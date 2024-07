Dan a conocer la causa exacta de muerte de Sinéad O'Connor

Lo que necesitas saber: Un año después de su muerte, The Irish Time da a conocer la causa exacta del fallecimiento de Sinéad O'Connor.

Un año después de la muerte de Sinéad O’Connor, el nombre de la cantante irlandesa vuelve a ser noticia. Ahora porque el diario The Irish Times dio a conocer la causa exacta del fallecimiento de Sinéad, ocurrido el 26 de julio de 2023.

Primero cabe recordar que en enero de este año, unos meses después del fallecimiento de Sinéad O’Connor, el portal TMZ dio a conocer que de acuerdo con un representante del Tribunal Forense de Southwark, en Londres, la cantautora irlandesa murió por “causas naturales”.

Sinead O’Connor murió en julio de 2023. Foto: Getty Images

Sinéad O’Connor murió en julio de 2023

En ese entonces las autoridades británicas declararon que como la causa de muerte fue natural el forense dejó de involucrarse en el caso. Y es que el día del fallecimiento de la cantante, la policía de Londres recibió una llamada para reportar a una mujer inconsciente en su departamento.

Al llegar vieron a Sinéad O’Connor, de 56 años, sin vida. Aunque los servicios de emergencia intentaron reanimarla, todo fue en vano y horas después el mundo se enteró de la pérdida de una de las artistas más talentosas y controversiales de los últimos tiempos.

En su momento se dijo que la cantante falleció de causas naturales. Foto: Getty Images

Un año después se dio a conocer la verdadera causa de muerte

Pero este 27 de julio el mismo The Irish Times dio a conocer nueva información sobre el deceso de la cantante, pues informó que Sinéad O’Connor realmente perdió la vida a causa del EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica) agravada por asma bronquial.

De acuerdo con la información del diario, citada por TMZ, O’Connor también había sufrido una infección de las vías respiratorias antes de su fallecimiento. Algo que contribuyó a que la música irlandesa perdiera la vida por culpa del EPOC.

Un año después se confirmó que Sinéad murió por complicaciones del EPOC. Foto: Getty Images

Donde no influyó la salud mental de la cantante irlandesa

Aunque hasta ahora se da a conocer la causa exacta de muerte de Sinéad, el nuevo reporte de The Irish Times no cambia el hecho de que la cantante murió por enfermedad y no por alguna situación de violencia o donde se viera involucrada su salud mental.

Porque sí, era de conocimiento público que Sinéad O’Connor tuvo problemas con su salud mental durante varios años. De hecho, en varias ocasiones habló abiertamente de que intentó quitarse la vida varias veces y la muerte de su hijo Shane, en 2022, no ayudó mucho a su situación.

Foto: Getty Images

Pues padecía de transtorno bipolar desde hace varios años

Sinéad dijo a través de sus redes sociales que desde entonces vivía como “una criatura nocturna no muerta”. La cantante jamás se recuperó de esa pérdida, aunque también tuvo una vida bastante complicada que contribuyó al deterioro de su salud mental.

A inicios de los 2000 a la cantante irlandesa la diagnosticaron con trastorno bipolar y para entonces su carrera había sufrido de un declive. Mucho de eso por su protesta hacia la iglesia católica, por el abuso a menores, y su controversial presentación donde rompió una foto del papa Juan Pablo II.

Una de las muertes más lamentables que ocurrieron en 2023

La muerte de Sinéad O’Connor causó conmoción en todo el mundo, lo cual llevó a varios artistas a rendirle homenaje. Uno de ellos fue Morrissey, quien en lugar de hacer covers o dedicarle canciones, escribió una carta donde le tiraba a la disquera de la cantante y a los medios de comunicación.

Morrissey acusó a la industria musical de no valorar a O’Connor, de darle la espalda y hablar de la maravillosa artista que era hasta que ya no estaba en este mundo. “La alaban ahora SÓLO porque ya es demasiado tarde. No tuvieron el valor de apoyarla cuando estaba viva y los buscaba”, mencionó.

Publicado en Sopitas MX.

