Lo que necesitas saber: FKA Twigs lanzó hoy sutercer disco de estudio, una maravilla de producción que se pone conceptual sobre un estado mental que es la cima de la humanidad: 'Eusexua'.

FKA Twigs lanzó hoy Eusexua, un anticipado tercer disco de estudio del que además habló bastante previo a su salida, como un momento importante de su discografía. El concepto de Eusexua ha sido explicado como un estado mental, un momento de claridad antes de crear, como la “cima de la experiencia humana”.

Recordemos que FKA Twigs llamó la atención global por su EP1 (2012), con una aproximación obscura e íntima al pop. Su producción la distinguió desde hace más de 10 años, con beats profundos y una voz tenue y cercana.

Ahora, con 11 rolas que llegan casi a los 43 minutos de duración, FKA Twigs nos trae un disco sumamente conceptual, que le escucharemos en vivo en el próximo AXE Ceremonia.

FKA Twigs crea un pop fino que toma inspiración de muchos géneros

Este disco de pop está pensado para sonar en clubes, fiestas, pero también en momentos reflexivos

FKA Twigs le entró con todo a sui nuevo álbum, desafiando los límites del pop convencional y puro, para meterle house, trance, drum and bass y garage. Hay muchos efectos aplicados a la perfección, como el repetidor constante en “Drums of Death”, que la hace una rola hipnótica y potente, algo que lucirá mucho en vivo con la coordinación de visuales y luces.

En producción, el equipo viene del ámbito de la música electrónica de autor, ya que se unieron Koreless, Eartheater, AoD, FelixJoseph, Marius de Vries, Ojivolta, Stargate, Jeff Bhasker (Kanye West, Mark Ronson), Stuart Price y Tic.

Este equipazo, bajo el liderazgo de FKA Twigs, en verdad se rifó en la producción de cada rola, que es abrumador por momentos. Para muestra, lo que se propusieron hacer en “Room of Fools” resulta una clase para cualquiera que esté en el mundo de la producción.

Las vertiginosas líneas de sintetizadores se montan sobre un beat fijo, pero se agregan pianos limpios, sonidos de drum and bass distorsionados, teclados de trance y todo termina con un cambio de sonido. La salida se la canción presenta voces potentes y quita el beat, en una rola que es un homenaje al rave y al dancefloor.

Eusexua tiene altibajos, en una dinámica buena para el disco, destacando la voz de FKA Twigs

Hay algunos bangers bastante de nicho para los fans de FKA Twigs, como la mencionada “Room of Fools” o “Keep It, Hold It”, y es que la artista tiene su peculiar manera de elevar las canciones para bailar. Esto significa que no son rolas aceleradísimas, pero dentro de su discografía, tienen un sonido bailable y uptempo.

Después de “Room of Fools”, tenemos la balada “Sticky”, en la que reflexiona sobre las dificultades de la vida. Esta aparente canción lenta tiene una buena construcción, y termina en una locura de drum and bass que te puede sacar un susto a primera escucha.

Contrastando con esto tenemos la fascinante “Striptease”, una rola esencial para cualquiera que quiera adentrarse al mundo de FKA Twigs. Con una producción minimalista que se centra en la voz aguda de la FKA, el clímax de la rola es alucinante, con el lead de sintetizador en un rave elegante pero potente.

“Wanderlust” es una balada con efectos asombrosos pero elegantes a la vez, en la que brilla muchísimo la voz de FKA, hablando sobre el deseo de explorar cosas nuevas, y el cierre con algo de garage y breakbeat es sumamente retro y acertado.

Sorpresivamente, se unió North West (hija de Ye y Kim Kardashian) para “Childlike Things”, en la que FKA de plano le tiró a crear un hook de voz pegajoso y alegre, que no parece ser muy congruente con el resto del disco.

FKA Twigs lanzó diferentes ediciones físicas de Eusexua, que pueden conseguir por acá. Se presentará en la edición 2025 del festival AXE Ceremonia, pueden consultar toda la información por acá.

Publicado en Sopitas MX.

