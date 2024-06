Lo que necesitas saber: Este material llegará a tres años del fallecimiento de la productora británica. Y aquí hay un primer adelanto del disco.

Un disco póstumo de SOPHIE llegará pronto para realzar el legado que la icónica productora dejó al mundo antes de su trágica partida hace tres años.

Junto con el anuncio de este lanzamiento póstumo, también llegó un adelanto con una canción en colaboración con otra de las nacientes figuras del pop internacional como lo es la mismísima Kim Petras.

SOPHIE durante un show en Coachella del 2019. Foto: Getty.

Checa “Reason Why”, la colaboración de SOPHIE con Kim Petras

Esta es otra muestra emotiva del cariño y admiración que la propia Kim ha demostrado sobre la fallecida productora. Recordemos que en los Grammy del 2023, la cantante alemana dedicó el premio que ganó junto a Sam Smith a la memoria de la productora nacida en Escocia.

“Quiero agradecer a las increíbles leyendas transgénero que me precedieron y que me abrieron estas puertas para que pudiera estar aquí… Especialmente a SOPHIE, mi amiga que falleció hace dos años y que me dijo que esto sucedería y siempre creyó en mí. Muchas gracias por tu inspiración, SOPHIE. Te adoro y tu inspiración siempre estará en mi música”, dijo Kim aquella vez.

Kim Petras le dedicó su premio Grammy del 2024 a SOPHIE, de quien dijo es una de las figuras trans de la música que la ha inspirado más en la vida. Foto: Getty.

Y a poco más de un año, Petras se une al dúo BC Kingdom para tema llamado “Reason Why”, con la que se anuncia el disco póstumo de SOPHIE que solo llevará el nombre de esta última.

En teoría, no es una canción nueva. La escocesa ya había dado algunas muestras de la canción durante algunos festivales en el 2018. Y luego, en el 2019, se mostró una versión más de la rola. Sin embargo, el track no había sido lanzado oficialmente como sencillo… al menos hasta ahora que cuenta con Benny Long, hermano de SOPHIE, con créditos de producción.

Fecha de lanzamiento del disco póstumo de SOPHIE

El disco póstumo de SOPHIE, que además será homónimo, tiene fecha de lanzamiento para el 27 de septiembre, justo 10 días después del que hubiera sido su cumpleaños 38.

Por el momento, no hay una lista de canciones ni se ha revelado si habrá más invitados además de Kim Petras y BC Kingdom. Pero lo que sí se reveló es la portada del material, esto junto a un comunicado emitido por la familia de la recordada artista… Hasta siempre, SOPHIE.

“Cuando nosotros, la familia de Sophie, dimos nuestros primeros pasos para hacer realidad este proyecto, nos pusimos en contacto con los queridos amigos con quienes ella imaginó el álbum…. Sophie no solía hablar públicamente de su vida privada y prefería poner todo lo que quería expresar en su música. “Se siente bien compartir con el mundo la música que esperaba lanzar, con la creencia de que todos podemos conectarnos con ella en esta, la forma que más amaba… Este álbum siempre ha contado la historia del viaje musical de Sophie, una cacofonía de habilidad y visión creativa, eclipsando el tiempo y el género. Sophie se entregó por completo a su música. Es aquí donde siempre se la puede encontrar”. Comunicado de la familia de SOPHIE sobre el lanzamiento del disco homónimo póstumo.

Portada del disco póstumo de Sophie. Foto: Especial.

Publicada originalmente en Sopitas.com.

Relacionado