Chance The Rapper vio caer su carrera de forma estrepitosa tras el lanzamiento de The Big Day, un álbum que fue tan, pero tan malo que de plano borró al rapero del mapa musical (una anécdota que nos causa gracia y tristeza a la vez).

Sin embargo, no hay que olvidar que creó dos mixtapes gloriosos al inicio de su carrera que incluso lo llevaron a ser headliner de Lollapalooza y otros festivales en 2017 (gran época).

Uno de esos mixtapes es Acid Rap, disco que cumple 10 añotes este 2023 y que será interpretado en vivo el próximo 19 de agosto en el United Center de Chicago, Illinois.

Foto: Getty Images

Acid Rap de Chance The Rapper: Una joya del rap contemporáneo

En Acid Rap, Chance The Rapper logró amalgamar perfectamente la música rap con el gospel, una tradición que tomó fuerza con Chance y que luego se expandió hasta The Life Of Pablo de Kanye West.

Ejemplo de esta mezcla de estilos es el increíble intro Good Ass, el cual tiene un coro de iglesia perfectamente ejecutado que contrasta con la voz desaliñada de Chance.

Los teclados brillantes y ochenteros, así como una serie de sonidos “deformados” dieron al disco un aire bien innovador que creó un hype descomunal. De verdad. Canciones como Pusha Man, Paranoia y Smoke Again sonaban en TODOS lados.

Chance The Rapper generó una sensación (principalmente dentro de Estados Unidos) que difícilmente podríamos comparar con la de otro rapero contemporáneo (salvo quizás con Drake) y es por ello que lo recordamos con cariño.

Foto: Chance The Rapper

Lánzate al aniversario de Acid Rap de Chance The Rapper en el United Center

Chance The Rapper, originario de Chicago, volverá a su hometown para festejar con familia, amigos y seguidores el décimo aniversario, el álbum que arrancó oficialmente su carrera y que podría volverlo a catapultar hacia el éxito (¡ojalá que sí!)

Por ACÁ te dejamos el link para que compres tus boletos en la venta general, la cual inicia el 28 de abril a las 10:00am CDT.

Foto: Getty Images