de ‘Cierto o Falso’, nos contó sobre esa influencia impulsada por Carla.

“Aprendí ‘Eres tú’, que me encanta y era una canción que solía cantar todo el tiempo. Y me encantaban tanto esos acordes que recuerdo que simplemente tocaba esos acordes todo el tiempo y luego los puse en un orden diferente, y después escribí un verso en el coro de “Wish You Were Gay”. Y luego escribí el resto de la canción, y lo cambié y todo. Pero sí, es verdad, me inspiré mucho en esa canción“.

Si bien nos contaba Billie Eilish que no recuerda exactamente cómo fue que dio con la música de Carla Morrison, dice que sigue su trabajo desde los 11 años. Y no solo eso, sino que tiene más canciones favoritas de ella…

“Ella también tiene una canción llamada ‘Me Encanta’ que amo. Ella es, no sé, me encanta su voz también, ella tiene esta como voz suave, hermosa, tierna, sexy. Ella es increíble, la amo tanto“, contó Billie aquí en Sopitas.com en exclusiva.

Checa el ‘Cierto o Falso’ con Billie Eilish completito a continuación, donde además nos cuenta ella sobre cómo percibe a Damon Albarn, cuál fue su primera banda favorita y más.

