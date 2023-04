Descubre el mundo oscuro de la música underground en Substance Festival 2023

Si eres un apasionado de la música underground, Substance Festival es el evento que tienes que agendar este año. El festival se llevará a cabo los días 3 y 4 de noviembre en el Globe Theatre de Los Ángeles, y te llevará a un mundo oscuro de sonidos y exploración visual.

Con un line up increíble que incluye a TR/ST, Tempers, Gilla Band, Crack Cloud, ACTORS, PVA, Buzz Kull, Special Interest, Lust for Youth, zzzahara, Harsh Symmetry, The Serfs, Pelada, Brutus VIII, Void Vision, SDH, Agender, Houses of Heaven, INHALT, Male Tears, Pod Blotz, Secret Attraction, Madeline Goldstein, The Mall, Mirror of Venus y Touching Ice.

Este festival reúne a los pioneros de la escena alternativa junto a los actos contemporáneos más esenciales de Los Ángeles y de otros lugares del mundo, todo en un ambiente impresionante.

¿Qué queremos escuchar? TR/ST, una banda canadiense de rock/synthpop procedente de Toronto, es uno de los actos más destacados del line up. Su particular sonido se configura con mezclas de las estéticas sonoras de sonidos dark y house de los 80, un uso sofisticado de teclados y ritmos de acid house y techno, sintetizadores futuristas y melodías celestiales.

Sus letras difíciles de descifrar conceptualmente incluyen cuentos de lujuria y erotomanía, llevan un aura de denso vapor negro de velocidad, espacio y lágrimas.

Robert Alfons TR/ST

Foto: Aarón Rubio

¿Dónde puedo comprar los boletos para el Substance Festival y cuál es su precio?

El precio de los boletos para el festival va de los $59.00 a los $89.00 dólares por día, más impuestos. ¿Qué tanto cambia la experiencia entre los precios? Acá abajo te compartimos la página oficial con los detalles.

3 de novimebre

4 de niviembre

¿Dónde será Substance Festival?

En el Globe Theatre Los Angeles localizado en 740 S Broadway, CA 90014, Estados Unidos. Un recinto con más de un siglo de historia y localizado en una de las calles emblemáticas del entretenimiento angelino.

El escenario de este teatro promete un sonido memorable y gran potencial para la iluminación de las bandas que conforman el Substance Festival.