Nuestras música favorita nos acompaña en los buenos y malos momentos, ¿apoco no? No hay nada como escuchar esa rolita triste después de que te rompen el corazón. ¿O qué tal esa canción que te pone de buenas en cuanto la escuchas?

Los expertos en lenguaje de Crossword Solver armaron un estudio para descubrir qué artista hace más canciones felices y quién las más tristes. Además revelaron cuál es la rola moderna más feliz y cuál nos saca las lágrimas de tristeza pura.

El estudio de Crossword Solver

Foto ilustrativa: Pexels

Como te decíamos arriba Crossword Solver publicó un estudio sobre los artistas que tienen más canciones felices y las más tristes. ¿Cómo lo lograron? Primero hicieron una lista de los 120 artistas más escuchados y otra de las 1, 000 canciones más reproducidas en Spotify Estados Unidos, de acuerdo con los datos de Kworb.

Luego usaron la herramienta NRC Emotion Lexicon para calcular el porcentaje de letras felices en los dos álbumes más recientes de esos artistas y también en cada una de las mil canciones. ¿Quién crees que brilló por hacer la música más feliz?

Olivia Rodrigo: La artista con más canciones felices

Foto: Getty Images

Cuando estás en el mood de disfrutar la vida al ritmo de unas buenas rolas no dudes en poner algo de Olivia Rodrigo. La cantante de “good 4 u” está a la cabeza de la lista con 24.6% de positividad en sus rolas.

En este listado la acompañan:

2. Bruno Mars con 23.7%

3. Lizzo con 23.1%

4. Rihanna con 22.5%

5. Sam Smith con 22.4%

ACÁ puedes ver la lista completa. ¿Qué lugar crees que ocupa Coldplay?

¿Cuáles son las canciones más felices de los charts?

Una palabra, cuatro letras: Love —amor—. Siete rolas de la lista de 20 canciones más felices nos cantan algo sobre el amor. “What Lovers Do” de Maroon 5 con SZA es la rola más feliz de la lista con 72.3% de palabras positivas.

2. “Love Me Harder” de Ariana Grande con The Weeknd – 59.7%

3. Love Myself” de Hailee Steinfeld – 58.6%

4. “ME!” de Taylor Swift con Brendon Urie de Panic! At the Disco – 57.1%

5. “YOUTH” de Troye Sivan – 50%

AQUÍ puedes ver la lista completa para que armes una playlist de las canciones más felices y la pongas en tu próxima fiesta. O también mientras limpias la casa.

Billie Eilish: La reina de las rolas más tristes

Foto: Getty Images

Irónicamente tiene una rolita llamada “Happiest Than Ever” —Más feliz que nunca—, pero la ciencia demuestra que la cantante angelina es una maestraza de la hora sad. El estudio descubrió que el 18% de sus canciones son tristes, más que cualquier otro cantante analizado.

2. Ava Max con 17.3%

3. The Kid LAROI con 17%

4. Megan Thee Stallion con 16.5%

5. Machine Gun Kelly con 14.9%

Estos son los otros artistas sad que completan la lista. Sí, hay varios que juegan en el equipo feliz y también en el triste. ¡La versatilidad es su pasión!

Las rolas más sad del conteo

¿Imaginabas que Kendrick Lamar tiene la canción con el porcentaje más alto de palabras tristes? Así es, “HUMBLE” tiene 51.3% de palabras sad. ¡Ah! También es la más “grosera”, según el análisis.

2. “Supalonely” de BENEE con Gus Dapperton – 50.8%

3. “SAD!” de XXXTENTACION – 50%

4. “Until I Found You” de Stephen Sanchez – 50%

5. “Falling” de Harry Styles – 46.4%

ACÁ el listado completo de rolitas sad.

Si quieres saber más sobre el estudio realizado por Crossword Solver AQUÍ puedes leerlo completo.

¿Cuál es tu canción feliz favorita? ¿Y la más triste? ¡Te leemos en los comentarios!