Steven Knight, creador de Peaky Blinders producirá el documental de la reunión de Oasis… algo que parece que es un hecho y ya hasta tiene nombre: Oasis Live ’25.

Steven Knight, creador de ‘Peaky Blinders’. Foto: Getty Images

Documental será dirigido por responsables de Meet Me In the Bathroom

De acuerdo con Dead Line, Oasis Live ’25 será dirigido por Dylan Southern y Will Lovelace, pareja para la que no es nuevo documentar el trabajo de bandas. Ya lo ha hecho en Shut Up And Play The Hits de LCD Soundsystem.

Además de la cinta de la banda liderada por James Murphy, Southern y Lovelace también dirigieron el documental Meet Me In The Bathroom, el cual retrata la escena musical del Nueva York de inicios del 2000.

Apenas se reveló la banda que acompañará a los Gallagher en su tour

Oasis Live ’25 seguirá a la banda de los hermanos Gallagher por el tour de su reunión. Así que, en una de ésas, habrá imágenes de los conciertos que se realizarán en el Estadio GNP Seguros de la CDMX.

Dead Line señala que prensa “sensacionalista” de Reino Unido ya había dado a conocer las intenciones de Oasis de documentar su regreso a los escenarios. Sin embargo, la información reciente es más formal.

Incluso se indica que el trabajo será realizado por la productora Magna Studios y distribuido por Sonic Music Vision.

Pues ya veremos cómo se desarrolla este trabajo que se da a conocer un día después de que se reveló la banda que acompañará a los Gallagher para sus shows. Serán tres exmiembros de Oasis y el baterista de Atoms For Peace. Nada mal.

