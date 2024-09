Lo que necesitas saber: Como cada viernes, aquí en Sopitas.com te traemos la recopilación con las mejores canciones que salieron en la semana. ¿Cuál es tu favorita?

Llegó el fin de semana, así que ya saben lo que eso significa… ¡Habemus recopilación con discos y canciones de la semana!

Y en esta ocasión, tenemos regresos geniales con Franz Ferdinand, Miami Horror y The Weeknd; rap sabroso de parte de The Alchemist, neo-soul chido de Thee Sacred Souls , entre otras cosillas más.

Checa las canciones de la semana aquí

Y mientras te contamos qué onda con las canciones de la semana, te dejamos la playlist acá para que le eches oído. Ahí nos cuentas cuál es tu fav.

“Audacious” – Franz Ferdinand

Siete años tuvieron que pasar para que Franz Ferdinand se animara a lanzar un disco. El 10 de enero del 2025 llegará The Human Fear, un disco con un concepto sobre cómo reaccionamos a nuestros miedos más profundos y cómo eso, en gran medida, marca nuestra vida para bien o para mal.

Para iniciar esta nueva era, llega a las canciones de la semana “Audacious” que es trae una buena dosis de optimismo sobre ser valiente en momentos inciertos. Será interesante ver cómo se va hilando el concepto del miedo tras esta canción hecha para levantarte el ánimo.

“Together” – Miami Horror

Han pasado 9 años (!!!) desde que Miami Horror lanzó un disco de larga duración y ya es momento de que regresen a las andadas. Confirmadísimo, habrá un nuevo material discográfico pronto (creemos que tentativamente a finales de este año o inicios del 2025)… y ya hay un adelanto.

Esta nueva canción se llama “Together” y si ustedes son amantes de nu-disco, este sencillo les va a gustar bastante. Aparte, trae un lindo mensaje sobre la unidad en un tiempo en el que el mundo parece estar separado. Ya se antoja escuchar lo que viene para el próximo álbum del dúo australiano.

“Break My Love” – Rüfüs Du Sol

Cuando Rüfüs Du Sol lanza alguna canción, sabes que se viene un buen rollo de electrónica sofisticada, con alta dosis de dramatismo y tensión. “Break My Love” es todo eso, con una inclinación cercana al synthpop. Musicalmente, como si “Precious” de Depeche Mode hubiera sido compuesta Honne.

Canción perfecta para esos aferrados al amor que no se rinden aunque la cosa no vaya precisamente bien.

“Husk” – Men I Trust

En este 2024, se cumplen 10 años del disco debut de Men I Trust. Y bueno, también han pasado tres años desde su último disco. ¿Habrá celebración de la década o algún nuevo disco? Quién sabe…

Pero al menos, hay música nueva de los canadienses. “Husk” es suave, chill, muy de ese estilo medio lo-fi dreampopero que todo fan espera de la banda. Dense.

“Dancing In The Flames” – The Weeknd

Pues ya está prácticamente todo listo para que The Weeknd desaparezca y abra paso a una nueva era para Abel Tesfaye. El cantante canadiense lanzará el disco Hurry Up Tomorrow (aún sin fecha de estreno) como la última producción que hará bajo su icónico nombre artístico.

Un nuevo sencillo llegó a las canciones de la semana, se llama “Dancing In The Flames” y una vez más, Abel demuestra su gusto por las influencias retro de corte ochentero. Muchos sintetizadores con un ritmo ahí, medio dance-pop de corte new wave… ¿Será que se viene otro disco conceptual de ambiente retro como Dawn FM?

“Crystals” – Sea Lemon ft Ben Gibbard

Permítanme hablarles desde la experiencia propia… Me encanta hacer estas listas de canciones de la semana porque mientras rasco en diferentes partes para encontrar música, de repente sale un proyecto nuevo que digo “qué joyita es esta”.

Eso me sucede ahora con Natalie Lew, una cantautora oriunda de Seattle que se presenta bajo el nombre de Sea Lemon. Debo admitirlo: escuché esta nueva canción llamada “Crystals” porque es una colaboración con Ben Gibbard, quien anda ocupado con Death Cab For cutie y The Postal Service… así que es llamativo que se haga un espacio para trabajar con una nueva artista.

Y el ojo de Ben no falló. Qué proyecto más genial, lleno de fuzz, dreampop y shoegaze para transportarte directo a los 90. Según dijo Sea Lemon sobre el tema, se inspiró en un periodo del 2023 donde estaba –como dicen los chavos– manifestando… y al ver que realmente eso no sirve, armó esta rola sobre aceptar que a veces solo debemos sobreponernos a la oscuridad y enfrentarla.

“Ferraris In The Rain” – The Alchemist ft Schoolboy Q

The Alchemist nunca falla y de la mano de Schoolboy Q, siempre tiene cosas de alto nivel para entregar. Dicho esto, ¿qué onda con “Ferraris In The Rain”? Santa madre…

Sí, sabemos que es su sello distintivo, pero no deja de ser sorprendente como el productor convierte estas bases de jazz y soul/R&B en beats de rap. Una pasadez completa, de verdad. Échenle una escuchada porque no tiene madr… porque vale completamente la pena.

“Driver” – Soccer Mommy

Cómo adoro las canciones con vibes noventeras. Así que gracias, Soccer Mommy, por “Drive”. Un ritmo semi-lento acompañado de guitarras muy grungy y la voz de Sophie Allison a doble pista armonizándose en este verso contagioso de “‘Cause I’ll be the driver, I’ll be the driver”.

Si estás en un momento de enamoramiento total donde agradeces a tu ser amado por estar ahí contigo a pesar de que tú te sientas afligido y complicado… bueno, esta es tu canción.

“Waiting On The Right Time” – Thee Sacred Souls

Si ustedes la gozaron en grande cuando escucharon por primera vez a Black Pumas o Alabama Shakes, entonces ya deberían estar escuchando a Thee Sacred Souls. Mucho soul sabroso para romancear y toda la onda.

La banda va por su segundo disco, Got a Story to Tell (4 de octubre) y llegó un nuevo corte como probadita de lo que se viene. Aquí les dejamos la relajada “Waiting on the Right Time” que habla sobre ser paciente y encontrar el momento adecuado para expresar el amor que sientes por esa persona especial. Pa’ dedicar, sin duda.

Menciones honoríficas en las canciones de la semana

“Day Of The Conquest” – Temples

“The Girl That I Call Home – Tears For Fears

“The World Is Dog” – Elucid

“No Obligation” – The Linda Lindas

“Pussy Suicide” – Dua Saleh

“Eusexua” – FKA Twigs

“Wish You Knew” – Carlita

“Lowdown” – Michael Kiwanuka

Publicado en Sopitas MX.

Relacionado