Coldplay usa la lengua de señas en el conmovedor video de "Feels Like I'm Falling In Love"

Después de mucha espera, ahora sí es oficial: Coldplay está de vuelta y aunque aún no han soltado más detalles sobre su nuevo disco, Moon Music, nos queda claro que regresaron y en plan grande. El claro ejemplo está en que acaban de lanzar un emotivo video para su más reciente sencillo “Feels Like I’m Falling in Love”.

Fue el pasado 20 de junio cuando luego de un montón de rumores, Chris Martin, Jonny Buckland, Will Champion y Guy Berryman estrenaron esta canción como el primer adelanto del que será su décimo material discográfico (y presuntamente) el último. Y sí, claro que la tocaron en vivo durante su impresionante e histórica presentación en Glastonbury 2024 donde tuvieron de invitado a ni más ni menos que Michael J. Fox.

Coldplay en Glastonbury 2024/Foto: Getty Images

Coldplay nos conmueve junto a grandes invitados en el video de “Feels Like I’m Falling In Love”

Sin embargo, después de debutar esta y una rola más en colaboración con Little imz y Burna Boy frente a millones de personas en el festival británico (por acá la pueden checar), Coldplay nos sorprende con el lanzamiento del video oficial de “Feels Like I’m Falling In Love” y vaya que lograron conmovernos durísimo, pero vamos por partes.

En el videoclip dirigido por Ben Mor (quien anteriormente dirigió la colaboración de la banda con Beyoncé, “Hymn For The Weekend”), la agrupación tiene como protagonista la actriz, escritora y narradora, Natasha Ofili (a quien recordarán pr su participación en la serie de Netflix, The Politician), que nos regala su propia interpretación de la letra de la canción en la lengua de señas americana.

Natasha Ofili en el video de “Feels Like I’m Falling In Love’ de Coldplay/Foto: Captura de pantalla

Pero ella no es la única invitada especial en el video de “Feels Like I’m Falling In Love” de Coldplay, pues también cuentan con la participación especial de los miembros sordos de la sección de Lengua de Signos Venezolana (LSV) del Coro de Manos Blancas de El Sistema Venezuela, un conjunto de artes escénicas que cuenta con el apoyo de la fundación del director de orquesta, Gustavo Dudamel.

Por si esto no fuera suficiente y ya para rematar, dentro del mismo videoclip vemos a Chris Martin, Guy Berryman, Jonny Buckland y Will Champion interpretando la canción en el Odeón de Herodes Ático en Atenas, Grecia, frente a un público invitado a través de las redes sociales de la banda. Una verdadera maravilla.

La actriz junto al Coro de Manos Blancas en el videoclip de la rola/Foto: Captura de pantalla

Como ya lo mencionamos antes, todavía no tenemos una fecha de lanzamiento oficial para Moon Music, el siguiente disco de Coldplay. Sin embargo, nos queda claro que falta poco para que suelten toda la información. Pero mientras esperamos a que llegue el día en que confirmen cuándo podremos escuchar este álbum y para calentar motores, a continuación les dejamos el video oficial de “Feels Like I’m Falling In Love”.

