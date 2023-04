A pesar de no haber lanzado un nuevo álbum en siete años, Frank Ocean se ha mantenido bastante ocupado. Además de preparar su próxima presentación en Coachella 2023, por acá les dejamos un listado de lo que ha hecho últimamente:

El artista creó un programa de radio

Publicó varios sencillos que bien podríamos catalogar como clásicos instantáneos

Colaboró con Travis Scott, A$AP Rocky y Jay-Z

Acudió a dos Met Galas

Foto: Getty Images

Realizó ensayos fotográficos

Foto: ID Mag

Organizó varios fiestones queer

Frank Ocean Coachella 2023 California

Con todo esto podemos darnos cuenta de que el cantante se encuentra actualmente un tanto alejado de la industria musical, pero no por ello ha perdido relevancia y será headliner del Festival Coachella 2023.

Además de lo que ha hecho recientemente, Blonde aún es considerado como uno de los álbumes más influyentes de la época contemporánea, no sólo para el hip hop, sino para el pop y el R&B. Sin este álbum creemos que no existiría Flower Boy, SOS y The Melodic Blue, así como otros imprescindibles de los últimos años.

El regreso de Frank Ocean en Coachella 2023 ¿Qué es lo que podemos esperar?

En fin, las expectativas por su próxima presentación en Coachella 2023 están en su punto máximo. Frank Ocean es el único headliner que se encuentra fuera del mainstream y bien podría hacer cualquier cosa: realizar la última presentación de su carrera, interpretar un último álbum de principio a fin o hacer un repaso de su trayectoria.

Foto: Lineup del Festival Coachella 2023

Frank Ocean convirtió el escenario en un estudio de grabación la última vez que pudimos verlo en vivo. Durante apenas poco más de una hora, el cantante nos permitió entrar al lugar en donde surge su magia creativa. El espectáculo alcanzó alturas hollywoodenses ya que contó con la participación de Alex G en la guitarra y también con el mismísimo Brad Pitt, quien apareció durante un segmento especial del show.

El principal atractivo del próximo concierto de Frank Ocean en Coachella 2023 es que, de verdad, no sabemos que esperar. A nosotros nos gustaría escuchar una buena cantidad de tracks de Blonde y algunas de sus canciones más recientes en vivo. ¿Ustedes que esperan del show? Recuerden que pueden ver su presentación en la transmisión oficial de YouTube… ¡No se la pierdan!

Foto: Getty Images