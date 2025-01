Lo que necesitas saber: Franz Ferdinand está de regreso con 'The Human Fear', su sexto disco de estudio, en el que incorporan nuevos elementos, con algunos nuevos clásicos para su discografía.

Franz Ferdinand regresa hoy con el lanzamiento de The Human Fear, su sexto álbum de estudio en 22 años de carrera. El cuarteto de Glasgow tardó 7 años en lanzar el sucesor de Always Ascending (2018), y es el primer disco con Audrey Tait y Dino Bardot.

Para este disco, Julian Corrie se unió a Alex Kapranos y Bob Hardy en la composición de canciones y tareas creativas. En producción, repite Mark Ralph, con quien mezclaron y grabaron Right Thoughts, Right Words, Right Action (2013).

La portada está inspirada en el autorretrato 7 Twists de la artista húngara Dóra Maurer, con los integrantes de Franz Ferdinand como elementos visuales que se complementan en profundidades distintas.

Hace poco platicamos con la banda aprovechando su visita a México, nos contaron bastante sobre el nuevo disco, sus miedos y cómo es que pensaron en el concepto del álbum.

Franz Ferdinand no le teme al cambio, con una producción a la medida del grupo

Bastantes rolas para los fans, con espacio para innovar en su sonido

La banda liderada por Alex Kapranos nos trae 11 rolas nuevas, en un disco que gira en torno al miedo como elemento esencial de la humanidad. Afortunadamente, la banda continúa con su art rock con momentos de dance rock fino que incorpora algunas novedades y trae también nuevos clásicos de su discografía.

La banda sigue dominando su sonido esencial, y lo logran de forma impecable en rolas como “Audacious”, que abre con la frase: -“Aquí vamos con el riff uno”-. También repiten la fórmula con las guitarras dialogantes en “Cats” y “The Birds”, y la acelerada “Bar Lonely”.

Destaca “Everydaydreamer”, con una línea de bajo liderando y muchos elementos de art rock, como voces de apoyo como si se tratara de una progresión de sintetizadores y un teclado bastante old school.

Alex de nuevo se pone a pensar en el final de la vida, pero se decide por ponerse a soñar despierto y recordar quiénes somos, aunque los sueños se terminent. El coro es sencillo pero se queda en nuestra cabeza por un buen rato:

Toma por sorpresa el inicio con puro piano de “Tell Me I Should Stay”, que se transforma en una rola movida pero tétrica a la vez, en la que la voz de Alex habla sobre un rompimiento amoroso.

Metiéndose de plano en un rollo más electrónico nos encontamos con “Hooked”, un sencillo que abre con un beat electrónico y un lead de sintetizador completamente dirigido al baile. El coro es algo bastante distinto a lo que ha hecho Franz Ferdinand, y sorprende a quienes esperen más guitarrazos de los escoceses.

Hay bastantes clásicos nuevos que agregar a su discografía en este disco, como “Audacious”, “Build It Up”, “Bar Lonely” o “Night Or Day”, que retoman lo básico del sonido de Franz Ferdinand, sin prescindir de la temática existencialista en esta ocasión.

Letras existencialistas sobre guitarras filosas y algunos nuevos sonidos

Franz Ferdinand se ha caracterizado desde sus inicios por tener guitarras vertiginosas y un sonido de dance rock que no se metía en terrenos complicados en cuanto a letras.

Ahora, la fiesta tiene un toque más existencialista, ya que Kapranos y compañía conceptualizaron la reacción humana al miedo, como un efecto que provoca varias reacciones en nosotros. Las letras se ponen un poco más profundas que en trabajos anteriores, hablando de miedos, ansiedades y esas cosas que nos quitan el sueño por la noche.

Ahora, en el mismo disco los escoceses dan la respuesta para enfrentar el miedo en rolas como “Night Or Day” y “Build It Up”: atreverse, tener fuerza para no rendirse, y acompañarnos en el camino. Son mensajes alentadores para iniciar el año, reconociendo que debemos enfrentar el miedo.

Desde la abridora “Audacious”, la banda presenta la respuesta humana al miedo como algo que nos define: seguir adelante ante la adversidad. Repiten este mensaje en rolas como “Everydaydreamer” y “Build It Up”.

The Human Fear mantiene la esencia bailable de la banda, pero explora nuevas texturas y se atreve con temáticas más complejas. A pesar de aparatarse por momentos de su idea sonora inicial, la banda funciona en este disco existencialista, cuando no exagera en meterse en terrenos complicados como la electrónica.

Este disco es quizás el más atrevido de su carrera, estrenando a dos integrantes nuevos en el estudio, y con temáticas menos cotidianas, que se ponen profundas.

La banda realizará una gira por el Reino Unido y Europa en la primera mitad de 2025, comenzando el 14 de febrero en Lisboa y concluyendo en Glasgow el 7 de marzo.

The Human Fear cuenta con distintas versiones físicas, y la banda lanzó bastante mercancía de su nuevo álbum, que pueden encontrar por acá.

Publicado en Sopitas MX.

