Lo que necesitas saber: En el 2005 salieron discos grandiosos. Y si no nos creen, acá les dejamos esta lista con algunos álbumes de esa época que cumplen 20 años.

Definitivamente, el 2005 fue un gran año para la música. Y es que no es para menos, si durante esos 12 meses, varias bandas y artistas se rifaron sacando verdaderas obras maestras. Sin embargo, resulta increíble cómo pasa el tiempo, pues todos los discos que salieron en esa época estén cumpliendo 20 años durante el 2025.

Sobre todo porque, a pesar de esas dos décadas desde su lanzamiento, muchos materiales discográficos siguen sonando frescos, innovadores e incluyen temáticas que siguen resonando con la sociedad, hablando de situaciones y problemáticas con las que cualquiera puede identificarse.

¿Están listos para repasar algunos discos del 2005 que cumplen 20 años?/Imagen: Sopitas.com

Es por eso que, para recordar esa época maravillosa para la música, a continuación daremos un repaso nostálgico para recordar algunos de los mejores discos que salieron en 2005 y que este 2025 cumplen 20 años de existencia. ¿Recuerdan la primera vez que escucharon estas joyitas?

Repasemos algunos discos que cumplen 20 años en 2025

Bloc Party – ‘Silent Alarm’

Comenzamos esta lista con uno de los discos más influyentes de la música alternativa de la primera década de los 2000. Así es, nos referimos a Silent Alarm de Bloc Party, el espectacular álbum debut de la banda británica en el que se propusieron crear una colección de canciones que atrajera a fans de distintos géneros.

Para eso, la agrupación originaria de Londres tomó los arreglos de las rolas que ya tenían e inspirándose en el ritmo, crearon una base con el bajo, la guitarra y la batería que nos dio melodías rápidas pero bailables. A todo eso se le sumaron las letras de Kele Okereke, las cuales nos hablan de los sentimientos y esperanzas de los adultos jóvenes en el mundo de aquella época.

En su primer material discográfico, Bloc Party nos entregó un trabajo memorable para el indie rock y el post-punk revival, que nos dejó canciones que se convirtieron en clásicos instantáneos como “Banquet”, “Helicopter”, “This Modern Love” o “Like Eating Glass”. Simplemente un discazo con el que arrancó la carrera de esta bando y que en 2025 cumple dos décadas de vida.

Fall Out Boy – ‘From Under the Cork Tree’

En 2005, la onda emo andaba a todo lo que daba y entre las bandas que popularizaron este movimiento, por supuesto que está Fall Out Boy, quienes reafirmaron su posición con su segundo material discográfico, From Under the Cork Tree, el cual les trajo fama a nivel mundial y llevó a este género a las grandes ligas.

A lo largo de 13 canciones y en palabras del propio Pete Wentz (quien estuvo al borde del suicidio tras sentir presión por grabar un nuevo disco exitoso), la banda escribió letras que tratan sobre la ansiedad y la depresión que acompañan al mirar tu propia vida. Y vaya que esos sentimientos los reflejaron en dichas rolas, siendo uno de los trabajos más ambiciosos de su carrera.

Dentro de este álbum de estudio, Fall Out Boy creó algunas de sus canciones más conocidas, entre ellas “Dance, Dance”, “Sugar, We’re Going Down” y “A Little Less Sixteen Candles, a Little More ‘Touch Me'”. Sin embargo, para aquellos que crecieron escuchando este disco, no son simples rolas, son himnos que los acompañaron en su juventud. Y sí, aunque no lo crean, ya cumplen 20 años…

Fobia – ‘Rosa Venus’

Por supuesto que no podíamos dejar de lado algunos discos en español y el primero de ellos es ni más ni menos que Rosa Venus, el quinto álbum de estudio de Fobia. Después de una década sin sacar música nueva, la banda mexicana regresó en 2005 con este discazo con el que retomaron su lugar dentro de las agrupaciones más grandes de nuestro país.

A través de estas canciones, Leonardo de Lozanne, Francisco Huidobro, Jay de la Cueva, Cha! e Iñaki Vázquez nos mostraron un montón de madurez, al hablarnos desde ese sentimiento de arrepiento que tenemos al crecer hasta reflejar las lecciones y enseñanzas que habían aprendido a esa altura de sus vidas como personas y músicos.

Tomando el nombre de los famosos jabones ‘chiquitos’ (ya saben, de esos que no faltan en los hoteles de paso), en Rosa Venus, Fobia nos entregó uno de los mejores trabajos de su carrera. Y eso se puede ver en himnos que han pasado la prueba del tiempo, como “Hoy tengo miedo”, “Dos corazones”, “No eres yo” o “Muy maniaco de mi parte”.

Franz Ferdinand – ‘You Could Have It So Much Better’

Luego del enorme éxito de su álbum debut homónimo, el cual sonó por gran parte del mundo, Franz Ferdinand no tardó mucho en regresar al estudio para grabar canciones nuevas. De esas sesiones salió su segundo material discográfico, You Could Have It So Much Better, con el que se convirtieron en abanderados de la nueva ola del rock británico de mediados de los 2000.

En este álbum, Alex Kapranos y compañía se lucieron al armar una colección de rolas que combinaban letras sarcásticas, divertidas e incluso profundas con melodías juguetonas donde mezclaban los buenos guitarrazos rockeros con una vibra bailable. En su momento, incluso hubo quienes dijeron en su momento que este disco supera por completo al primero que presentaron.

Eso quizá lo podríamos debatir, pero no cabe duda que You Could Have It So Much Better es un gran disco de Franz Ferdinand y de los mejores proyectos que han sacado los británicos, donde nos entregaron clásicos como “Do You Want To”, “Walk Away” y “The Fallen”, que aunque no podamos creerlo, ya cumplen 20 años de vida.

Gorillaz – ‘Demon Days’

En 2005, Gorillaz ya estaba posicionado como uno de los proyectos más fascinantes del momento. Sobre todo, porque no había otra “banda animada” en el panorama que combinara a la perfección un concepto musical que se caracterizaba por no definirse por un solo género con una estética visual y narrativa rica.

Sin embargo, Damon Albarn y Jamie Hewlett llevaron todo al siguiente nivel con Demon Days, su segundo material discográfico donde el dúo creó una colección de rolas casi proféticas, en las que hablaron del ego y los problemas sociales y ambientales que nos han golpeado en el siglo XXI. Todo bajo el concepto de un mundo atrapado en una noche interminable.

Junto a colaboradores como De La Soul, MF Doom, Bootie Brown, Ike Turner, Shaun Ryder, Roots Manuva, Martina Topley-Bird y el mismísimo Dennis Hopper, Gorillaz nos entregó un disco icónico y atemporal, que se puede ver en rolas que son clásicos de aquella década de los 2000, como “Feel Good Inc.”, “DARE”, “El Mañana”, “Dirty Harry” y “Kids With Guns”.

LCD Soundsystem – ‘LCD Soundsystem’

A mediados de la primera década de los 2000, aparecieron proyectos que sin duda vinieron a cambiar por completo a la industria musical. Uno de ellos fue LCD Soundsystem, quienes llegaron y nos volaron la cabeza con la propuesta musical que mostraron en su álbum debut homónimo. Una verdadera joya de principio a fin.

En su primer trabajo oficial, James Murphy y compañía se rifaron como los grandes al componer un álbum que abarca un montón de géneros, desde el dance-punk y el indie rock hasta la electrónica y la música dance. Todo esto da como resultado una mezcla de sonidos que te invitan a bailar y cantar a todo pulmón.

Con su álbum debut, LCD Soundystem demostró que eran capaces de crear éxitos underground y músicos que podían crear álbumes auténticos. Y eso se nota en temazos como “Daft Punk Is Playing At My House”, “Movement”, “Tribulations” o “Disco Infiltrator”. Puros rolones para sacar los prohibidos en la pista de baile.

Los Bunkers – ‘Vida de perros’

Siguiendo con los discos en español que cumplen 20 años y que claro, no podemos dejar, debemos mencionar a ni más ni menos que Vida de perros de Los Bunkers. En su cuarto material discográfico, la banda chilena dio el salto a la internacionalización, pues se terminaron de consolidar como una de las agrupaciones más importantes de Latinoamérica.

Para este álbum, los originarios de Concepción nos entregaron una colección de rolas pop rock con una vibra oscura, acompañados de letras crudas y gráficas sobre los momentos de amor y su contraparte, desilusión y vértigo de las relaciones de pareja. Lo cual resultó en una fórmula muy arriesgada pero ganadora que les dio un sello propio.

Y es que como no se iba a convertir en un clásico instantáneo el Vida de perros de Los Bunkers, si incluyó rolones como “Miéntele”, “Llueve sobre la ciudad”, “Ven aquí”, “Ahora que no estás” y “Te vistes o te vas”, que sin duda son infaltables en cualquier concierto de la banda. Sin temor a equivocarnos, este es uno de los mejores discos de la historia del rock latino.

M.I.A – ‘Arular’

En 2005, M.I.A. debutó con su primer material discográfico, Arular. Y ciertamente, tomó por sorpresa a la industria musical, con una combinación extravagante e hipnótica de sonidos con rimas viscerales y potentes que rápidamente la colocaron como una de las artistas más interesantes e importantes de su generación.

El título del álbum hace referencia al alias de Arul Pragasam, el padre de la cantautora británica, quien lideró al ejército de los Tigres de Liberación de Tamil Eelam durante la guerra civil de Sri Lanka. Las letras tienen un fuerte contenido político relacionado con el conflicto bélico citado, que van acompañadas de bases de hip-hop, world beat, dancell, electroclash, funk y un poco de punk rock.

Gracias a Arular y rolas como “Sunshowers”, “Galang”, “Hombre” o “Bucky Done Gun”, M.I.A. se ganó el reconocimiento de la prensa especializada y del público en general. Con decirles que por su álbum debut, recibió una nominación a los Mercury Prize de 2005 e incluso hubo quienes no tardaron en colocarlo como uno de los discos que definitivamente tienes que escuchar al menos una vez en la vida.

The Mars Volta – ‘Frances the Mute’

Luego del éxito de De-Loused in the Comatorium, The Mars Volta tenía la tarea de hacer un segundo álbum de estudio que estuviera al nivel de su primer trabajo. Y vaya que lo lograron, pues en 2005 nos dejaron con la boca abierta con Frances the Mute, uno de los mejores discos que han sacado Cedric Bixler-Zavala y Omar Rodríguez-López.

Para este disco, el dúo tomo como inspiración la historia de un diario que encontró Jeremy M. Ward, un técnico que trabajó con ellos que empezó a notar las similitudes entre su vida y la del autor, sobre todo, que ambos habían sido adoptados. El diario contaba la búsqueda del autor de sus padres biológicos, con el camino señalado por una serie de personas, cuyos nombres eran la base de cada rola del disco.

Combinando el rock progresivo con influencias de dub, ambient, jazz y música latina, y con colaboradores del tamaño de John Frusciante, The Mars Volta nos entregó un discazo de aquellos en Frances the Mute, donde “L’Via L’Viaquez” y “The Widow”. Simplemente una obra de arte de principio a fin, ¿no lo creen?

The White Stripes – ‘Get Behind Me Satan’

Para 2005, The White Stripes ya era una de las bandas más importantes del planeta, en parte gracias al éxito de su cuarto álbum de estudio, Elephant. Sin embargo, para su quinto material discográfico, Get Behind Me Satan, el dúo decidió volver a lo básico y hacer rolas como en sus inicios, sin tanta producción y más corazón.

Jack White fue quien estuvo detrás de la producción de este disco, quien se tomó el blues y el rock para componer esta colección de rolas, a las cuales incorporó nuevos sonidos e instrumentos a la música del proyecto, como marimba y triángulo. Eso sin contar las letras satíricas que tratan de hablarnos sobre la verdad.

En Get Behind Me Satan, The White Stripes se rifaron con temazos como “Blue Orchid”, “The Nurse” y “My Doorbell”, con las que demostraron que aún podían reinventarse y sorprender. A la crítica le gustó tanto que en 2006, Jack y Meg se llevaron el Grammy al Mejor Álbum Alternativo. Y vaya que se lo merecía por completo.

Menciones honoríficas de discos que cumplen 20 años en 2025

Animal Collective – Feels

Audioslave – Out of Exile

Babasonicos – Anoche

Band of Horses – Everything All the Time

Beck – Guero

Bright Eyes – I’m Wide Awake, It’s Morning

Coldplay – X&Y

Death Cab for Cutie – Plans

Depeche Mode – Playing the Angel

Devendra Banhart – Cripple Crow

Editors – The Back Room

Enjambre – Consuelo en domingo

Fiona Apple – Extraordinary Machine

Foo Fighters – In Your Honor

Garbage – Bleed Like Me

Kaiser Chiefs – Employment

Kanye West – Late Registration

Korn – See You on the Other Side

Madonna – Confessions on a Dance Floor

Moby – Hotel

My Morning Jacket – Z

Nine Inch Nails – With Teeth

Oasis – Don’t Believe the Truth

Panic! At the Disco – A Fever You Can’t Sweat Out

Paramore – All We Know Is Falling

Paul McCartney – Chaos and Creation in the Backyard

Queens of the Stone Age – Lullabies to Paralyze

Sigur Rós – Takk…

Supergrass – Road to Rouen

Sufjan Stevens – Illinois

Stereophonics – Language. Sex. Violence. Other?

System of a Down – Mezmerize

The Bravery – The Bravery

The Kills – No Wow

The Magic Numbers – The Magic Numbers

The Rolling Stones – A Bigger Bang

Thirty Seconds to Mars – A Beautiful Lie

Vaquero – Vaquero

Weezer – Make Believe

