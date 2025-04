¡Por fin tenemos más detalles! Desde el regreso de Depeche Mode a México, en octubre de 2023, se rumoraba la posibilidad de que grabaran los tres conciertos que ofrecieron en el —ahora llamado— Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

Ahora, casi dos años después, ¡ya tenemos fecha de estreno! ¿Cuándo podremos ver Depeche Mode: M en pantallas? ¡Te contamos todo lo que necesitas saber!

¿Cuándo se estrena Depeche Mode: M?

Depeche Mode anunció en redes sociales que el documental entró a la selección oficial del Festival de Tribeca 2025 que se realiza cada año en la ciudad de Nueva York. ¿El estreno? Será durante su programación del jueves 5 de junio.

Foto: Instagram @depechemode

Además, luego de la proyección de Depeche Mode: M, habrá una conversación con los mismísimos Dave Gahan y Martin Gore, junto al director del documental Fernando Frías. ¿Te apuntas?

¿Qué veremos en el documental de Depeche Mode?

El galardonado director mexicano, Fernando Frías, logró capturar la esencia de Depeche Mode mientras lo entregaban todo a los fans mexicanos durante tres noches sold-out.

En estos tres conciertazos Depeche Mode hizo guiños a la cultura y el folklore que existe en México alrededor de la muerte. ¿Te suena un poco a Memento Mori? Sí, el álbum con el que regresaron al mapa musical.

Foto: David Barajas

Pues Dave y Martin aprovecharon que estaban en la tierra donde nació el Día de Muertos para resaltar estos paralelismos. ¡Toda una obra de arte! Y, claro, no faltó el emotivo homenaje al gran Andy Fletcher.

¿Cómo comprar boletos para el gran estreno?

Lo primero que necesitas saber es que hay más de diez tipos de boletos para entrar al Festival de Tribeca 2025. Aquí te va la clasificación principal con todo y precios. ¡Échale ojo a la última, que funcionará para ver Depeche Mode: M!

Paquete de ocho entradas: pase para ocho proyecciones individuales que podrás seleccionar en línea antes de las fechas de la venta general – $220 dólares

Paquete de doce entradas: boleto para doce proyecciones individuales que podrás seleccionar en línea antes de las fechas de la venta general – $315 dólares

Hudson Pass: incluye acceso prioritario a proyecciones y eventos del festival, incluyendo las charlas con directores. Además, puedes asistir a la Gala de inauguración o de clausura – $1,100 dólares

Foto: Xavi Torrent

¡OJO! La proyección de Depeche Mode: M tendrá otras dos fechas durante el Festival de Tribeca 2025: 6 y 14 de junio. Eso sí, las entradas para TODAS las funciones saldrán a la venta el jueves 29 de abril en este enlace.

¿Quieres otra razón para lanzarte al Festival de Tribeca 2025? Además del gran estreno de Depeche Mode: M, también tendrán la premiere mundial de Billy Joel: And So It Goes. ¡No te los pierdas!