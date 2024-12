Lo que necesitas saber: Victor Willis, cantante de Village People, afirma que la canción "YMCA" no es gay y tampoco tiene bronca con que Trump la use.

Desde hace muchos años, la canción de “YMCA” de Village People se ha relacionado con la comunidad LGBT+ y es común escucharla en antros gay. Sin embargo, el cantante y compositor de la agrupación ha salido a decir que la rola no es un himno gay.

El cantante de Village People aclara que la canción “YMCA” no tiene temática gay

En un posteo de Facebook, Victor Willis, cantante y compositor de Village People, explicó que a la canción de “YMCA” la relacionan con temas gay porque decían que los demás integrantes de la banda supuestamente eran miembros de la comunidad LGBTQ+.

“Esta suposición también se basa en el hecho de que la YMCA aparentemente estaba siendo utilizada como una especie de lugar de reunión para gays y, dado que uno de los escritores era gay y algunos de los Village People son gays, la canción debe ser un mensaje para los gays. A eso les digo una vez más: saquen sus mentes de la cuneta. No lo es”, mencionó.

Pues cuando la escribió no sabía sobre nada relacionado al ambiente gay

Willis asegura que cuando escribió la canción no sabía que había un lugar llamado YMCA donde había reuniones gay y Jacques Morali, cofundador de Village People y perteneciente a la comunidad LGBTQ+ tampoco le mencionó nada al respecto.

“De hecho, Jacques nunca me dijo cómo escribir mis letras, de lo contrario le habría dicho: “No me necesitas, ¿por qué no escribes tú simplemente las letras?”, mencionó Victor Willis al explicar el verdadero significado de la canción “YMCA”.

“YMCA” es sobre chicos negros que pasan el rato juntos

“Por eso escribí “YMCA” sobre las cosas que sabía acerca de la YMCA en las áreas urbanas de San Francisco, como natación, baloncesto, atletismo, comida barata y habitaciones baratas. Y cuando digo “pasar el rato con todos los chicos”, eso es simplemente una jerga negra de los años 70 para referirse a los chicos negros que pasan el rato juntos para practicar deportes, jugar o lo que sea. No hay nada de gay en eso”, afirmó.

Si eso no fuera suficiente, el cantante de Village People dice que a partir de 2025 su esposa comenzará a demandar a medios de comunicación que afirmen, “YMCA” es un himno o canción con temática gay, pues la rola lanzada en 1978 no trata de eso.

El cantante de Village People demandará a quienes afirmen que “YMCA” es una canción gay

En su posteo, el cantante dijo que no le importa “que los gays piensen en la canción como su himno”, pero que será complicado encontrar a “YMCA” en las listas de reproducción con temática gay.

“El verdadero himno es el llamado de la YMCA a personas de todo tipo, incluido el presidente electo Trump. Pero la canción no es realmente un himno gay, salvo que algunas personas sugieran falsamente que lo es. Y esto debe terminar porque es perjudicial para la canción”, afirmó.

Y también dijo que no tiene bronca con que Trump use la canción

Si bien a Victor Willis parece preocuparle la reputación de “YMCA”, el cantante no tiene bronca con que una persona como Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, use las rolas para sus eventos políticos.

Aunque hace unos años (por allá del 2020) Willis había dicho que iba a pedir a Trump que dejara de usar “YMCA” en sus eventos, esto debido a las quejas de los fans de Village People, el equipo del político republicano tenía el uso político de dicha rola y no estaban haciendo nada ilegal.

Pues el presidente parece divertirse mucho con la canción

Victor Willis justificó esto diciendo que a Trump parece gustarle mucho “YMCA” y como se divierte con ella, pues no tuvo el valor de impedirle que siguiera usando la canción de Village People. “Así que le dije a mi esposa que informara a BMI para que no retirara la licencia de uso político de la campaña de Trump”.

No pues, parece que el cantante de Village People tiene medio distorsionada su realidad relacionada a cómo proteger el legado de “YMCA” en la historia de la música. ¿O ustedes qué opinan al respecto?

