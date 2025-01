'Felt Better Alive': Pete Doherty anuncia su primer disco en solitario en 9 años

Lo que necesitas saber: Pete Doherty anunció 'Felt Better Alive', su primer disco en solitario en 9 años. Acá les comentamos todo sobre esta nueva producción.

Peter Doherty está oficialmente de vuelta. Este 15 de enero, el músico británico anunció el lanzamiento de su nuevo disco ‘Felt Better Alive’, el primer trabajo solista que presenta en los últimos 9 años y el cual verá la luz el 16 de mayo de este 2025.

Portada de ‘Felt Better Alive’, el nuevo disco de Pete Doherty. Foto: Strap Originals

Pete Doherty anuncia su nuevo disco ‘Felt Better Alive’

‘Felt Better Alive’ será un disco que Pete Doherty lanzará a través de la disquera Strap Originals. Estará conformado por 11 canciones, de las cuales ya hay un primer sencillo que lleva el mismo nombre del álbum y va acompañado de videoclip grabado en Normandía.

El video de “Felt Better Alive” estuvo bajo la dirección de Rose Bosch y TwinPiix, con la participación de las actrices francesas Sophie Renoir (que interpreta a muerte) y Laura Genovino (quien aparece como vida). Chéquenlo a continuación:

Es el primer álbum en solitario que el músico lanza en 9 años

“Es bastante animada, casi como música country. ‘Dredging the mouth of the Humber’ es una línea sacada de Hancock [sobre azúcar espolvoreado y espesado en el fondo de un tazón de cornflakes]”, menciona Pete Doherty sobre la canción “Felt Better Alive”

Me encanta el coro: ‘And I’d always planned/To sing in a sweet and soulful way as only cowboys can/But my saddle strap snapped like a dog-chewed tourniquet…’. Es una descripción precisa de cómo me siento respecto a ciertos momentos de mi vida, ¿sabes? Treasure of the Sierra Madre: comienzas esta misión en busca del oro y terminas perdido en las montañas, siendo perseguido por bandidos.

Pete Doherty. Foto: Cortesía

‘Felt Better Alive’ estará disponible en varios formatos físicos

El disco ‘Felt Better Alive’ estará disponible en formatos CD, vinilo de 12 pulgadas en variantes de edición limitada, vinilo doble de lujo, casete y descarga digital, con artículos exclusivos y autografiados que pueden encontrar en la Tienda Oficial de Pete Doherty (por acá).

‘Felt Better Alive‘, además de ser el primer disco solista del líder de The Libertines y Babyshambles, es un trabajo que contará con la producción de Mike Moore, a quien seguramente conocen por tocar la guitarra en la banda de Liam Gallagher.

El guitarrista Mike Moore es productor de este nuevo disco. Foto: Getty Images

Acá el tracklist de ‘Felt Better Alive’, el nuevo disco de Pete Doherty

Lo mejor de esta noticia es que Peter estará de gira en Europa y Reino Unido con este nuevo disco, así como con The Libertines. ¿Será que lo veremos de regreso en México en el Corona Capital de este año o en un show en solitario?

En lo que esperamos más anuncios al respecto, acá les dejamos el setlist de ‘Felt Better Alive’, el nuevo disco solista de Pete Doherty:

1. Calvados

2. Pot Of Gold

3. The Day the Baron Died

4. Stade Océan

5. Out Of Tune Ballon

6. Felt Better Alive

7. Ed Belly

8. Poca Mahoney’s

9. Fingee

10. Prêtre De La Mer

11. Empty Room

Pete Doherty estará de gira por Europa y Reino Unido este 2025. Foto: Cortesía

