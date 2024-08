Lo que necesitas saber: Foster the People, ahora en formato de dueto, se aventó un discazo que mezcla nu disco, funk y hasta rock psicodélico. Es su mejor álbum desde su debut y acá te contamos por qué.

Foster the People regresa después de siete años de ausencia con Paradise State of Mind, su disco más ambicioso a la fecha, y en el que se aventaron una exploración a través de muchos géneros y sonidos que previamente no habían incorporado. En su cuarto disco de estudio, los estadounidenses regresan al sonido enérgico del excelente Torches (2011), con temas metafísicos y espirituales que impactan bastante en la vida cotidiana.

Después del Sacred Hearts Club (2017), Foster the People tuvo un receso bastante largo, y en el que salieron de la banda Mark Pontius y Sean Cimino, multi-instrumentistas que se fueron en 2021 y 2024, respectivamente.



La banda se tomó tan en serio este disco, que Mark Foster e Isom Innis produjeron cada una de las 11 rolas que presentan hoy, y es sorprendente que dominaron cada uno de los elementos. Paradise State of Mind es un logro en el que Mark e Isom incorporaron decenas de nuevos elementos en su sonido.

Un cambio de sonido refrescante que muestra que un par de personas pueden sonar como una banda completa

Foster the People le entró de lleno al Nu-Disco, Funk y hasta rock psicodélico

Vaya cambio en el sonido del ahora dueto Foster the People, que sigue girando en torno a su frontman Mark Foster. Las cuerdas brillantes del primer sencillo “Lost In Space” dejaban ver un guiño a la época ochentera, con bases de sintetizadores que rescatan el sonido análogo y grueso para las pistas de baile. Las voces de apoyo añaden una magnitud inmensa a una rola que es un himno del dancefloor.

En esta línea, con especial atención en las líneas de bajo, el desarrollo del disco deja ver la idea bailable con la que se concibió su cuarto álbum de estudio, y rolas como “Feed Me” y. “Chasing Low Vibrations”, nos ponen a bailar de inmediato. Después de un par de discos sin muchos destellos, Mark Foster e Isom Innis traen un álbum repleto de canciones con mucho trabajo detrás, que pretende atraparte por sus letras profundas, pero también ponerte a bailar y corear sin tener que sobrepensar mucho.

La portada del disco es el primer anuncio de la variedad de elementos que podemos notar, y es variadísimo lo que tiene que ofrecernos la banda, que no escatimó en traer percusiones diversas, efectos de voz y capas tras capas de sintetizadores. Habrá que estar al pendiente de la ejecución en vivo, que será todo un reto.

Hubo una gran atención al detalle en cuanto a cuerdas, lo que suena durante casi todas las canciones de una manera genial. Esto se puede mezclar con beats, sintetizadores y muchísimos efectos vocales.

Explorar temas profundos no está peleado con tomar las cosas a la ligera y poder bailar

Aunque el álbum tiene un tono festivo en general, no se limita a ser una simple colección de canciones para bailar sin tomar en cuenta otros elementos. Las letras exploran temas como la pérdida, la esperanza y la búsqueda de la felicidad en un mundo caótico, y Mark se puso bastante metafísico.

Ligeramente, también notamos críticas a la sociedad actual, al capitalismo y a querer consumir todo el tiempo, lo que fue algo innovador, junto a los muchos elementos sonoros incorporados en este álbum.

Las ideas del nacimiento y la muerta, la vida y lo que sigue después de la vida, y la alegría frente a la tristeza, se encuentran presentes a lo largo de los 43 minutos del disco, que extrañamente parecen insuficientes.

Sin embargo, estos temas se abordan con un toque de ligereza y positividad, lo que hace que el álbum sea aún más atractivo, y te haga repetirlo una y otra vez sin que se perciba como algo tedioso. Entre rolas sumamente bailables e himnos del pop sintetizado, se crea una gran dinámica que no se centra exclusivamente en el baile.

Paradise State of Mind es un álbum que te hará bailar, reflexionar y sonreír en igual medida, y en el que la banda quiere transmitir mensajes optimistas, a pesar de lo que suceda en la vida. Foster the People ha regresado sorpresivamente con un trabajo bastante maduro pero refrescante que tienen momentos puros de genialidad.

Foster the People anunció una brevísima gira por Inglaterra y Estados Unidos, aunque por las pocas fechas con las que cuentan, esperamos que se anuncien decenas de fechas más, entre las que se incluya México.

Para celebrar el lanzamieento de Paradise State of Mind, la banda lanzó varias ediciones físicas que pueden encontrar por acá.

Publicado en Sopitas MX.

