Lo que necesitas saber: The Dark Side Of The Moon Redux es la nueva versión del clásico de Pink Floyd, regrabada por completo por Roger Waters.

Luego de 50 años del lanzamiento del álbum original, Roger Waters decidió realizar The Dark Side Of The Moon Redux, una regrabación completa del clásico disco sin el apoyo de sus excompañeros de Pink Floyd.

El álbum forma parte fundamental de los conciertos de Roger Waters en solitario. Foto: Especial

The Dark Side Of The Moon Redux: La resignificación de un álbum clásico

Ante la ausencia de las icónicas guitarras de David Gilmour, los teclados atmosféricos de Richard Wright y las baterías jazzeras de Nick Mason, el álbum suena acústico, íntimo y más directo.

La intención de Waters parece haber sido transformar por completo el álbum desde una nueva perspectiva como músico de 80 años de edad, mucho más centrada en la lírica que en la fuerza de los instrumentos.

The Dark Side Of The Moon Redux fue producido por el propio Waters y Gus Seyffert, músico que ha acompañado las giras de varios artistas como The Black Keys, Beck, Sia y Adele. Si pudiéramos comparar el estilo de la producción podríamos hacerlo con algunas obras de Johnny Cash, Nick Cave y Leonard Cohen, principalmente por el énfasis en la voz y el tono oscuro de las canciones.

¿El mejor álbum que ha escrito Roger Waters? Foto: Especial

Cinco décadas de The Dark Side Of The Moon

The Dark Side Of The Moon es definitivamente una de las obras musicales más importantes de los últimos cincuenta años.

La producción suele encontrarse entre las 10 mejores de todos los tiempos en la mayoría de los listados y es importante reconocer su aporte como un álbum conceptual fundamental que marcó un punto de inflexión en su época. Sin él claramente no hubieran existido bandas como Radiohead y Tame Impala, ni tampoco las espectaculares giras de U2 o The Chemical Brothers fuertemente basadas en el aspecto visual.

Probablemente la mejor forma de entrarle a este álbum sea en su edición remasterizada del 50 aniversario, la cual se estrenó a principios de este 2023 y tiene un sonido realmente impecable.

Acá te dejamos la nueva versión, ¿qué te parece?

Relacionado