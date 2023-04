Cada vez más mujeres dominan los carteles de los festivales en todo el mundo y, el All Things Go en Maryland, Estados Unidos no es la excepción.

¡Todas las headliners de este año son mujeres! Aquí te contamos más sobre este festival y a quienes veremos rockear en los escenarios con puro poder femenino.

¿Qué onda con el festival All Things Go?

Foto: allthingsgofestival.com

La novena edición del All Things Go pinta para ser la más grande en su historia. Este festival es reconocido por su tendencia a incluir diferentes gustos y comunidades que se unan por una misma causa: La música.

Este año armó tremendo lineup con 32 artistas y varios escenarios, un hito histórico que nunca se había visto en las otras ediciones de este festival. Por AQUÍ repasamos un poquito de las alineaciones pasadas. ¡Cada vez se vuelven más pro!

Imágenes: allthingsgofestival.com

Como si no fuera suficiente con ese cartelazo, también suman a la experiencia nuevas colecciones de arte inmersivo, instalaciones interactivas y más opciones para alimentar la tripa al ritmo de las mejores melodías.

Las mujeres que lideran la edición 2023

Lana Del Rey/Foto: Getty Images

¡Que viva el poder femenino! Este año mujeres poderosas e increíbles se colocan en lo más alto del cartel del All Things Go en Maryland. ¿Está tu cantante favorita?

El sábado 30 de septiembre Maggie Rogers y Carly Rae Jepsen se llevan la corona. Ambas son máximas exponentes el pop femenino y dueñas de rolitas que se te quedan pegadas en la cabeza.

Phoebe Bridgers, Lucy Dacus y Julien Baker forman ‘Boygenius’/Foto: Getty Images

¡Pero agárrense! Que el domingo 1º de octubre viene más fuerte. Lana Del Rey comparte la cabeza del All Things Go con el trío Boygenius; Phoebe Bridgers, Lucy Dacus y Julien Baker. ¡Prepárense para las rolas sad!

Ese día hay otras joyitas que nadie se puede perder, como Beabadoobee, Arlo Park y Ethel Cain, más mujeres que nos hacen el honor de emparejar la balanza de género en la industria musical. ¡Checa el cartel completo!

¿Dónde comprar entradas para el festival All Things Go?

Con todo el dolor en nuestro corazón te contamos que todas las entradas para el All Things Go en Washington están agotadas. ¡Pero que no caiga el ánimo!

Apúntate en la lista de espera AQUÍ y manifestemos nuestro pase para un fin de semana lleno de música y mujeres cool.

¿Qué te pareció el cartel del All Things Go 2023? ¿Qué mujer le hizo falta?