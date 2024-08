Lo que necesitas saber: Los artistas extranjeros quedan tan enamorados de México que han escrito canciones inspiradas en nuestro país. Estas son algunas de ellas.

Como México no hay dos. Y no lo decimos sólo porque nacimos, crecimos y vivimos en este país, sino porque realmente –a pesar de sus cosas no tan buenas–, nuestro país sabe cómo dejar una huella profunda en los corazones de sus habitantes y hasta de quienes lo visitan.

Sea por su riqueza cultural, su gastronomía o hasta la calidez de su gente, son muchos los que quedan enamorados de México una vez que tienen la oportunidad de explorar cualquier parte de nuestro país. Y por supuesto que para los músicos no es la excepción.

Paul McCartney en el Zócalo de la Ciudad de México. Foto: Getty Images

Acá enlistamos 10 Canciones en inglés inspiradas en México

Más allá del amor de sus fans, los artistas internacionales se han quedado tan sorprendidos con México que muchos lo han usado como fuente de inspiración para hacer canciones, en las cuales hacen referencia a lugares, objetos, costumbres y más que pudieron conocer acá.

Y como nosotros sabemos que el amor entre varios artistas y México (o los mexicanos) es recíproco, por acá nos armamos una lista de canciones en inglés que están inspiradas en México y cuál es la temática detrás de varias de ellas:

The Killers son una de las muchas bandas y artistas que han escrito canciones inspiradas en México. Foto: Getty Images

“Teotihuacan”, de Noel Gallagher

Hace poco les hablamos de fotos inéditas de artistas en sus visitas a México y una de nuestras favoritas fue la de Noel Gallagher en Teotihuacán, zona arqueológica que visitó junto a los demás Oasis en la primera visita que la banda hizo a México en 1998.

Noel quedó tan maravillado con las ruinas prehispánicas que dicen, al estar en la cima de la Pirámide del Sol comenzó a idear esta melodía instrumental que meses después dio para el soundtrack de la película ‘The X Files’, que se estrenó ese mismo año.

“Mexico”, de Incubus

Esta canción formó parte del cuarto disco de Incubus, ‘Morning View’ (2004), donde el vocalista de la banda, Brandon Boyd, desahogó varios de los sentimientos que le generó una ruptura bastante compleja.

En el caso de “México, Boyd menciona el cruzar la frontera para escapar a nuestro país y huir de una persona aparentemente narcisista que lo lastimó sin importarle cómo lo hizo sentir.

“Fun in Acapulco”, de Elvis Presley

Elvis Presley siempre sintió una conexión especial con nuestro país y una de las pruebas de ello fue la película ‘Fun in Acapulco’, que se estrenó en 1963. Una cinta cuyo soundtrack incluyó varias canciones relacionadas a la cultura mexicana.

Esta película dio mucho de qué hablar, pues aunque se ambientó en México, el llamado “Rey del Rock & Roll” nunca visitó nuestro país gracias a la declaración falsa de un periodista que lo dejó mal parado. Eso sí, canciones como “Fun In Acapulco” siempre quedarán como prueba del amor de Elvis por México.

“The Back Seat of My Car”, de Paul McCartney

Producida por Sir Paul y su amada Linda McCartney, esta canción del disco ‘Ram’ (1971) habla del amor de juventud y el pasear en coche con tu persona especial. Aunque claro, para los mexicanos (especialmente los de CDMX) es una rola especial por vincular un par de versos a la Ciudad de México.

Como dato curioso, en su momento John Lennon pensó que esta canción era una indirecta de su excompañero de banda a la relación que tenía con Yoko Ono, pues también la letra da a entender que se trata de una pareja que actúa sin pensar.

“Happy Birthday Guadalupe!”, de The Killers

Desde 2006, The Killers tiene como tradición lanzar una canción navideña y en el año 2009, además como un acto benéfico, la banda de Las Vegas lanzó “Happy Birthday Guadalupe!”, una pieza donde hicieron dueto con los grupos Wild Light y Mariachi El Bronx.

La canción tuvo un video musical protagonizado por el actor Luke Perry, que da vida a un vaquero que en el desierto busca sin descanso a su gran amor, una mujer llamada Guadalupe, personaje que está influenciado en la Virgen de Guadalupe.

Desde tradiciones hasta objetos, existan varias canciones inspiradas en México

“Mexicola”, de Queens of the Stone Age

La letra de esta canción que Queen of the Stone Age puso en el primer álbum de estudio que lanzaron en 1998, habla sobre terminar en una cárcel de México, pero también –y de una manera muy poética o que da paso a la interpretación– ilustra a nuestro país como un lugar complejo y violento, como la vida misma.

En cuanto al título, Josh Homme y compañía al parecer tomaron inspiración de la Mexicola, una bebida de origen mexicano que se prepara con refresco de cola, tequila y jugo de limón.

“CDMX”, de los Last Dinosaurs

En su cuarto disco de 2022 titulado ‘From Mexico With Love’, producido en conjunto con James Angus, los Last Dinosaurs nos entregaron una carta de amor a México, país donde el guitarrista Lachlan Caskey estuvo durante 6 meses y cuando estaba la pandemia de COVID-19.

Con “CDMX”, Caskey habla de lo maravillado que lo dejó la Ciudad de México, tantos en sus virtudes como en sus defectos, y lo plasma como un lugar que se robó su corazón y en el que se siente un hombre bastante afortunado. Awwww.

“Viva la Vida”, de Coldplay

Aunque la canción como tal está ligada a la Revolución Francesa y el sentimiento de una persona que vivió durante dicho movimiento, para el título de “Viva La Vida”, Chris Martin tomó de inspiración una pintura del mismo nombre hecha por la pintora Frida Kahlo.

Martin quedó cautivado por esta obra luego de visitar la Casa Azul, en 2007: “Ella pasó por mucho dolor y luego comenzó una gran pintura en su casa que decía ‘Viva la Vida’, me encantó la audacia de eso“, mencionó el líder de Coldplay que usó dicha frase para homenajear a Frida y a sus fans mexicanos.

“Meet Me in Mexico”, de The Drums

El proyecto de Jonny Pierce, ya entran en esa categoría de bandas que vienen a México a cada rato y para nada es queja, pues si ya han visto a la banda en vivo saben que The Drums tiene un lazo muy especial con sus fans mexicanos. Algo que Jonny demostró cuando el país necesitó de más ayuda.

Luego del terremoto del 19S en 2017, el músico americano lanzó esta canción cuyas ganancias ayudarían a las víctimas del temblor e irían destinadas la reconstrucción de hogares. Y lo hizo con una letra donde habla sobre encontrarse con alguien en México.

“People of the Sun”, de Rage Against The Machine

Los de Rage Against The Machine siempre dejaron en claro su apoyo a las causas sociales de todo el mundo. Sin embargo, Zack de la Rocha tuvo un interés muy especial con el movimiento del EZLN, que comenzó en Chiapas a mediados de los 90.

En 1996, la banda de Los Ángeles lanzó “People of the Sun”, del disco ‘Evil Empire’ (1996) donde Zack hace referencia a la conquista por parte de los españoles, las culturas indígenas de nuestros país y una invitación al pueblo mexicano a reclamar su herencia con orgullo.

Publicado en Sopitas MX.

Relacionado