Lo que necesitas saber: No tenemos la menor duda de que "Butterfly" es el mayor éxito de Crazy Town. Y detrás de esta canción hay varios datos bastante curiosos que acá les contamos.

Hay canciones que cambiaron para siempre a bandas y artistas, pero también marcaron una época en la música. Y definitivamente, si queremos acordarnos del rap/rock de finales de los 90 e inicios de los 2000, lo más probable es que se les vengan a la cabeza varias canciones y entre ellas se encuentre “Butterfly” de Crazy Town.

Para nadie es un secreto que esta rola es la más conocida de la agrupación originaria de Los Ángeles, a pesar de que siguieron sacando más discos en los siguientes años. Sin embargo, más allá de ser un “one hit wonder”, con esta canción además de popularidad, rompieron con ciertos estereotipos de la música de su época.

Crazy Town alcanzó la fama mundial con “Butterfly”/Foto: Getty Images

Repasemos la historia de “Butterfly”, el mayor éxito de Crazy Town

Fue el 24 de octubre de 2000 cuando Crazy Town lanzó “Butterfly” como el tercer sencillo de su álbum debut, The Gift of Game, el cual estrenaron en 1999. A pesar de que la banda sabía que esta canción tenía potencial para convertirse en un hitazo y romperla en todas las listas de popularidad, decidieron sacar las rolas “Toxic” y “Darkside” como los primeros singles del disco, que tenían un sonido más pesado (pero no lograron el éxito esperado).

El guitarrista Kraig ‘Squirrel’ Tyler explicó esa decisión en una entrevista: “Sabíamos desde el principio que no queríamos lanzar ‘Butterfly’ primero porque no queríamos ser conocidos como la banda que hace ‘Butterfly’. Estamos viendo esto como que queremos tener una carrera. Eso no es lo que somos”. Sin embargo, para bien o para mal, fue la canción que los lanzó a la fama… plop.

Shifty Shellshock compuso esta rola pensando en una chica que le gusta en aquel entonces/Foto: Getty Images

Pero más allá de ser su más grande hit, “Butterfly” tiene una historia muy curiosa. Shifty Shellshock, vocalista y frontman de Crazy Town compuso la rola inspirado en la chica con la que estaba saliendo en ese momento. Esto representó un cambio drástico para la banda, pues la mayoría de sus canciones estaban llenas de arrogancia machista y frases que caían en la misoginia.

Por supuesto que esto hizo que la joven desconfiara de Shellshock. Es por eso que el cantante se propuso escribir algo más romántico, rompiendo así con las temáticas en las que basaban su música y cambiando de alguna manera la ideología que muchos grupos de su generación tenían para componer sus letras (sobre todo aquellos que tocaban nü metal en esa época).

Shifty Shellshock, vocalista principal de Crazy Town/Foto: Getty Images

Los Red Hot Chili Peppers son… ¿compositores de esta canción?

En la letra de la canción, Shifty Shellshock llama “mariposa” (o “butterfly”, pues) a una dama con la que está saliendo. En aquel momento, el vocalista de Crazy Town ya vivía con la chica a la que le compuso la rola, y una de las cosas que la caracterizaban era que coleccionaba mariposas. Fue gracias a esos animalitos que comenzó a fluir

Shellshock declaró que estaba acostado en la cama, pensando en cómo llamar a la canción, cuando vio una mariposa en el techo. Eso le dio el título, y luego se le ocurrió la frase: “Eres mi mariposa, cariño”. Después de eso, llevó su idea a la banda y les encantó, tanto así que grabaron el demo de ese hitazo en esa misma noche.

Crazy Town/Foto: Getty Images

Sin embargo, además de la letra, la música es uno de los puntos interesantes de “Butterfly”. Y es que no es para menos, pues para la melodía de esta rola y para quienes no tenían idea, Crazy Town sampleó un pedacito de “Pretty Little Ditty”, canción que los Red Hot Chili Peppers incluyeron en su cuarto álbum de estudio, Mother’s Milk.

Y aunque ustedes no lo crean, esta fue la primera vez que Anthony Kiedis, Flea, Chad Smith y John Frusciante permitieron que otro artista sampleara su música (así que como verán, también están en lo créditos de “Butterfly”). Por si esto no fuera suficiente, tras el lanzamiento de este hitazo, los Peppers invitaron a la agrupación de Los Ángeles para que fueran sus teloneros en la gira que armaron en 1999.

El video de esta canción también es icónico

Por si esto no fuera suficiente, Crazy Town también echó la casa por la ventana para el videoclip de “Butterfly”, el cual contó con la dirección de Honey, el equipo que trabajó en los efectos visuales de películas como The Matrix y What Dreams May Come (para la cual se basaron un poco). Así que como podrán darse cuenta, definitivamente el video de este temazo es verdadero cine, pues estos rifados hicieron un trabajo muy cool para la época.

En el video vemos a Shifty Shellshock y compañía tocando la rola en medio de un bosque de ensueño e incluso por ahí tiene una participación especial Cynthia, la entonces novia del vocalista (quien cerca del fina se pone de pie, le crecen alas de mariposa y vuela por los aires). Además, aparecen varias parejas que representan parte de la sexualidad contenida y a punto de estallar de aquella generación.

A pesar de que “Butterfly” no tenía el mismo lenguaje que otras rolas de la época ni tampoco letras explicitas que pudieran atentar contra las buenas costumbres, esta fue una de las canciones señaladas por la Comisión Federal de Comercio en 2001 como inapropiada para oyentes menores de edad. La comisión quería que la publicidad de este y muchos otros temas incluyeran advertencias para que los padres se enteraran del contenido. Sin embargo, solo se quedó en eso, en señalamientos.

Sobra decir que esta canción se convirtió en un trancazo a nivel mundial, aunque también se llevó títulos no tan chidos, entre ellos ser una de las canciones más increíblemente mala de todos los tiempos de VH1 y el puesto número tres en la lista de Billboard de maravillas one hit wonder de la década de 2000.

“Butterfly” se convirtió en un himno de Crazy Town (y de los inicios de los 2000)

Pero de igual manera, “Butterfly” de Crazy Town se quedó con buenas medallas, como ser la decimotercera mejor canción de nü metal según SPIN y apareció en la lista de las 40 mejores canciones del mismo género jamás creadas de Metal Hammer. Eso sin contar que estuvo en las principales listas de popularidad de países como Estados Unidos, Reino Unido, Austria, Dinamarca, Noruega, Australia, Canadá, Países Bajos y Nueva Zelanda.

Puede que Shifty Shellshock no se haya quedado con la chica a la que le compuso la canción (pues solo duraron juntos tres años) y que algunos los consideren un grupo de “un solo éxito”. Sin embargo, tanto el vocalista como los demás integrantes siempre estuvieron orgullosos de lo que lograron con esta rola ni jamás la negaron, pues fue la que los puso en el mapa y los llevó a sonar en todos los rincones del planeta.

“Bueno, una canción como ‘Butterfly’ es una obviedad. A todos parece encantarles, no importa lo difíciles que sean, es muy amigable para la radio, al público femenino le encanta. Y al mismo tiempo creo que mantuvimos nuestra integridad con ella, no es una canción que te agota entrada, pero es muy real, genial y me gusta”. Mencionó Shifty Shellshock sobre esta canción, según Songfacts

Publicada originalmente en Sopitas.com.

