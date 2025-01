Lo que necesitas saber: Es momento de recordar el poder de la música repasando algunos discos de denuncia social y protesta política.

Desde siempre, la música ha servido para expresar muchas cosas. Por supuesto que los sentimientos y las situaciones cotidianas son algo básico que escuchamos a menudo en los discos de nuestras bandas o artistas favoritos. Sin embargo, hay quienes han usado esta herramienta para cosas aún más importantes, como la denuncia social y protesta política.

Por acá les hemos contado de músicos que han dedicado rolas a quienes se encargan de dirigirnos (de este lado repasamos algunas de esas canciones). Pero más allá de una melodía, muchos se han atrevido a destinar álbumes completos a quejarse de las situaciones a su alrededor que les molestan o no apoyan.

Es. por eso que, para recordar la influencia y poder de la música como plataforma para tocar temas que a todos nos importan, a continuación repasaremos algunos discos que hablan sobre denuncia social y protesta política que, además de que vale la pena escuchar, tocan situaciones y problemáticas que siguen siendo importantes en estos tiempos.

Recordemos algunos discos de denuncia social y protesta política

Rage Against the Machine – ‘Rage Against the Machine’

Desde sus inicios, Rage Against the Machine dejó claro que la música podía ser una herramienta muy potente para amplificar mensajes, sobre todo los que tenían que ver con hacer denuncia social. Y el claro ejemplo es su primer material discográfico homónimo, donde la banda californiana no se guardó nada.

A lo largo de 10 rolas y a través de sus sonido ponchado, la agrupación nos golpea directo hablando de la violencia policial, el racismo e incluso muestran su posición ante las instituciones en Estados Unidos. Durante sus siguientes trabajos siguieron siendo contestatarios y explorando temáticas similares, pero con su álbum debut sentaron las bases de un estilo que los convertiría en voceros de su generación.

U2 – ‘War’

Aunque actualmente sean conocidos por ser una de las bandas más exitosas a nivel comercial, durante sus primeros años y con la rebeldía de la juventud, U2 escribió algunas canciones de denuncia social. Y quizá el reflejo perfecto de esta época de la banda irlandesa lo podemos escuchar en War, su tercer álbum de estudio cuyo título dejaba claro su posición ante la guerra y las repercusiones de la misma en la gente involucrada.

En este disco podemos encontrar canciones como “Sunday Bloody Sunday” (la cual describe la masacre del mismo nombre ocurrida el 30 de enero de 1972 en Irlanda del Norte) o la misma “New Years Day”, que inspiró el movimiento político Solidaridad (por acá les contamos la historia completa de esta rola). La música y letras de War son más directas, narrando tanto los aspectos físicos de la guerra hasta cómo la sociedad se volvió insensible ante la violencia.

John Lennon – ‘Imagine’

No cabe duda que John Lennon es una de las figuras de la música que son símbolos de la paz. Desde su etapa con The Beatles dejó claro que estaba interesado en hablar sobre la situación política y social del mundo. Sin embargo, cuando se convirtió en solista, encontró la libertad y el espacio perfecto para tocar esos temas en sus canciones. Y eso se nota en Imagine.

A lo largo de su segundo material discográfico en solitario, Lennon aborda diferentes temas, como el amor y la paz. Pero la denuncia social en contra de la guerra, la hipocresía y la manipulación de la clase política no faltó en este álbum, con canciones directas como “I Don’t Wanna Be a Soldier Mama” o mensajes más crípticos en “Gimme Some Truth”. Con un tono ácido, John una vez más usó su estatus para hablar de cosas que realmente importaban.

Bob Dylan – ‘The Freewheelin’ Bob Dylan‘

Si hablamos de denuncia social, por supuesto que no podíamos olvidarnos de Bob Dylan, quien a través del folk se convirtió en la voz que narraba las problemáticas y descontento de la juventud estadounidense de finales de los 50 y mediados de los 60. Pero el primer trabajo con el que se destacó en este ámbito fue The Freewheelin’ Bob Dylan.

En este álbum (considerado el que marcó un antes y después en la carrera del cantautor), Dylan no solo nos entregó canciones de amor e historias personales, también tocó temas fuertes para sus tiempos, como la libertad, la industria bélica, la segregación y las mentiras de los medios de comunicación. A lo largo de su carrera siguió con esta parte social, pero en su segundo disco sentó las bases de un estilo que lo caracterizaría.

N.W.A. – ‘Straight Outta Compton’

El hip-hop siempre ha sido un género y movimiento que no ha tenido pelos en la lengua a la hora de hacer denuncia social (más adelante veremos otros ejemplos). Pero si nos enfocamos en pioneros en el tema, tenemos que mencionar a N.W.A., quienes además de ser uno de los primeros artistas de rap en tener éxito comercial, también aprovecharon su plataforma para hablar de la situación en los barrios.

Straight Outta Compton fue el primer álbum del grupo californiano, en el que no tuvieron miedo de retratar la situación del lugar en el que crecieron, donde la desigualdad, la violencia, las pandillas, el racismo y la brutalidad policial contra las personas afrodescendientes eran parte del entorno. Con letras directas y potentes, crearon un retrato crudo del Compton de esa época, que incluso los metió en broncas con el FBI y años más tarde, esas rolas resonaron durante las protestas por el movimiento Black Lives Matter.

Sex Pistols – ‘Never Mind the Bollocks’

Con los Sex Pistols no hay puntos medios, o los amas o los odias. Sin embargo, aunque puede existir debate sobre el discurso que plantearon a lo largo de su efímera carrera (que no siempre era el más congruente), no podemos negar que además de ser pioneros del punk rock, también influyeron dentro de la música de denuncia social, específicamente con Never Mind the Bollocks.

La banda representó el descontento de un gran sector de la juventud británica de los 70, donde la crisis económica, el desempleo y las protestas eran preocupantes. Con ese estilo provocador y rebelde, la agrupación habló sobre su generación (la cual estaba llena de desesperanza por el futuro) y le tiraron a todos, desde la propia sociedad hasta a la clase política (incluso se fueron en contra de la monarquía). Este disco es el reflejo de una época complicada en el Reino Unido.

Bikini Kill – ‘Pussy Whipped’

Actualmente estamos acostumbrados a escuchar sobre el feminismo. A pesar de que era era algo que muchas artistas ya habían tocado décadas atrás, no había tenido el impacto que realmente necesitaba dentro de la industria. Sin embargo, todo cambió con la llegada de Bikini Kill, quienes irrumpieron en la escena independiente para abanderar el movimiento Riot grrrl y abrirnos los ojos sobre las cosas que enfrentan las mujeres a lo largo de sus vidas.

Desde sus inicios, la agrupación estadounidense declaró sus intenciones. Pero fue con Pussy Whipped, su tercer material discográfico donde llevaron su discurso al siguiente nivel. No solo hicieron letras de crítica y denuncia social, también hablaron de la libertad sexual desde un punto de vista 100% femenino. El álbum fue tan importante que inspiró a una nueva generación de mujeres a hacer música con un corte similar y a no quedarse calladas.

Green Day – ‘American Idiot’

En los 2000, Green Day era una de las bandas más populares del mundo, gracias a que fueron importante para el boom del happy punk a mediados de los 90. A finales de esa década, la banda ya había demostrado que estaban interesados en hacer denuncia social en sus canciones, pero nadie se imaginaba que elevarían la apuesta y se irían con todo en American Idiot, su séptimo material discográfico.

En este disco –que surgió luego de que a la agrupación le robaran los masters de un álbum que ya habían terminado–, retrataron la situación de Estados Unidos en ese momento, donde el presidente George W. Bush inició una guerra contra Irak y el terrorismo. En medio de un país dividido y un panorama confuso, tomaron una postura antibélica y aprovecharon su plataforma para hablar al respecto, pero también de la guerra cultural, de la manipulación de los medios y de los pensamientos de la juventud ante tal suceso histórico.

Kendrick Lamar – ‘To Pimp a Butterfly’

Volviendo al hip-hop, tenemos que mencionar a Kendrick Lamar, quien además de ser una de las voces más importantes del género, se ha caracterizado por darle fuerza al rap consciencia y aventarse a hacer denuncia social en estos tiempos. Y sin duda, uno de sus trabajos más destacados al respecto es su tercer material discográfico, el brutal To Pimp a Butterfly.

A lo largo de 16 canciones, Lamar explora una variedad de temas políticos y personales relacionados con la raza, la cultura, el racismo sistémico, la discriminación, la violencia, la brutalidad policial y los estereotipos negativos, los cuales a pesar del paso del tiempo, siguen siendo temas de peso que afectan a la comunidad afrodescendiente en Estados Unidos (y eso se notó durante las protestas del Black Lives Matter).

Bad Bunny – ‘Debí tirar más fotos’

Claro que en esta lista no podíamos dejar de lado uno de los discos más sonados e importantes del 2025: Debí tirar más fotos de Bad Bunny. Benito siempre ha dejado muy claro que está orgulloso de ser de Puerto Rico, de sus raíces, su cultura y en general del lugar en el que nació. Sin embargo, eso no le ha impedido hablar sobre varias problemáticas de dicho país y hacer denuncia social a su estilo.

En su sexto álbum de estudio, ‘el conejo malo’ no solo combina géneros tradicionales de la isla y le rinde tributo a su tierra. A su manera, también toca temas como la gentrificación, la privatización de recursos naturales, la pérdida de identidad, e incluso compara la situación del país con la de Hawai (que terminó siendo un sitio tomado por Estados Unidos). Junto con las canciones, también publicó un cortometraje donde repasa momentos clave de la historia de Puerto Rico, que sin duda, refuerza la potencia de su mensaje.

