Lo que necesitas saber: Fred again.. lanza hoy su cuarto disco de estudio en apenas cuatro años, un trabajo contemplativo que deja de lado bangers de club. Analicemos lo nuevo de Fred.

El incansable Frederick John Philip Gibson, mejor conocido como Fred again.., lanza hoy su cuarto disco de estudio en cuatro años, algo asombroso considerando que no deja de estar de gira y tocar en dónde pueda. Qué fortuna tener un músico tan comprometido con lanzar música nueva a pesar de tener una agenda tan complicada como la suya.

Fred saltó a la fama internacional durante la pandemia, con un sonido íntimo dentro del future rave, en el que sampleaba a amigos y desconocidos, y con frases cortas pero sensibles nos llegaba con mensajes sobre esperanza y ánimo. Para ten days, mantiene muchos elementos comunes de su sonido, con una nueva dinámica con interludios y una producción propia impecable.

Le ha entrado a otros géneros como dubstep, ambient, house y otros, y es que este nerd musical no tiene límites, solo una obsesión porque cada sonido sea nítido e impecable. Como DJ, también nos soprende lo que logra, inclusive ha llenado el Madison Square Garden, y nos regaló un concierto de locura en el Parcur Chapultepec apenas este año.

‘ten days’ es muy congruente con el sonido de Fred, bien ejecutado con pocos riesgos

Fred again.. satisface a sus fans con la maestría en producción y colaboraciones esperadísimas

El álbum se caracteriza por contener dos partes distintas que se mantienen en dinámica, con interludios entre cada rola. A través de 10 canciones y 10 interludios que fluyen para crear una narrativa cohesiva, Fred again.. nos invita a un viaje introspectivo, fiel a su costumbre en trabajos anteriores.

Este disco toma muchos más respiros que trabajos anteriores, y toma su tiempo para desarrollarse. Las canciones, en su mayoría de tempo lento y contemplativo, se entrelazan con interludios de audio que nos conectan con la experiencia humana detrás de la música, con algunas voces apenas discernibles.

Las colaboraciones son simplemente de ensueño, ya que tachamos varios nombres de nuestra quiniela de colaboraciones con Fred again.., y es que Anderson .Paak, The Japanese House, Joy Anonymous y Sampha trabajaron muy bien con Fred, en rolas para escuchar una y otra vez.

Volvimos a poner en repetición permanente “adore u”, con las alegres marimbas tremendamente bien editadas, que se llevan a la perfección con los agudos en voz de Obongjayar.

A lo largo de ten days, encontramos colaboraciones con Skrillex y Four Tet, invitados que si bien ya tenían trabajos con Fred, no dejan de ser gigantes de la electrónica que enriquecen la textura sonora del álbum. Ojo con las capas y capas que manejan en la hermosa “glow”:

Future rave nostálgico y reconfortante con una nueva dinámica de interludios

Si bien algunos podrían encontrar el ritmo del álbum un poco lento, es precisamente en esa quietud donde reside su belleza. Fred again.. nos invita a detenernos, a respirar y a encontrar la belleza en la simpleza de la existencia, inclusive en los momentos pequeños. Aunque él tiene rolas intensas con otros artistas y en EPs, este disco sigue la línea de sus LPs anteriores.

Como con sus trabajos anteriores, apelando a la intimidad y sensibilidad, “ten days” es un álbum que se quedará contigo en los siguientes días. Es una obra maestra de la introspección, y cómo es que la electrónica puede ser optimista y sumamente humana.

Sin duda, no es que cada nuevo álbum de Fred cause una expectativa por ver su nuevo curso, sino que la musicalidad de este artista se desborda de tal manera que estamos felices con que lance más discos de la misma calidad que ha mostrado a la fecha.

ten days pasará como una producción brutal de Fred sin que se haya atascado en los beats, sino que, como lo muestra en su portada, es un trabajo contemplativo después de estar dando shows a manera de raves, incluida su presentación en Parcur.

Un gran detalle fue volver a colaborar con Skrillex y Four Tet, no nos cansamos de escuchar su colaboración con Obongjayar, y celebramos la invitación que le hizo a Sampha y a The Japanese House, algo que esperábamos bastante.

Esperamos el regreso de Fred again.. a nuestro país pronto, y para celebrar el lanzamiento de ten days, Fred lanzó una edición física en color blanco que pueden conseguir por acá.

Publicado en Sopitas MX.

