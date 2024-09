Lo que necesitas saber: El último disco de Radiohead, A Moon Shaped Pool, salió en 2016. Desde entonces, cada integrante del grupo se ha dedicado a proyectos alternos.

Durante una conversación que tuvo para presentar el libro How to Disappear: A Photographic Portrait of Radiohead, en el Hay Festival, Colin Greenwood prendió nuevamente las esperanzas sobre el regreso de Radiohead.

Y para lo anterior, sólo fue necesario que dijera que sí, aunque ahora todos lo integrantes de Radiohead tienen proyectos personales, ya hubo un acercamiento.

Radiohead en el verano de 1997 / Foto: Getty Images

“Sólo fue para repasar canciones”

“Nuestras vidas se han ido separando a medida que envejecemos. [Pero] hicimos algunos ensayos, hace unos dos meses en Londres, sólo para repasar las canciones viejas y fue divertido, fue un buen momento”, dijo Colin Greenwood ante la emoción del Cha, con quien el bajista de Radiohead tuvo la conversación.

En 2022, Ed O’Brian dejó ver que la banda no tenía planes de regresar. Ni a los estudios ni a los escenarios. Y, en caso de lo contrario, no en el corto plazo: “No hay Radiohead en este momento... Podríamos hacer algo en un par de años, puede que no”, señaló el guitarrista para el podcast The Line-Up.

Colin Greenwood confirms Radiohead got together two months ago to rehearse 👀



🎥: Reddit pic.twitter.com/T7hxaYzZtj — Far Out Magazine (@FarOutMag) September 9, 2024

Mientras regresa Radiohead (o no), Colin Greenwood es un “Bad Seed”

Meses después, Phil Selway comentó algo parecido a lo que ahora Colin Greenwood: que hubo una pequeña reunión de todos los miembros de Radiohead y, aunque sólo fue para decidir qué se haría para los 20 años del Hail to the Thief, él vio que podía haber algo. “Estoy seguro de que comenzaremos a buscar otras ideas para lo que viene”.

Colin Greenwood en el Hay Festival / Captura de pantalla

De lo dicho por Selway, hace un año… y con el éxito de The Smile, donde Thom Yorke y Jonny Greenwood tiene por ahora toda su atención, se veía cada vez más lejana la posibilidad del regreso de Radiohead. Hasta ayer, con lo comentado por Colin.

En fin, mientras los fans se hacen chaquetas mentales, Colin Greenwood sacó un libro con fotografías de la banda y, más actualmente, se volvió una “mala semilla”: así es… anda de gira con nada menos que Nick Cave & The Bad Seeds.

