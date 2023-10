Algunos salen al ahí se va. Otros llevan su playlist especial, pero la dejan que corra y ya. Pero hay artistas y bandas que hacen de la música previa a su show casi un ritual con una serie de rolones antes de los conciertos.

Aquí cinco de ellas, algunas de las cuales ya son icónicas, mientras que otras seguro servirán para recordar con nostalgia. ¿Se acuerdan de alguna otra?

“Also sprach Zarathustra“, usada por Elvis Presley

Quizás la entrada que todo mundo hubiera querido ver y que, a menos que seas Julia Palacios, casi nadie puede presumir haberla vivido. Hay grabaciones que medianamente nos hacen ver la magia que se creaba cuando, previo a dejarse ir con su ramillete de hits, Elvis Presley se presentaba ante el respetable con la composición de Richard Strauss. Otros artistas la han tomado, para antes de los conciertos pero nada: esa música sólo está a la altura de creaciones de Stanley Kubrick y del Rey del Rock.

“The ecstasy of gold” – Ennio Morricone, usada por Metallica

Un clásico que, no importa cuántas veces se escuche, no deja de enchinar la piel. Desde 1983, Metallica encontró su perfecta carta de presentación en la composición que Ennio Morricone hizo para Il buono, il brutto, il cattivo. En algunos lados la corean, en otros sólo la sienten.

En unos cuantos meses la escucharemos reventando las bocinas del Foro Sol como aviso de que James Hetfield y compañía están por subir al escenario y, como dice el título de la melodía: será un éxtasis.

“The whole of the moon” de The Waterboys, usada por U2

El video del cover que Fionna Apple hace, es evidencia de lo que varios sienten cuando escuchan “The whole of the moon” de The Waterboys. Es una canción potente, que acelera al corazón y hace decir: “cámara, échenme lo que sea”. Y con esa energía salió U2 en su concierto del 2017 en México (sólo un par de semanas después del terrible sismo de ese año). A la canción le quedaban algunos versos, sin apagarse las luces del Foro Sol, apareció Larry Mullen para acomodarse en su batería y, cuando dejó de sonar la canción de Mike Scott, se dejó ir con los tamborazos con los que abre “Sunday bloody sunday”.

“Suavemente” de Elvis Crespo, usada por black midi

Ahhhh, pero no hay que olvidar esas entradas inspiradas en la música que se escucha en México. Una de las más recientes y que provocó desde sonrisas, hasta uno que otro meneíto entre el público, fue la que abrió el show de la avasalladora black midi.

Los de Reino Unido sacaron de onda a sus fans que se dieron cita en el Frontón México, al salir al escenario al ritmo de “Suavemente” de Elvis Crespo. Todo lo contrario a lo que pasó esa noche: un atasque total.

“El último beso” de Los Apson, usada por Pearl Jam

Pero la de black midi fue usada en show en Estados Unidos y quién sabe dónde más. Especial, realmente especial, fue la noche que Pearl Jam se presentó en el Palacio de los Deportes y, como tema que abrió el telón, usó “El último beso”.

La versión que Los Apson hicieron a la original de Wayne Cochran fue acompañada por los fans como si se tratara del cover que los de Seattle editaron en 1998… Momentazo que aderezó Eddie Vedder al salir para cantar con el público los coros finales.

¿Alguien tendrá grabación de eso? Si no, sólo estará en la memoria de quienes fueron al Palacio de los Deportes ese inolvidable 9 de diciembre del 2005.

