Billie Eilish, Phoenix y más: Revive los mejores actos musicales en la clausura de los Juegos Olímpicos París 2024

El día que muchos querían presenciar finalmente llegó. Este 11 de agosto finalizaron los Juegos Olímpicos de París 2024 con una ceremonia de clausura que brilló por muchos aspectos, sobre todo por el musical donde artistas como Billie Eilish y AIR sacaron la casta.

Como les comentamos durante la semana, la cantante estadounidense y otros actos más fueron confirmados para presentarse durante la clausura de este evento deportivo que por 19 días nos tuvo pegados a la televisión viviendo cada una de las competencias.

Este 11 de agosto se realizó la clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024. Foto: Getty Images

Estos fueron los mejores actos musicales en la clausura de los Juegos Olímpicos París 2024

Desde la explanada del Estadio de Francia, fueron varios los músicos, bailarines e instrumentalistas que se dieron cita en el recinto parisino para musicalizar el cierre de los Juegos Olímpicos, pues a diferencia de la inauguración, el cierre se hizo a puerta cerrada.

Pero bueno, si por alguna razón se perdieron de la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos París 2024, no se apuren que acá les contamos cómo se pusieron los mejores actos musicales en este eventazo que captó la atención de millones en el mundo.

El Estadio de Francia fue la sede de este evento de clausura. Foto: Getty Images

AIR y Phoenix dieron inicio a los actos musicales de los Juegos Olímpicos París 2024 con invitados especiales

Sacando la casta por su país de origen, los franceses de Phoenix aparecieron en medio del Estadio de Francia al ritmo de “Lisztomania”, uno de los sencillos de su cuarto disco de estudio, Wolfgang Amadeus Phoenix, que la banda de Thomas Mars lanzó en 2009. ¡Hace 15 años!

A la banda se unió el DJ Francés, Kavinsky, quien junto a Angèle Angèle se echó una interpretación de su rola “Nightcall” para después regresar con los de Versalles, de quienes escuchamos un mix de su rola “If I Ever Feel Better” con “Time To Rise”, del rapero camboyano VannDa.

Thomas Mars tomó el micrófono para cantar “Playground Love”, de AIR, dúo francés que apareció en la ceremonia usando trajes blancos y que tuvieron la colaboración con el vocalista de Phoenix en el año 2000 con esta canción que fue incluida en el disco The Virgin Suicides.

Phoenix dio una de las mejores presentaciones en la ceremonia de clausura de París 2024. Foto: Getty Images

Pero una de las sorpresas de la noche fue la aparición especial de Exra Koenig, vocalista de Vampire Weekend que se unió a Phoenix para interpretar “Tonight”, una colab que hicieron en 2022 para el disco ‘Alpha Zulu’ de la banda francesa, quien después se echó la mundialmente conocida “1901”.

Ezra Koenig, de Vampire Weekend, fue uno de los invitados especiales. Foto: Getty Images

Los Red Hot Chili Peppers se rifaron al acompañar a Tom Cruise en la entrega de la bandera de los Juegos Olímpicos

La banda californiana se encargó de musicalizar el camino de Tom Cruise al entregar la bandera olímpica a Los Ángeles, ciudad de albergará la próxima edición de los Juegos Olímpicos en 2028. Y claro, no había mejor canción que “By The Way”, del disco con el mismo nombre que los Red Hot Chili Peppers lanzaron en 2002.

Y con el logo de LA 2028 y en las playas de California (con un show que se grabó el sábado 10 de agosto), el cuarteto salió para interpretar “Can’t Stop” con el estilo que sólo ellos se cargan.

La presentación de los Red Hot Chili Peppers fue pregrabada y desde las playas de California. Foto: Olympics (X)

Billie Eilish fue la artista más esperada en la clausura de los Juegos Olímpicos París 2024

La cantante angelina –que hace unas semanas visitó la CDMX– era uno de los actos musicales que la gente más ansiaba ver en la ceremonia de clausura. Sobre todo después de que Charli XCX diera a entender que ella también se presentaría con Billie y escucharíamos el remix de “Guess” en vivo.

Tristemente eso no ocurrió. Al igual que los Red Hot Chili Peppers, Billie también cantó en las playas de California y su interpretación comenzó al ritmo de “Birds of a Feather”, de su reciente disco ‘Hit Me Hard and Soft‘ que se convirtió en uno de los favoritos de la crítica este 2024.

Al igual que Billie Eilish, quien interpretó “Birds of a Feather”. Foto: Olympics X)

Snoop Dogg y Dr. Dre representando a la West Coast en la clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024

Y bueno, Snoop Dogg no podía quedar fuera. El rapero estadounidense ha sido uno de los personajes más destacados en los Juegos Olímpicos de este año y no decepcionó en la clausura de París 2024, pues salió al escenario de la playa al ritmo de “Drop It Like It’s Hot”.

Aunque si algo nos emocionó de su show fue la aparición del mismísimo Dr. Dre, que nos dio un flashback a lo que vimos en el show de Medio Tiempo del Super Bowl de 2022 al cantar junto a Snoop la icónica “The Next Episode”, del álbum ‘2001’ de Dre.

Da da da da !



Yseult con una versión muy poderosa de Frank Sinatra

No podíamos dejar de fuera la interpretación musical con la que finalizaron los Juegos Olímpicos de 2024 en París, pues la cantante francesa Yseult Onguenet dio una interpretación muy emotiva de “My Way”, canción que el fallecido Frank Sinatra hizo popular y que originalmente es de origen francés, titulada “Comme d’habitude”.

La verdad es que no hubo mejor manera de cerrar los Juegos Olímpicos de París 2024 que con estos actos musicales. ¿A ustedes qué les parecieron?

