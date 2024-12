Lo que necesitas saber: La canción 'Not Like Us' de Kendrick Lamar fue la más escuchada en Apple Music durante el 2024.

Los corridos tumbados llegaron para quedarse, o al menos eso es lo que nos demuestra el top ten de las canciones más escuchadas en México durante el 2024 en Apple Music.

Aunque también el reggaetón logró colarse en el listado con dos temas, que seguramente escucharon alguna vez en el año, sean fans o no. Acá les dejamos la lista de lo más escuchado en México y en el mundo, porque Kendrick Lamar logró llegar hasta el primer lugar.

Canciones más escuchadas en México

Natanel Cano y Óscar Maydon aparecen en el primer lugar de las canciones más escuchadas en México con su tema Madonna. Aunque Fuerza Regida logró meterse al top ten con dos canciones, Harley Quinn y Tú name.

Los corridos tumbados no son lo único que tenemos en el listado, también un par de reggaetón con Gata Only de FloyyMenor ft. Cris Mj y Luna, Feid ft. ATL Jacob.

Madonna, Natanael Cano, Óscar Maydon

Y Lloro, Junior H

La Diabla, Xavi

Harley Quinn, Fuerza Regida, Marshmello

Tú name, Fuerza Regida

Gata Only, FloyyMenor, Cris Mj

Luna, Feid, ATL Jacob

Elvira, Óscar Maydon, Gabito Ballesteros, Chino Pacas

La víctima, Xavi

Si no quieres no, Luis R Conriquez, Neton Vega

Canciones más escuchadas a nivel mundial en Apple

Y para aquellos que se preguntan ¿Cuál fue la canción más escuchada del 2024 en Apple Music? La respuesta es Not Like Us de Kendrick Lamar. El rapero estadounidense dominó la lista por encima de Benson Boone, Sabrina Carpenter, Shaboozey, Taylor Swift y Post Malone.

Aunque Sabrina se metió al top 20 con dos canciones: Espresso y Please Please Please. Taylor también tiene dos éxitos en la lista: Cruel Summer y Fortnight, que es un feat con Post Malone.

Kendrick Lamar se presentará en el halftime show del Super Bowl 2024 / Foto: Getty

Top 20 global en Apple Music 2024

Kendrick Lamar, ‘Not Like Us’

Benson Boone, ‘Beautiful Things’

Sabrina Carpenter, ‘Espresso’

Shaboozey, ‘A Bar Song (Tipsy)’

Taylor Swift, ‘Cruel Summer’

Post Malone, ‘I Had Some Help (feat. Morgan Wallen)’

Teddy Swims, ‘Lose Control’

Metro Boomin, Kendrick Lamar, Future, ‘Like That’

Billie Eilish, ‘BIRDS OF A FEATHER’

Creepy Nuts, ‘Bling-Bang-Bang-Born’

SZA, ‘Snooze’

Morgan Wallen, ‘Last Night’

Noah Kahan, ‘Stick Season’

Jack Harlow, ‘Lovin On Me’

Zach Bryan, ‘I Remember Everything (feat. Kacey Musgraves)’

Sabrina Carpenter, ‘Please Please Please’

Hozier, ‘Too Sweet’

Tate McRae, ‘greedy’

Tommy Richman, ‘MILLION DOLLAR BABY’

Taylor Swift, ‘Fortnight (feat. Post Malone)’

¿Cuál de los dos tops les gustó más? ¿Son más de corridos tumbados o de Kendrick Lamar?

