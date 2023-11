Lo que necesitas saber: La canción más vista en la plataforma es Despacito de Luis Fonsi con Daddy Yankee y sus 8 mil 322 millones de vistas.

A pesar de haber partido del plano terrenal desde hace 14 años, Michael Jackson la sigue rompiendo y hoy llegó a mil millones de reproducciones en YouTube con el video de Beat It.

De acuerdo con YouTube, el video del Rey del Pop fue trepado a la plataforma por primera vez en abril de 2011 en el canal de Michael Jackson que al cierre de esta nota tiene poco más de 29 millones de suscriptores.

El video de la rola se estrenó por primera vez en MTV el 31 de marzo de 1983 en horario estelar y fue tal el trancazo que un año más tarde Michael Jackson ganó un Grammy en la categoría Video del Año.

Foto: Captura de Pantalla

Michael Jackson colocó una canción más en el Billion-View Club

El video que muestra un enfrentamiento de pandillas al puro estilo de Michael Jackson superó las mil millones de vistas y ahora forma parte de un selecto club al que pocos llegan y que muchos aspiran.

Por si fuera poco, el de Beat It no es el único video de Michael Jackson que ha superado esta cifra. Canciones como Billie Jean y They Dont’t Care About Us ya tienen más de mil millones de vistas y por increíble que se lea, Thriller aún no lo consigue.

Este es el top 10 de las rolas con más reproducciones en YouTube

Despacito – Luis Fonsi ft. Daddy Yankee | 8 mil 322 millones de reproducciones

Shape of You – Ed Sheeran | 6 mil 143 millones de vistas

See You Again – Wiz Khalifa ft. Charlie Puth | 6 mil 100 millones de reproducciones

Uptown Funk – Mark Ronson ft. Bruno Mars | 5 mil millones de vistas

Gangnam Style – PSY | 4 mil 969 millones de reproducciones

Dame tu cosita – El Chombo ft. Cutty Ranks | 4 mil 489 millones de vistas

Crazy Frog – Axel F | 4 mil 174 millones de reproducciones

Sugar – Maroon 5 | 3 mil 969 millones de vistas

Counting Stars – One Republic | 3 mil 922 millones de reproducciones

Roar – Katy Perry | 3 mil 914 millones de vistas

Algunas curiosidades de esta lista:

Si bien artistas como Harry Styles, Taylor Swift o The Weekend hoy lideran las listas mundiales, sus éxitos aún no llegan a este top 10. Aunque eso sí, Taylor Swift ya se acerca peligrosamente con Shake It Off y sus 3 mil 370 millones de reproducciones.

Por otra parte, a pesar del boom mundial que representa el género urbano, las únicas rolas que han llegado a esta lista son Despacito y Dame tu cosita que si somos sinceros, hasta el día de hoy nos preguntamos cómo le hace para tener tantas reproducciones.

Por último, para no perder la oportunidad de sumar vistas, aquí te dejamos el video oficial de Beat It:

Aquí te decimos cómo ver tu recuento del 2023 en Apple Music

Relacionado