Lo que necesitas saber: Esta es la historia de cómo Robert Smith compuso "Lovesong", una de las canciones pop más románticas de The Cure, como regalo de bodas para su esposa.

Seguro que muchos no son tan entusiastas cuando se habla del amor verdadero, ese que muchas veces se idealiza eterno, puro y demás cosas cursis. Pero hay pruebas de que existe, y una de ellas es la historia de “Lovesong” de The Cure.

Para algunos fans, esa canción es la que rompe de alguna forma con el ambiente más lúgubre y melancólico del disco. Bueno, no es como que Robert Smith no haya escrito nunca canciones de amor… pero esta en particular tenía una vibra mucho más positiva que, por ejemplo, “Just Like Heaven” o “Pictures Of You”.

Imagen ilustrativa del video de “Lovesong” de The Cure. Foto: Captura de YouTube.

¿Por qué? Bueno, pues por el simple hecho de que “Lovesong” de The Cure está inspirada en Mary Poole, esposa del propio Robert que ha sido la musa de este último para varios de sus éxitos. Además, este temazo tiene un componente especial pues fue un regalo de bodas que el vocalista compuso para ella… pero vamos por partes.

The Cure y ‘Disintegration’

La historia de “Lovesong” de The Cure varios detalles. Y más allá de la inspiración en la propia Mary Poole, la canción también significó un agregado bastante curioso dentro de Disintegration.

Dicho disco es recordado como la producción que regresó a la banda a sus raíces más oscuras. Había cierto pesimismo que se podía notar en las letras, sobre todo impulsadas por un periodo depresión que enfrentó Smith, quien incluso reveló que estaba consumiendo LSD constantemente por esa época.

Y no solo eso, sino que Robert estaba atravesando algún tipo de crisis de edad ya que justo él cumplió 30 años en ese 1989 en que salió Disintegration.

Portada de ‘Disintegration’. Foto: Universal Music.

Respondiendo a la revista Rolling Stone sobre su consumo de LSD, el vocalista dijo que “No mucho, pero bastante… Fue muy importante para mí cumplir treinta años. En ese momento pensé: ‘Es ahora. Esta es la última oportunidad de crear algo realmente significativo en mi vida’”.

Robert Smith escribió las canciones para el disco y estaba consciente de que la mayoría eran bastante más oscuras de lo que habían hecho en el periodo de The Top a Kiss Me Kiss Me Kiss Me. También estaba consciente de que quizá la banda podía no sentirse tan afín a este nuevo material.

“Habría estado muy contento de haber hecho estas canciones por mi cuenta… Si el grupo no hubiera pensado que era lo correcto, habría estado bien”, dijo el compositor de acuerdo con declaraciones del biógrafo de The Cure, Jeff Apter.

Robert Smith durante la promoción de ‘Disintegration’. Foto: Getty.

Las sesiones era tensas, se sabe. Y lo fueron tanto que Lol Tolhurst, miembro fundador de The Cure, fue despedido de la banda en el proceso de producción. Pero en medio de toda esa tensión y de las canciones oscuras, “Lovesong” aparecería como un tema que destacaría por completo.

Robert Smith y Mary Poole

Precisamente, de mediados de los 80 y hacia finales de esa misma década, The Cure vio cómo su popularidad se asentaba, especialmente gracias a los discos The Top (1984), The Head On The Floor (1985) y Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me (1987). Posteriormente, Disintegration sería la joya que los haría mega estrellas mundiales.

Las giras en esos años se hicieron más extensas y por lo mismo, el tiempo que Robert podía pasar con Mary Poole no era tanto. No imaginamos lo duro que debieron ser esos largos ratos sin estar juntos, sobre todo si tomamos en cuenta que la pareja estuvo junta prácticamente desde que se conocieron a los 14 años.

Todo se dio en la escuela secundaria y, según lo poco que se sabe sobre su relación, su primer contacto se dio cuando el artista se armó de valor para pedirle que fueran compañeros en un proyecto de la clase de teatro. ¿Quién diría que eso se convertiría en una relación para toda la vida?

Mary Poole y Robert Smith. Foto: Especial.

Si bien no suele hablar de su vida privada con regularidad, Robert Smith se ha permitido en una que otra ocasión de lo que significa Mary para él. Y se nota que es detrás de esa imagen entre gótica y penumbrosa, hay un romántico empedernido.

“Mary significa muchísimo para mí. En realidad, no creo que se haya dado cuenta de lo dependiente que he sido de ella durante todos estos años que hemos estado juntos. “Siempre ha sido la que me ha salvado cuando he sido más autodestructivo, siempre ha sido la que me ha atrapado cuando he estado muy cerca de desmoronarme por completo”, dijo el líder de The Cure en una entrevista de 1996 con Pop Magazine.

Mary Poole y Robert Smith el día de su boda en 1988. Foto: Especial.

La historia de “Lovesong” de The Cure

En medio del éxito y el constante lanzamiento de discos en los 80, Robert Smith encontró un momento para finalmente dar el siguiente paso con Mary Poole. Fue el 13 de agosto de 1988 cuando la pareja se casó luego de muchísimos años como novios.

Es ahí donde nace la historia de “Lovesong” de The Cure, la cual el propio Robert escribió como regalo de bodas para su amada, según lo que ha confesado en diversas entrevistas. Y en ese sentido, la canción es muy clara en el mensaje que el vocalista británico quería expresarle a Mary.

Por más lejos que estuviera él en las giras o en sus compromisos con la banda, por más distancia que hubiera entre ellos, él la va a amar por siempre. El coro del tema es bastante directo con esa idea.

“However far away

I will always love you

However long I stay

I will always love you

Whatever words I say

I will always love you…”

Robert Smith tiene sus reservas con la canción

“Lovesong” llegó como el aliento más colorido y algo optimista que rompería la penumbra de Disintegration. Con el tiempo, también se convirtió en una de las canciones mejor arropadas de The Cure dentro de la escena pop en el mundo.

En Estados Unidos, por ejemplo, este sencillo alcanzó el puesto número 2 en el Billboard Hot 100 en octubre de 1989, siendo solo superada por “Miss You Much” de Janet Jackson. Y el propio Robert Smith estaba consciente del potencial pop de su canción, la cual constantemente ha adulado y criticado por su simpleza.

“Miss You Much” de Janet Jackson fue la canción que evitó que “Lovesong” de The Cure llegara al número 1 en el Billboard Hot 100 en 1989.

“Escribí ‘Lovesong’ para Mary, mi esposa, como regalo de bodas y la incluí en el álbum para que fuera un poco romántico. Pensé que era la canción más floja del álbum y, de repente, llegó al número dos en Estados Unidos… Pensé: ‘De todas las canciones que había escrito, esta es la que… triunfó’. Fue bastante decepcionante“, dijo Smith en una charla con Rolling Stone del 2004.

Esto último lo dijo ya con un sentido de retrospectiva amplio. Sin embargo, en 1989 elogió el hecho de haber escrito una canción de amor directa. “Creo que esa canción es el eje central de todo el álbum Disintegration y hace que mucha gente se lo piense dos veces.

“Si esa canción no estuviera en el disco, sería muy fácil descartar el álbum por tener un estado de ánimo determinado“, comentó el líder de The Cure en otra entrevista (vía Genius). “Me llevó 10 años llegar al punto en el que me siento cómodo cantando una canción de amor muy directa. En realidad, es una de las canciones más difíciles que he tenido que cantar“, agregó.

Robert Smith ha elogiado y criticado su propia canción debido a su simpleza y su calidad pop. Foto: Getty.

¿Es realmente una canción que nació gracias a Simon Gallup?

Entre otros detalles que podemos encontrar en la historia de “Lovesong” de The Cure, también esta una revelación de Robert Smith sobre que esta canción no es una creación enteramente suya, musicalmente hablando.

Bueno, líricamente, claro que es todo suyo el crédito. Pero musicalmente, el vocalista admitió anteriormente que todo se dio gracias a Simon Gallup. Smith dijo en la entrevista con Rolling Stone anteriormente citada que la parte musical del track era un demo del bajista.

Simon Gallup y Robert Smith. Gallup compuso la línea de bajo que se tomó como referencia para desarrollar “Lovesong”. Foto: Getty.

“Aunque siempre he dicho que la escribí como regalo de casamiento para Mary, en realidad como regalo es una estafa porque Simon escribió la línea de bajo. Tenía un puente de ocho compases que le saqué, la simplifiqué un poco, le escribí la letra, se la toqué a Simon y le encantó”, dijo Robert.

Como sea, qué gran canción le dio The Cure a Disintegration para que no todo fuera penumbra en uno de los mejores discos jamás hechos, ¿no lo creen? Si quieres conocer más historias y anécdotas detrás de tus canciones favoritas, por acá encuentras nuestros artículos anteriores.

