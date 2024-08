Lo que necesitas saber: Liam y Noel Gallagher han protagonizado la pelea de hermanos más famosa de la historia. Pero, ¿por qué comenzó esta rivalidad?

Las peleas entre hermanos no son nada del otro mundo y nos atrevemos a decir que todas las personas con hermanos o hermanas pueden confirmar. Aunque bueno, en el mundo existen peleas legendarias entre parientes y una de ellas es la de Liam y Noel Gallagher.

Este par de hermanos han forjado su historia como leyendas tanto en sus proyectos individuales como en su etapa de Oasis, pero también por protagonizar una de las peleas más largas y sonadas dentro del mundo de la música

Liam y Noel Gallagher / Foto: Getty

Liam y Noel Gallagher tienen una de las peleas de hermanos más sonadas en la historia de la música

Aunque la pelea entre los hermanos Gallagher para muchos comenzó formalmente con la separación de Oasis, ocurrida en agosto de 2009, la realidad es que Liam y Noel llevan ya varios años en una disputa que al parecer ya estará a punto de acabar.

Y no lo decimos por toooodo el historial que ambos protagonizaron en su paso por Oasis, ya que la rivalidad entre los hermanos comenzó antes de que formaran una de las bandas de rock de los 90 que definieron el movimiento del britpop.

Liam y Noel Gallagher en concierto. Foto: Getty.

Pero la enemistad entre ambos no nació precisamente en Oasis

Al menos así lo confirmó en 2017 el propio Liam Gallagher en una aparición que tuvo en The Graham Norton Show, donde el músico habló sobre su gira como solista (que arrancaría ese año) y la decena de tuits que le ha dedicado a su hermano Noel.

“No nos gustamos. Mucha gente nos ha pedido que volvamos a estar juntos y siguen añadiendo ceros”, platicó Liam sobre la gente que desde entonces pedía la reunión de Oasis. “Nos han ofrecido millones y millones, pero no es una cuestión de dinero”, mencionó el cantante británico.

La rivalidad de Liam y Noel Gallagher data desde hace varios años. Foto: Getty Images

Sino por un incidente que hubo entre ambos cuando eran adolescentes

Lo curioso es que Liam dejó en claro que la rivalidad con su hermano no nació por ser parte de la exitosa banda de britpop, sino por un incidente que ocurrió cuando ambos eran adolescentes, compartían el mismo cuarto y que involucran malas decisiones con el alcohol.

De acuerdo con el menor de los Gallagher, su hermano Noel, de entonces 19 años, se compró un equipo de sonido que puso en el cuarto. Ese mismo día Liam había bebido algunos tragos y en medio de la noche se levantó para ir al baño a hacer pipí.

Liam Gallagher habría provocado la ira de su hermano Noel cuando eran adolescentes. Foto: Getty Images

Liam Gallagher se orinó en el equipo de sonido de su hermano Noel

“No podía encontrar la luz, así que me alivié con su nuevo equipo de sonido. [Noel] Estaba furioso y ahí empezó todo”, recordó Liam sobre el momento en el que comenzó la enemistad con su hermano, a quien ni le ofreció una disculpa decente.

Y es que en otra entrevista, en ese mismo año pero con el DJ Howard Stern, Liam habló sobre lo ocurrido con el equipo de sonido de Noel y mencionó que se orinó en él porque ese día también se había fumado un porro y se sentía mareado en su cuarto.

Liam Gallagher orinó el equipo de sonido de su hermano. Foto: Getty Images

Y al parecer ofreció disculpas no muy convincentes a su hermano

“Así que lo saqué, me oriné por todo su nuevo equipo de sonido y él dijo: ‘¿Qué coño estás haciendo? ¿Ese es mi nuevo y jodido equipo de música?’ ‘Está bien, se secará, ¿no?’. Y creo que todavía le guarda rencor por eso y eso fue hace mucho tiempo”, recordó el cantante británico.

“[El estéreo] era el santo grial, pero cuando tienes que ir, tienes que ir, no me voy a mear en mi pijama de Paddington Bear por nadie”, dijo Liam en la entrevista donde detalló, quiso consolar a su hermano al decirle que al menos se orinó en su sistema de sonido y no en su cara.

Y a Noel no le gustó nada el chiste. Foto: Getty Images

Liam y Noel Gallagher comenzaron a tener fricciones desde ese entonces

“Dije ‘escucha amigo, era el sistema de sonido o tu maldita cabeza’, y sé que duerme con la boca abierta, así que lo tomas o lo dejas, hijo mío”, afirmó Liam sobre su disculpa que nos deja en claro por qué la reunión de Oasis habría tomado taaanto tiempo.

En esa misma charla –que recordemos, se dio hace 7 años– Liam habló sobre una posible reunión de la banda y mencionó que para eso primero debía limar asperezas con Noel en el ámbito familiar, aunque se veía complicado para ambos.

Liam y Noel habrían limado asperezas este 2024. Foto: Getty Images

Aunque todo apunta a que los hermanos Gallagher se reconciliaron este 2024

“Tenemos que convertirnos en hermanos primero antes de poder hablar de la música, una vez que empecemos a gustarnos, inevitablemente el siguiente paso es llevar a la banda a dar una vuelta por la cuadra”, dijo Liam quien al parecer, este 2024 decidió dejar el orgullo atrás y hablarle a su hermano.

Claro que lo decimos por su tierna dedicatoria en el Reading Festival de 2024, donde el Gallagher menos dedicó “Half The World Away” a su hermano mayor, a quien además llamó el “mejor compositor de todos los tiempos”.

Y que se viene la esperada reunión de Oasis

Ese gesto y un video criptado con la fecha del 27 de agosto fueron suficientes para que el mundo perdiera la cabeza. Muchos esperamos ya el anuncio de una reunión de Oasis, pero sobre todo, saber si realmente los hermanos Gallagher han dejado sus rencores atrás.

