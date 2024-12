Lo que necesitas saber: Elton John comentó sobre sus problemas de visión en septiembre pasado. Dijo que estaba bajo tratamiento, pero, lamentablemente, parece que no ha tenido el efecto esperado.

Una triste noticia, aunque desde hace tiempo el cantante había dicho que tenía algunos problemas en los ojos. Dijo, en su momento, que la afectación era en uno de ellos… sin embargo, el asunto se ha agravado y, ayer, el gran Elton John aceptó que ha perdido la vista, ¿totalmente?

Elton John tocando en vivo/Foto: Getty Images

Desde septiembre informó sus problemas de visión

“No pude asistir a muchos de los preestrenos porque, como saben, he perdido la vista, así que me resulta difícil verlo. Pero me encanta oírlo y, vaya, esta noche sonó genial”, comentó Elton John al concluir la función de gala de The Devil Wears Prada, obra de la que compuso la música.

Días antes, en entrevista para Good Morning America, el cantautor señaló que ya no tenía visión en su ojo derecho, debido a una infección. “Mi ojo izquierdo no está en la mejor condición”, agregó en aquella ocasión, para preocupación de sus millones de fans.

En 2023, Elton John se retiró de los tours

A pesar de haberse retirado de los escenarios en 2023, Elton John tenía (tiene) la intención de seguir componiendo música. Lamentablemente, debido a su condición, el plan se ha trabado un poco.

“Estoy un poco estancado en este momento, porque puedo hacer algo como esto (la entrevista), pero entrar al estudio y grabar no sé, porque no puedo ver una letra para empezar”.

Elton John/Foto: Getty Images

En la entrevista, Elton John dijo todavía continuar con ánimos y esperanzas de que recuperará la salud. En septiembre, en su cuenta Instagram, señaló que estaba en tratamiento y que se recuperaba… aunque poco a poco: “Pasará algún tiempo antes de que la vista vuelva al ojo afectado”.

Elton John se retiró de los escenarios el año pasado, al concluir su gira “Farewell Yellow Brick Road World Tour”. Ha dado conciertos privados este año… pero es mejor pensar que su último show fue el que dio en Glastonbury. Conciertazo que puso un espectacular punto final a una exitosa carrera.

