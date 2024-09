Cienciología y encubrimiento: ¿De qué acusan a Emily Armstrong, nueva vocalista de Linkin Park?

Lo que necesitas saber: Cedric Bixler, de The Mars Volta, y su esposa señalan a Emily Armstrong de encubrir abusadores sexuales y estar ligada a la Cienciología. Dos acusaciones que para nada ayudan al "nuevo comienzo" de Linkin Park.

No lleva ni un día siendo la nueva vocalista de Linkin Park y la cantante Emily Armstrong ya se enfrenta a su primera gran polémica en redes sociales, pues la acusan de apoyar a agresores sexuales y de estar vinculada con la religión de la Cienciología.

Pero no fue “fulanito Pérez” en Twitter (o X) quien ha hecho estos señalamientos hacia Armstrong (los cuales tampoco son poca cosa), sino el mismo Cedric Bixler-Zavala, vocalista de The Mars Volta, así como su esposa, Chrissie Carnell-Bixler.

Emily Armstrong es la nueva vocalista de Linkin Park. Foto: Getty Images

Acusan a Emily Armstrong, nueva vocalista de Linkin Park, de encubrir a abusadores sexuales

Fue a través de sus stories en Instagram donde Chrissie Carnell-Bixler compartió una captura de pantalla del anuncio de Emily Armstrong como nueva vocalista de Linkin Park, acompañada de un texto que por supuesto no era para felicitarla por su nueva chamba.

“La nueva cantante de Linkin Park es una ciencióloga incondicional que apoyó a un violador serial convicto tanto dentro como fuera de los tribunales”, escribió Carnell-Bixler al señalar a Emily Armstrong de estar ligada al culto de la Cienciología.

Chrissi Carnell-Bixler acusa a la cantante de encubrir abusadores sexuales y ser parte de la cienciología.

Así como ser parte de la secta conocida como Cienciología

“Emily Armstrong es una verdadera creyente de la secta de la Cienciología/organización criminal que se dedica al tráfico de personas y niños, al abuso infantil y a los ancianos, y al encubrimiento de innumerables abusos sexuales a niños y adultos”, agregó Chrissie.

“También es una verdadera creyente de LRH, quien dijo que los homosexuales son desviados sexuales al mismo nivel que los pedófilos y que todos los homosexuales deberían ser enviados a una colonia de leprosos”, puntualizó Chrissie Carnell-Bixler.

L. Ron Hubbard (LRH) es el fundador de la iglesia de la Cienciología. Foto: Wikipedia

Las acusaciones están relacionadas al caso de Danny Masterson

Pero vamos por partes para entender mejor el asunto: el violador serial al que Chrissie se refiere –y que Emily Armstrong supuestamente defendió– es Danny Masterson, actor de ‘That ’70s Show’ que en septiembre del año pasado fue sentenciado a 30 años de cárcel por el delito de violación.

Recordemos que durante el movimiento del #MeeToo, en 2017, cinco mujeres acusaron a Masterson de violación. Una de ellas fue precisamente Chrissie Carnell-Bixler, expareja del actor, quien reveló que Danny Masterson abusó de ella en 2017 y después de una cita.

Chrissie Bixler fue abusada sexualmente por Danny Masterson. Foto: Chrissie Bixler (Instagram)

Actor acusado de haber abusado de 5 mujeres (incluida Chrissie Carnell-Bixler)

“Lo último que recuerdo es levantarme del restaurante para ir a casa. Desmayo total”, dijo Bixler al Daily Beast en una entrevista de 2019. “Al día siguiente, cuando me desperté, me dolía la nuca y pensé que me había caído. Pensé que me habían envenenado”.

Danny Masterson le confirmó a Chrissie que había mantenido relaciones sexuales con ella cuando estaba inconsciente. Aunque la esposa de Cedric Bixler-Zavala realizó la acusación, el juicio no tomó en cuenta su acusación por su vínculo con Masterson cuando ocurrió el ataque.

Danny Masterson fue condenado a 30 años de cárcel en un juicio donde muchos acusaron la intervención de la iglesia de la Cienciología para protegerlo y evadir la justicia. Foto: Getty Images

¿Por qué la relación de Emily Armstrong con la Cienciología causa tanto escándalo?

Pero viene la otra acusación hacia Emily Armstrong relacionada a la Cienciología: Chrissie y Cedric formaron parte de esta secta que básicamente vende la idea de elevar a la raza humana a un punto tan alto que así le sea posible hacer una conexión con el universo.

Esta religión en realidad es vista como una organización que se aprovecha de la vulnerabilidad de las personas para sacarles dinero, pues ofrecen cursos e información para poder subir de nivel y llegar a ese punto de conexión con el universo.

La iglesia de la Cienciología es más vista como un culto y una estafa, que como una religión. Foto: Getty Images

También se dice que los involucrados deben de contar toda su vida a los demás miembros y eso lleva a que, especialmente las personas famosas dentro, se la piensan dos veces antes de salirse de la religión, pues ya hay información que puede ser usada en su contra.

Y bueno, ni hablar de que este culto ha sido señalado de tratos inhumanos a varios de sus exmiembros, de silenciar a quienes buscan difamarlos y de encubrir abusos sexuales como fue el caso de Danny Masterson, quien era parte del culto.

Danny Masterson. Foto: Getty Images

Cedric Bixler-Zavala y Chrissie Carnell-Bixler formaron parte de la Cienciología y desde hace años alertan a los demás del peligro en ella

De hecho, Danny Masterson fue quien convenció a Chrissie Carnell-Bixler de entrar a la religión de la Cienciología, de la cual la actriz salió en 2001 luego de terminar su relación con Masterson.

El vocalista de The Mars Volta también perteneció a dicho culto y tanto él como su esposa se han dedicado a contar la farsa detrás de la Cienciología, a pesar de que eso les ha traído actos de acoso, intimidación y hasta el envenenamiento de sus dos perritos.

Cedric Bixler-Zavala y su esposa han hablado de los peligros de la iglesia de la Cienciología, a la cual alguna vez pertenecieron. Foto: Getty Images

En el caso contra Danny Masterson, la Cienciología no pudo quedar fuera (al menos no del ojo público) ya que las tres mujeres que lo acusaron eran parte de la Iglesia de la Cienciología, la cual las presionó para que no denunciaran al actor ante las autoridades.

Con todo este contexto nos queda claro que la Cienciología y Danny Masterson no son precisamente dos cosas por las que uno “metería las manos al fuego”. Pero ese no pareció ser el caso de Emily Armstrong, pues la nueva vocalista de Linkin Park abogó por el actor durante el juicio.

Emily Armstrong al parecer fue a apoyar a Danny Masterson en su juicio por violación. Foto: Getty Images

El cantante de The Mars Volta acusó a Emily Armstrong de defender a Danny Masterson en el juicio

Al igual que Ashton Kutcher y Mila Kunis, Chrissie Carnell-Bixler afirma que Emily Armstrong también escribió una carta para convencer al juez encargado del caso que Danny Masterson no era una mala persona y así se redujera su condena (que pintaba para la cadena perpetua).

De hecho la actriz compartió un comentario que Cedric hizo en la cuenta de la otra banda de Armstrong, Dead Sara, el año pasado: “Me sorprende que ninguno de ustedes haya escrito una carta en nombre de Danny Masterson, ya que su cantante cursi apareció para apoyarlo en las preliminares. ¿Recuerdas, Emily?”, escribió Bixler-Zavala en ese entonces.

Este fue el comentario que el líder de The Mars Volta dejó en la cuenta de Dead Sara. Foto: Chrissie Bixler (Instagram)

Y afirma que la nueva vocalista de Linkin Park está metida en la cienciología desde hace años

“¿Recuerdan cómo su escuadrón de matones cienciólogos rodeó a una de las Jane Doe cuando intentaba salir de los ascensores? Los alguaciles de la corte tuvieron que escoltarla fuera de su horrible culto”, detalló la actriz en su comentario.

El vocalista de The Mars Volta afirmó en ese entonces que compartió espacios con la nueva cantante de Linkin Park cuando estaban dentro del culto de la Cienciología y no entendía varias de sus actitudes.

Cedric Bixler-Zavala, de The Mars Volta, dijo en 2023 que Emily Armstrong estaba metida en la Cienciología. Foto: Getty Images

Algo que no pinta bien para el “nuevo inicio” de Linkin Park

“¿Recuerdas cuando hicimos el recorrido de purificación, Emily?” le cuestionó el cantante a Armstrong por apoyar a Danny Masterson deliberadamente en una situación tan delicada: “¿Tus fans saben acerca de tu amigo Danny Masterson? Tu amigo violador”, finalizó Cedric.

Hasta el momento, Emily Armstrong ni Linkin Park han comentado algo al respecto, aunque vaya que este escándalo no ayuda para nada a la ya complicada tarea de la banda de nu-metal para volver a los escenarios sin el fallecido Chester Bennington. ¿O ustedes qué opinan?

