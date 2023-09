La policía de Las Vegas informó sobre el arresto de Duane Davis. El único sobreviviente entre quienes conspiraron para matar al rapero Tupac Shakur en 1996.

La detención llega dos meses después de que las autoridades allanaran la casa de su esposa —el 17 de junio para ser más precisos— en la localidad de Henderson, donde se encontró suficiente evidencia para detener a “Keffe D”.

¿Quién es Duane Davis?

El nombre de Duane Davis no es ajeno para las autoridades pues el mismo “Keffe D” fue quien declaró en su libro de memorias, Compton Street Legend, que él y su sobrino viajaban en el Cadillac blanco desde donde dispararon a Tupac Shakur.

Aunque esta versión salió a la luz hasta 2019, Duane Davis escribió en su libro que rompió el silencio desde 2010 cuando supuestamente se reunió a puerta cerrada con autoridades federales y locales.

Foto: Especial

“Prometieron que destruirían la acusación y detendrían al gran jurado si los ayudaba”, señaló Duane Davis, quien en aquel entonces tenía 46 años y se enfrentaba a cadena perpetua por narcotráfico.

Fue la madrugada de este viernes cuando Duane Davis fue puesto a disposición de las autoridades y ante el silencio de la policía ha trascendido que “Keffe D” podría enfrentar un cargo de asesinato en primer grado.

¿Qué fue lo que pasó aquella noche de 1996?

Con apenas 25 años Tupac Shakur se mantenía en las listas de popularidad con el legendario All Eyez on Me que en aquel entonces contaba con seis nominaciones al Grammy y más de cinco millones de copias vendidas.

Las disputas entre la Costa Este y la Costa Oeste de Los Ángeles con el rapero Biggie Smalls —muerto en 1997 durante un tiroteo— se hicieron cada vez más notorias en la lírica de ambos músicos, quienes nunca perdieron la oportunidad de tirarse con todo a través del rap.

De acuerdo con los reportes oficiales, el rapero viajaba en un auto BMW conducido por la rapera y fundadora de Death Row Records, Marion Knight y fue en un semáforo en rojo donde un Cadillac color blanco se emparejó para iniciar los disparos.

Tupac Shakur murió el 13 de septiembre de 1996.

Esta fue la última fotografía que se conoce de Tupac Shakur antes de su muerte.

¿Entonces quién mató a Tupac Shakur?

A pesar de la detención de “Keffe D”, el asesinato de Tupac Shakur está lejos de resolverse y es que la última declaración sobre el caso por parte de Duane Davis fue justamente por allá de 2019 cuando reafirmó que su sobrino Orlando “Baby Lane” Anderson fue una de las dos personas que dispararon desde la parte trasera del Cadillac.

Más tarde el mismo Anderson negó cualquier participación en el atentado contra Tupac Shakur y murió dos años después en un tiroteo que ocurrió en Compton, California.

Foto: Especial

En este sentido, si “Keffe D” ya contó toooodo y realmente es el único sobreviviente de las personas que conspiraron para asesinar a Tupac, quizá las autoridades se topen con un callejón sin salida.

No cabe duda que aún después de 27 años de ocurrido, este seguirá como uno de los misterios más grandes en la historia de la música.

