Lo que necesitas saber: Y luego de que fuera un hitazo, demandaron a Miley Cyrus por presuntamente plagiar "When I Was Your Man" de Bruno Mars en "Flowers".

Los casos de plagio en la industria musical son más comunes de lo que parece. Es normal que a cada rato veamos que un artista demandó otro por hacer una canción igualita. Sin embargo, ahora tenemos una situación bastante curiosa, pues un año después del lanzamiento de “Flowers” de Miley Cyrus, la están demandando por copiarle a Bruno Mars… así como lo leen.

Para nadie es un secreto que la cantante estadounidense la rompió durísimo con este temazo, que le valió dos Grammys en 2024 a Grabación del año y Mejor interpretación pop solista. Aunque eso sí, Miley no se ha salvado de la polémica, en particular por la letra de la rola, que es una paráfrasis de “When I Was Your Man” del artista originario de Hawái.

Miley Cyrus volvió a las listas de popularidad con “Flowers”/Foto: Getty Images

Después de mucha polémica, demandaron a Miley Cyrus por “Flowers”

A pesar de esto, parecía que no había bronca entre Miley Cyrus y Bruno Mars. Sin embargo, apareció un plot twist en esta historia que nos dejó con el ojo cuadrado. ¿Por qué lo decimos? Bueno, pues porque resulta que están demando a la exestrella de Disney Channel junto a los coautores Gregory Hein y Michael Pollack.

De acuerdo con Variety, a través de una demanda presentada el 16 de septiembre en Los Ángeles, Tempo Music Investments (la plataforma que maneja el catálogo de Bruno) afirmó que “Flowers” incluye una “explotación” no autorizada de varios elementos de “When I Was Your Man”. Sin embargo, ellos no fueron los únicos que salieron embarrados.

Desde hace un buen rato se hablaba de las similitudes entre las rolas de Bruno Mars y Miley Cyrus/Foto: Getty Images

Para que se den una idea de cómo está el asunto, además de Miley Cyrus y su equipo de compositores, la demanda también nombra a empresas como Sony Music Publishing, Apple, Target, Walmart y varias otras empresas como demandadas por distribuir “Flowers” y utilizar la canción… ahora sí que les llovió a todos.

Como ya lo mencionábamos antes, Tempo posee un porcentaje de los derechos de autor en Estados Unidos de la canción de Mars, que adquirió del coautor Philip Lawrence. Aunque eso sí, cabe aclarar que Bruno, junto con los compositores Ari Levine y Andrew Wyatt, no figuran como demandantes en los documentos.

Al parecer, la similitud entre la rola de Miley y “When I Was Your Man” de Bruno Mars va más allá de la letra

La demanda señala además que Michael Pollack “se negó a comentar” sobre la similitud de “Flowers” con “When I Was Your Man” en una

entrevista con Billboard. En esa misma plática, el mismo medio señaló que Lawrence dijo una vez que la canción de Bruno Mars se inspiró en parte en el arte de Billy Joel.

Aunque la letra de la canción de Miley Cyrus Mars menciona flores y parece como una respuesta a la rola de Bruno Mars, las similitudes entre ambas no son evidentes si se escuchan casualmente. Sin embargo, la demanda afirma lo siguiente:

“Cualquier fan de ‘When I Was Your Man” de Bruno Mars sabe que ‘Flowers’ ​​de Miley Cyrus no logró todo ese éxito por sí sola. ‘Flowers’ ​​duplica numerosos elementos melódicos, armónicos y líricos de ‘When I Was Your Man’, incluido el diseño de tono melódico y la secuencia de la estrofa, la línea de bajo que las conecta, ciertos compases del estribillo, ciertos elementos musicales teatrales, elementos líricos y progresiones de acordes específicas”.

Más allá de lo obvio, la demanda analiza a detalle el material melódico y armónico, el patrón de tono final, la estructura de la línea de bajo y las letras de ambas canciones, señalando que son “sustancialmente similares”, en particular la línea vocal inicial del coro de “Flowers” de Miley Cyrus.

“Es innegable, en base a la combinación y cantidad de similitudes entre las dos grabaciones, que ‘Flowers’ no existiría sin ‘When I Was Your Man’”, continúa la denuncia. Con ‘Flowers’, Cyrus, Hein y Pollack han creado una obra derivada de ‘When I Was Your Man’ sin autorización”.

La demanda solicita daños y perjuicios “por un monto que se determinará en el juicio”, o el máximo de 150 mil dólares por infracción, lo que podría resultar un total sumamente elevado, dadas las reproducciones récord de “Flowers”. ¿Qué les parece? ¿Qué opinan? ¿Están de lado de Miley Cyrus o Bruno Mars?

Publicado en Sopitas MX.

Relacionado