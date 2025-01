La historia de SZA de estudiar biología a cantar con Kendrick Lamar en el Super Bowl

Lo que necesitas saber: SZA se presentará junto a Kendrick Lamar en el show del medio tiempo del Super Bowl LIX... y así ha sido su carrera.

Vaya show de medio tiempo que nos espera en el Super Bowl LIX, eh… Apple Music y la NFL anunciaron oficialmente a SZA como una de las invitadas de alto perfil para la presentación de Kendrick Lamar del próximo 9 de febrero.

Si ustedes son seguidores constantes del R&B moderno, sabrán que ella es mucho más que una gran amiga y frecuente colaboradora del rapero de Compton. Es más, podríamos decir que una de las figuras más importantes del género de los últimos años.

¿Y cómo es que ha llegado a tener ese estatus de super estrella? Repasemos un poco de su carrera…

Kendrick Lamar y SZA en los premios Grammy. Foto: Getty.

SZA, de querer ser bióloga marina a convencerse por la música

A pesar de ser considerada una de las artistas más grandes del R&B actual, SZA no veía la música como una prioridad, esto a sabiendas claro de que no era un negocio fácil. De hecho, estudió en la Universidad de Delaware para especializarse en Biología Marina.

Pero la universidad tampoco era de su convicción total. Solána Rowe ––su nombre real–– dejó los estudios para regresar a Nueva Jersey, su ciudad de origen… Y ahí, mintiendo sobre su edad, consiguió trabajo como mesera en diversos clubes de striptease, mismos donde ocasionalmente bailaba.

Tampoco duró demasiado en ese trabajo. Como contó en una entrevista con el New York Times, su hermana descubrió que estaba trabajando en esos lugares y la acusó con sus padres.

SZA en 2014. Foto: Getty.

Por supuesto, no fue una situación sencilla, sobre todo teniendo en cuente las fuertes ideas religiosas de sus padres. La propia SZA ha dicho que si bien no es una persona sumamente religiosa, respeta mucho las creencias con las que creció, pues incluso estudio en escuelas musulmanas.

Sin embargo, su familia no tomó de buena manera lo de su trabajo en bares. “Mi madre me insinuó que tenía que irme. Eso me sumió en una depresión terrible, pero también me encendió el motor“, dijo la cantante en la entrevista mencionada.

Sus ‘pininos’ musicales, según se dice, los dio cuando grababa demos con su hermano, quien estaba intentando hacer una carrera en el hip-hop. Ella grababa voces de acompañamiento… y ahí se dio cuenta que tenía un talento y facilidad para cantar.

El origen del nombre artístico de SZA

Solána empezó a interesarse cada vez más en la composición además del canto. Y así, empezó a forjar su identidad artística buscando un nombre para su proyecto personal, tomando influencia de sus raíces musulmanas.

De acuerdo con American Songwriter, el nombre ‘SZA’ pasó por varias facetas: a ella le llamaban ‘Sos’ como diminutivo de su nombre real, lo cual ligó al término ‘Sosa’… Pero esta palabra se estaba popularizando por una canción del rapero Chief Keef, así que tal vez lo mejor no era aferrarse a ese concepto.

De repente, se le ocurrió el acrónimo SZA que sonaba similar a esa palabra, aunque este acrónimo estaba inspirado en su fe musulmana y el llamado Alfabeto Supremo. “SZA simplemente llegó a mí, y el Alfabeto Supremo y todo lo demás que significaba”, dijo en entrevista con Genius.

SZA en el 2013. Foto: Getty.

El Alfabeto Supremo es un código desarrollado por Clarence 13X, una de las figuras principales del pensamiento islámico en Estados Unidos. Al tiempo, él y su séquito fundaron el movimiento nacionalista islámico conocido como Five Perfect Nation, con el establecieron dicho código como una forma de dar un significado más profundo a las letras basadas en su religión.

Otros artistas de la cultura hip-hop también crearon sus nombres bajo el Alfabeto Supremo. Uno de ellos es RZA, reconocido por su trabajo con Wu-Tang Clan. Y en el caso de SZA, anteriormente ha explicado qué significa cada letra de su nombre-acrónimo.

“Cada letra representa una ideología y un tema diferente. La S significa Soberano o Ser, Salvador; la Z significa Zig-Zag-Zig, que es la iluminación y el reconocimiento de uno mismo; y la A representa lo más alto de todo“, dijo a Genius.

La primera mujer en Top Dawg Entertainment

Entre 2011 y 2012, la carrera de SZA empezó a crecer, todo en medio del crecimiento del llamado alternative R&B, un estilo que a inicios de los 2010 se popularizó gracias a las primeras producciones de The Weeknd.

Pero mientras el canadiense se inclinaba más hacia el llamado dark R&B, Solána dejaba ver una influencia más cercana al neo-soul, la música experimental (impulsada por su fanatismo por Björk) y las composiciones un poco influenciadas por la música indie lo-fi. Así llegó su primer EP bajo el nombre de See.SZA.Run en el 2012. Gran recibimiento el que tuvo, cabe destacar.

Si bien el lanzamiento de ese EP fue independiente, podríamos decir que SZA ya estaba en la mira de una importante compañía dedicada al hip-hop. En el 2011, la artista trabajó en un evento patrocinado por la compañía de ropa y diseño de su entonces pareja.

En ese evento hubo un concierto de Kendrick Lamar, ya firmado en ese momento por la discográfica Top Dawg Entertainment, aunque todavía no era el fenómeno del rap en el que se convertiría en 2012 con el lanzamiento de ese discazo llamado Good Kid m.A.A.d City.

Pero bueno, debido a la presencia de Lamar, en esa fiesta también estaba Terrence “Punch” Henderson, presidente del sello discográfico. Ahí fue donde SZA conoció a los ejecutivos de TDE, ya que un conocido en común estaba escuchando la música de la cantante y esto llamó la atención del propio Punch.

No perdieron el contacto, desde luego… Luego de que Solána lanzara su primer EP de forma independiente con buen reconocimiento, Top Dawg le ofreció un contrato en el 2013 para convertirla en la primera mujer firmada por el sello.

En medio, SZA y a su derecha, Punch Henderson de Top Dawg. Foto: Getty.

Y es curioso ya que SZA ha dicho en diversas ocasiones que, debido al estilo de R&B alternativo que tocaba, se sentía más identificada con el productor Christian Clancy y le movimiento de hip-hop alternativo que estaba estableciendo con Odd Future (la antigua banda de Tyler, The Creator y Frank Ocean), Mac Miller, Brockhampton y más artistas.

El ascenso como la reina del R&B moderno

Tras firmar con Top Dawg, SZA continuó su carrera lanzando otros EPs. Y no solo eso, sino que su talento como compositora empezó a hacer ruido en las altas esferas del R&B, el hip-hop y el pop.

No por nada, entre 2014 y 2017, mientras componía su propio material, también escribió para cantantes de la talla de Nicki Minaj, Beyoncé y Rihanna. Y fue justo en 2017 cuando llegó su primer disco de larga duración Ctrl, elogiado como uno de los mejores de ese año y que le valió diversos reconocimientos como la artista nueva más destacada del momento.

Ya no era una promesa ni una escritora adjunta… Ahora, era una artista por derecho propio y su nombre también pasó a formar parte de los créditos primarios en colaboraciones junto a otros grandes artistas del momento como Kendrick Lamar o Doja Cat. Y con el lanzamiento del disco SOS del 2022 (relanzado en el 2024 como Lana), se confirmó como una de las figuras absolutas del R&B moderno.

SZA llegará al show de medio del Super Bowl LIX con Kendrick Lamar

Precisamente, SZA y Kendrick Lamar se han convertido en grandes amigos y colaboradores. Cuando ella apenas era una de las promesas de Top Dawg, Kendrick se sumó para rapear en canciones como “Babylon” (del EP Z de la artista), “Doves In The Wind” (del disco Ctrl) o en “30 for 30” del disco Lana del 2024.

También se juntaron en “All the Stars” para el soundtrack de la primera película de Black Panther en el 2018. Y en tiempos más recientes, Solána colaboró con dos canciones en el disco GNX de Kendrick. Y en ese mismo año, hasta compartieron escenario en Coachella.

Son más de 10 años de ayudarse mutuamente. Así que no es raro que el rapero de Compton la haya seleccionado como invitada para el show de medio tiempo del Super Bowl LIX, que se llevará a cabo el 9 de febrero en Nueva Orleans… Será un lujo ver al rapero y a la cantante de R&B más importantes de su generación en un espectáculo de ese tamaño.

Publicado en Sopitas MX.

