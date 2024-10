Lo que necesitas saber: Con el anuncio de Charli XCX como acto del AXE Ceremonia 2025, te explicamos las diferencias entre las 3 versiones de su aclamado disco 'brat'.

La genialidad de Charli XCX parece no tener límites y este año nos sorprendió con brat, uno de los mejores discos del año, lanzado sin sencillos previos y de manera repentina. Desde el 7 de junio, estuvimos dándole vuelta tras vuelta a este discazo, y para sorprendernos aún más, Charli ha hecho varios anuncios sobre el disco, que explicamos a detalle, antes de su regreso a México para el AXE Ceremonia 2025.

El plan de Charli era prácticamente dominar el verano, llamado brat summer, y no salir de la conversación musical en lo que resta del año. La cantante inglesa se va a lanzar como actriz (como explicamos por acá) y además lanzó dos versiones de brat con nuevas rolas, colaboradores y remixes.

Tres versiones alucinantes y divertidas que replantearon la manera de lanzar un disco.

brat: una joya inesperada que sonaría por todos lados, con una producción deslumbrante

Simplemente no podíamos creer lo que pasaba por nuestros oídos con la versión original de brat, 15 rolas que apenas pasaban los 40 minutos de duración, y en los que Charli XCX se consagró como una artista mainstream y a la vez contracultural.

En su sexto disco de estudio de larga duración, Charli se rifó una narrativa sobre lo que significa ser una estrella pop, referencias meta sobre su impacto en la cultura del hyperpop, tomando en cuenta los altibajos y cómo es que ella es una referencia actual para muchísimos artistas.

Aunque brat no es tan corto, nos quedamos con ganas de más, y tal parece que Charli nos escuchó, porque siguieron dos lanzamientos que consolidan su nivel en la cima del hyperpop (género que te explicamos por completo aquí).

A 5 meses de su lanzamiento, extrañamente el brat original quedó superado por las siguientes versiones, por lo que hoy reproducimos la última edición, con dos discos.

brat and it’s the same but there’s three more songs so it’s not

Resulta que Charli tenía 3 rolitas más y las sacó también 3 días después del brat original. “Hello goodbye”, “Guess” y “Spring breakers” llegaron para extender un poco más brat, y también tendrían una nueva versión para el tercer lanzamiento de brat.

Sin mostrar un featuring en el título de la rola, Charli nos tomaría por sorpresa para la siguiente edición de brat. En producción, The Dare convierte la rola en un banger absoluto que escucharemos en AXE Ceremonia 2025.

Otro acierto enorme de Charli y su equipo para este lanzamiento, fue tener versiones físicas distintas, lanzando esta segunda versión en un disco doble blanco, que aún pueden conseguir por acá.

brat and it’s completely different but also still brat

Para continuar hablando este verano sobre brat, Charli comenzó a publicar imágenes con los nombres de artistas impresionantes, bajo la estética de brat, lo que nos puso a especular que venía algo más alrededor de este disco. Ariana Grande, Tinashe, Lorde y hasta Julian Casablancas colaboraron para una tercera edición de brat, con cambios completos para unas rolas y apariciones más sutiles en otras.

La locura fue que para “Guess”, Charli invitó a Billie Eilish, otra artista que este año se rifó un discazo, con HIT ME HARD AND SOFT. En una letra transgresora y divertidísima, Charli y Billie juegan con temas sexuales, en un rolón que no sabíamos que necesitábamos este año.

Para brat and it’s completely different but also brat, Charli añadió letras, alargó rolas y modificó la parte musical, notoriamente en “Mean girls”, en la que la voz de Julian hace bases en los coros. El uso del autotune permanece en los tres discos, un sonido permanente que ha dominado junto a A.G. Cook, qué también viene a Ceremonia.

Con muchísimo fan service, Charli lo hizo de nuevo, y lanzó esta tercera edición en una abrumadora versión de 3 discos, con su cara impresa en los mismos, y un acabado en “leche clara”.

Los aciertos y desaciertos de una estrategia de 5 meses, como la de brat

Solo tenemos que agradecerle a Charli por toda la música que un proyecto como brat significó, pero con lo que es aparentemente el último lanzamiento en la serie, nos quedan algunas reflexiones con un disco que seguramente marcará un antes y después en la industria musical.

Para empezar, el tercer brat es la versión definitiva, y aunque nos familiarizamos con las rolitas originales, y algunas como “360” y “von dutch” siguen siendo las que reproducimos, la mayoría de las colaboraciones y remixes del completely different son las que se quedarán como referentes.

También, la incertidumbre que causaron tantas versiones dejaron a varios fans con una versión de brat en físico que sería “superada” por la siguiente.

En un sentido bastante fan, se puede considerar que Charli lanzó dos discos, la segunda edición de brat y la tercera, con los remixes, por lo que la primera versión hoy, cinco meses después, se ve un poco austera a la distancia.

Publicado en Sopitas MX.

Relacionado