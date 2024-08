Lo que necesitas saber: Llegó el refresh con las canciones de la semana en Sopitas.com. Aquí te dejamos la lista.

Llegó el refresh musical del finde para que actualices tus playlist. Como cada viernes, acá les dejamos nuestra selección con los discos y canciones de la semana. Para la ocasión tenemos discos de Nick Cave & The Bad Seeds, rolas de Primal Scream, Manic Street Preachers, Rubio y más…

Estas son las canciones de la semana

Y para que puedas escuchar las canciones de la semana y escojas tu favorita, aquí abajito te dejamos como siempre la playlist. Ahora sí, vamos a los detalles…

“Zero Sum” – The Smile

No ha pasado ni un año desde que The Smile lanzó el disco Wall Of Eyes y sí, ya tienen un nuevo álbum en camino para este mismo 2024. El material se llama Cutouts, sale el 4 de octubre y desde el título ya sabemos de qué va… Será un álbum con canciones que se quedaron fuera del ya mencionado WOE.

Y para la probadita, el grupo de Thom Yorke, Tom Skinner y Jonny Greenwood nos traen dos temas: “Foreign Spies”, que es una pista de sintetizadores psicodélicos muy atmosférica, además de “Zero Sum” que tiene un riff de guitarra muy influenciado por el math rock.

De las dos, nuestra favorita es la segunda porque está bastante alocada y enérgica.

“Crystal Breath” – Kim Deal

Una nueva etapa se acerca para Kim Deal y no necesariamente con The Breeders. La también exbajista de Pixies lanzará un disco como solista el 22 de noviembre bajo el nombre de Nobody Loves you More. Y al menos con el nuevo sencillo, se siente que se viene algo muy rifado.

La canción “Crystal Breath” tiene una vibra muy electro-rock experimental. Un bajo saturado hace caminar la canción mientras escuchamos el ritmo de batería con una producción muy lo-fi, con secciones entrecortadas de guitarra distorsionadas y atonales. Tiene un punto muy loco esta producción y es fascinante.

“Star” – Bryan Ferry ft Amelia Barratt y Nine Inch Nails

Bryan Ferry nos traerá el próximo 25 de octubre un disco recopilatorio (con canciones suyas de solista y con Roxy Music) que ha sido el pretexto perfecto para lanzar su primera canción nueva en una década.

Se trata de “Star”, un tema que incluye la colaboración de la cantante escocesa Amelia Barratt, además de Trent Reznor y Atticus Ross de Nine Inch Nails. Y justo, el tema tiene ese ambiente industrial de sintetizadores muy de estilo EBM. Temazo.

“Shouganai” – Rubio

¿Cuántas veces no nos desesperamos o nos entra ansiedad por cosas que todavía no suceden? Ahí es cuando uno debería ser consciente de que debemos vivir el presente y no abrumarnos por aquellas cosas que no podemos controlar a futuro.

Porque por más que podamos prever algo, eso no nos asegura que evitemos que algo malo suceda. Entonces, solo queda continuar y asimilarlo. Y por ahí va el concepto de esta canción de Rubio llamada “Shouganai”, término japonés que apela a aquello que ‘no se puede evitar’.

La producción electrónica es poderosa y una vez más, Fran Straube –nombre real de Rubio– nos muestra su maestría a la hora componer con sintetizadores y complementar los tracks de voz para entregar una pieza llena de atmósfera y dramatismo. Ojo con su proyecto Las Voces de Jacarandá que llega pronto.

“Decline and Fall” – Manic Street Preachers

Hay un disco en puerta para Manic Street Preachers que no tiene fecha de lanzamiento aún, aunque pinta para que llegue en el inicio del 2025. Y en lo que esperamos ese dato, llega a las canciones de la semana una rola de ellos llamada “Decline and Fall”.

En este track encontramos a una de las versiones más optimistas que se hayan visto de la icónica banda galesa, entregando una letra sobre abrazar los pequeños momentos de comprensión y éxito personales mientras se es consciente de hay grandes instantes difíciles de la vida.

“Dafodil” – Jamie xx ft Kelsey Lu, Panda Bear, & John Glacier

Poooor fin, luego de una espera larguísima, Jamie xx tiene todo listo para el lanzamiento de su disco solista In Waves, esto el próximo 20 de septiembre. Los sencillos previos se han caracterizado por su evidente ambiente techno dance.

Ahora, uniéndose a las canciones de la semana, Jamie nos trae “Dafodil” mucho más experimental en cuanto a composición musical, con pistas de voz que van del spoken word al R&B/soul. Buenísima rola.

“Deep Dark Waters” – Primal Scream

Primal Scream viene a México para el Corona Capital 2024 en noviembre, y en ese mismo mes, el día 8, lanzara su disco Come Ahead. Ya tuvimos una probadita con la rola “Love Insurrection” que estaba bastante buena… y por esa senda de canciones con calidad llega “Deep Dark Waters”.

Pero a diferencia del sencillo anterior, este tiene una pinta más melancólica tanto musical como líricamente, sobre todo por su letra donde se describen los horrores de la guerra. Junto con la canción, la banda reveló el lanzamiento de una playera cuyos fundos se donarán a causas de apoyo a Palestina.

“Murdergram Deux” – LL Cool J ft Eminem

Amantes del rap de antaño y dosmilero, es momento de alegrarse. LL Cool J está por sacar este próximo 6 de septiembre su disco The Force, que será el primero que lanza en 11 años. Y bueno, falta calarlo, pero los sencillos que ha mostrado están buenísimos.

El más reciente llega en colaboración Eminem y se llama “Murdergram Deux” que justo, es una especie de continuación de la canción “Murdergram” que LL lanzó en 1990. El beat es pegajoso y genial, y tanto Cool J como Em ponen en marcha su destreza para rapear casi a doble tempo.

“Charmeleon” – Sabino

Una nueva etapa viene para Sabino con un nuevo disco llamado Gran, que sale el 28 de noviembre. Y como parte de la promoción, llega un nuevo tema titulado “Charmeleon”, cuyo título nos deja ver el lado más geek del artista mexicano.

Toques de dancehall–pop, hip-hop y texturas tropicalonas es lo que escuchamos en este track. Chécalo acá.

“Tortu” – Yöels

Julio Gudiño tiene un rato en la escena nacional mexa como parte de Plastics Revolution y I Can Chase Dragons… Pero ahora, está dándole vuelo a su nuevo proyecto bajo el nombre de Yöels, de corte más folk, aunque con muchas influencias complementarias.

Y lo genial de las canciones que ha lanzado es la facilidad con la que conectas con ellas. Por ejemplo, su más reciente sencillo “Tortu”, nos habla de esas veces que simplemente quieres dejar atrás todo eso que te abruma para hacer algo diferente. Con este sencillo, ya nos entró ganas de que llegue de una vez por todas su próximo EP…

Y en los discos de la semana…

‘Wild God’ – Nick Cave & The Bad Seeds

Nick Cave & The Bad Seeds entrega su disco de estudio número 18, con una intención de plasmar la variedad de temas en la vida, con un claro elemento de redención y mucha, mucha orquestación.

La poesía gótica de Cave, junto con su icónica voz que se balancea entre el dolor y la ternura, entregan un discazo que debe ser asimilado poco a poco. No es apto para escucharse a la ligera, por ser bastante denso en cuanto a temas y sonoridad, ya que Cave no se toma ningún nuevo lanzamiento a la ligera.

Con su aliado Warren Ellis en producción, Cave se centra en la figura divina de Dios, procurando empatizar con la humanidad que puede existir en lo sagrado. Como un cuentacuentos de tradición, Nick Cave explora una amplia gama de sentimientos, y uno de los permanentes es la muerte y pérdida. Aquí la reseña completa.

‘Palacio’ – Elsa y Elmar

Elsa y Elmar lanza su disco más transgresor a la fecha, con un sonido positivamente abrumador que resulta en un collage sonoro intrigante y muy sentimental. A lo largo de 12 canciones, escuchamos algo de rock, rhythm and blues orquestado, reggaetón y hasta dubstep en partes del disco, lo que amplía la paleta sonora de Elsa en su cuarto disco de estudio en apenas 9 años.

Ojo, porque Elsa toca varios temas íntimos y complicados, desde una historia personal de desamor que la dejó con una sensibilidad extrema que te saca varias lágrimas. Aquí la reseña completa.

