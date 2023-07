Una década ha pasado desde que HAIM nos enamoró con su álbum debut: Days Are Gone. ¡Y están listas para celebrar el aniversario! Un show especial en Los Ángeles y otras sorpresas nos esperan. ¿Están listos?

Days Are Gone de HAIM cumple 10 años

Portada de ‘Days Are Gone’/Foto: Apple Music

Era 2013 cuando Danielle, Este y Alana llamaron la atención en el mundo musical. Por ahí sonaba en la radio “Get Lucky” de Daft Punk y “Blurred Lines” de Robin Thicke. Pero las hermanas HAIM supieron resaltar con tremendos rolones… y sus largas y bellas cabelleras.

El primer single, “Forever”, fue todo un éxito entre la crítica especializada. Después le siguieron “Falling” y “The Wire” sólo para afianzar que este trío de hermanas tenía un objetivo en la mira: Convertirse en estrellas.

Y no hablamos sólo de fama y dinero, sino de ofrecerle al mundo música de la buena. Las HAIM nacieron en nido musical y, desde pequeñas, formaron una banda con sus papás para darle con todo a los covers de otros artistas. Así que estas chicas saben lo que hacen.

Danielle con sus habilidades mágicas para la guitarra —ha impresionado a Julian Casablancas, Brandon Flowers y otras leyendas—, Este poniéndole el lado cool con el bajo y Alana luciéndose en los teclados y la batería son la fórmula perfecta para el éxito. Chequen esta presentación y entenderán de lo que hablamos. ¡In-cre-í-ble!

¿Sabías que Pitchfork —medio especializado conocido por sus duras críticas— le puso un 8.3 de 10 al Days Are Gone? Por este y más motivos el cumpleaños número diez de este álbum no pasará desapercibido.

“La combinación impecablemente elaborada de influencias de Haim (el brillo incandescente del rock suave, la sensualidad del R&B, la efervescencia puntiaguda pero pulida del pop-rock) se unen a la perfección en su debut ganador de larga duración”. – Pitchfork

¿Quieres entrarle al Days Are Gone? The recomendamos “If I Could Change My Mind”, “My Song 5” y “Don’t Save Me”. Aunque todo el álbum es una verdadera joyita.

¡A celebrar!

Foto: Instagram @haimtheband

Las hermanas HAIM tiene preparadas un par de sorpresas. La primera es una reedición especial del vinilo y cd de Days Are Gone. ¿Se te antoja? Por ACÁ lo puedes pre-ordenar.

La segunda: ¡Un show especial en Los Ángeles! Las HAIM quieren celebrar en casa con un concierto en el Bell Weather. ¡Prepárense! Porque se echarán el Days Are Gone al derecho y al revés para festejar.

¡OJO! Las entradas salen a la venta este viernes 14 de julio a las 10am, hora local. ¡Larga vida al Days Are Gone!

Relacionado