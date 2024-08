Lo que necesitas saber: Llegó el refresh con las canciones de la semana. Pasen y escojan sus nuevas rolas favoritas.

Se nos va una semana más y es hora de recapitular las mejores nuevas canciones que llegaron en los días recientes. Llegaron tracks de The Killers, Fontaines D.C. (que ya no tarda en lanzar su nuevo disco), algo cool de The Smile, los Bright Eyes… pura música chida para el finde.

Escucha acá las canciones de la semana

Les dejamos aquí abajito la playlist con nuestras canciones de la semana favoritas para que les echen una escuchada mientras leen. Y ahora sí, vamos a la selección…

“Bright Lights” – The Killers

Qué año para The Killers. Andan de gira exitosa (como regularmente pasa con ellos), vienen de lanzar el disco Rebel Diamonds de grandes éxitos, están celebrando también los 20 años del Hot Fuss. Lo mejor es que en medio de todo, se hacen espacio para lanzar música nueva.

Así llega esta rola llamada “Bright Lights” con una carga importante de nostalgia pues se reúnen finalmente los cuatro miembros originales de la banda. Sí, con todo y Mark Stoermer. Ya andamos puestos para sus conciertos en México en octubre próximo, con Franz Ferdinand de invitados.

Alto tema, de verdad… Va directito a las playlist, seguro.

“Don’t Get Me Started” – The Smile

The Smile nomás no sabe fallar y “Don’t Get Me Started” es la prueba. La nueva canción ya la habían tocado en vivo hace algunos meses y hace unos días, la lanzaron sorpresivamente en formatos físicos con b-side… pero por fin llegó para estar al alcance de todos.

Y pues ya saben, trae ese rollito de textura medio jazzera bien atmosférica. Es de esos temas que a medida que avanza, crea una tensión sensacional con cada instrumento que se va sumando.

Parece que más allá del genial disco Wall of Eyes, el grupo conformado por Thom Yorke, Jonny Greenwood y Tom Skinner tiene bastante material para compartir.

“Here’s The Thing” – Fontaines D.C.

Uno de los discos que más nos emociona en este 2024 es Romance de Fontaines D.C., quienes confirman su lugar como una de las mejores bandas de los años recientes. El álbum sale el 23 de agosto que viene y tenemos una probadita más…

“Here’s The Thing” se caracteriza por sus riffs de guitarra potentes y distorsionados, jugando mucho con el garage rock y el post punk. Trae una vibra melancólica, ansiosa y algo retorcida en la Grian Chatten habla sobre entender el dolor de alguien más, quizá refiriéndose a un interés amoroso.

Tanto esta nueva canción como los dos sencillos anteriores (“Starbuster” y “Favourite”) son bastante destacados, lo que nos hace pensar que Romance será uno de los discos definitivos del 2024.

“For Cryin’ Out Loud” – FINNEAS

Otro que está teniendo un 2024 destacado es FINNEAS. El productor la rompió junto a su hermana Billie Eilish con el lanzamiento de Hit Me Hard and Soft… y tiene todo preparado para echar a andar su propio disco bajo el nombre de For Cryin’ Out Loud!, que sale el 4 de octubre que viene.

Para sumarse a las canciones de la semana, nos trae la canción homónima del álbum con un estilo R&B pop bien melancólico para esos románticos empedernidos. Échenle una escuchada y vean el video acá.

“Rainbow Overpass” – Bright Eyes

Nomás para refrescar la memoria, se viene nuevo disco de Bright Eyes. El material se llama Five Dice, All Threes, llegará el 20 de septiembre y hay un nuevo track para sumarlo a las canciones de la semana.

La energía punky de la canción es contagiosa y queda perfecta cuando Conor Obrest y Alex Orange Drink (de la banda So So Glos) cantan sobre las ganas de escapar y dejar todo atrás, sabiendo que tal vez no encajamos con los estándares de nuestro estilo de vida y la gente alrededor.

“No puedo ser lo que tú necesitas que sea” es un verso muy honesto que resume todo.

“Inefable” – Vaya Futuro

Y en la escena mexicana… Vaya Futuro regresó y lo hace con una nueva canción que sirve para reflexionar sobre esa lucha interna que a veces nos aborda cuando queremos seguir adelante, pero el miedo, la ansiedad y la incertidumbre nos detienen.

“Inefable” es una hipnótica pieza inspirada en el shoegaze y conceptualmente, es fácil engancharse con sus letras: “calma, sigues aquí… No te va a perseguir, el miedo se irá… camina con cuidado, pero sin mirar atrás“.

Este es el tercer sencillo que lanzan como adelanto del disco Fuego, guíame, el cual llegará –según la descripción de YouTube– en el 2025.

“Show Them” – Band-Maid ft The Warning

Band-Maid de Japón y The Warning de México, la colaboración que no sabíamos que necesitábamos… como menciona Consequence Of Sound, ambas bandas se conocieron en el 2022 durante el Aftershock Festival, y ahí se planeó todo para componer algo juntas.

Luego, la canción tuvo una demostración en vivo cuando las hermanas Villarreal se lanzaron a tocar en Tokio. Y bueno, luego de todo ello, por fin llegó la versión de estudio con todo el punch del hard rock moderno que uno esperaría.

La producción de esta nueva canción es destacada y la composición no se siente para nada atascada o saturada de elementos o secciones musicales. Ambas bandas logran equilibrar todo de manera que cada vocalista, guitarrista, bajista y baterista tienen su momento de brillar.

“Dark Day” – TR/ST

Gran momento para ser fan de TR/ST. Primero, porque el proyecto liderado por Robert Alfons lanzará su nuevo disco, Performance, el 13 de septiembre. Y segundo, porque vendrá a tocar a la Ciudad de México unos días antes del lanzamiento, el 5 de septiembre en el Auditorio BB.

El plus llega a las canciones de la semana con esta rolita llamada “Dark Day” de influencia synthpop que recuerda mucho a Depeche Mode. Como dijimos, qué gran momento para ser fan de TR/ST.

“Instant Transfer” – Elucid ft Bobby Woods

Los amantes del hip-hop disfrutaron en grande el disco We Buy Diabetic Test Strips de Armand Hammer del 2023. Pero ahora toca que uno de los miembros del dúo neoyorquino vuelva a las andadas como solista… Sí, nos referimos a Elucid.

Curiosamente, Elucid decidió lanzar su nueva canción en colaboración con Billy Woods, su compañero y viejo amigo en Armand Hammer. Y vaya temazo el que armaron con “Instant Transfer”, con la que Elucid anuncia su tercer disco en solitario, Revelator, listo para llegar el 11 de octubre.

Pasen a escuchar este rap–noisy psicodélico…

“Karma Police” – cumgirl8

No, no es un cover de Radiohead. Y no, esta banda no está hecha si eres un espantado o algo conservador… Las chicas de cumgirl8 han forjado una figura interesante en los circuitos underground de Nueva York por su estilo que varía entre el post–punk/darkwave de enfoque activista y feminista, crítico y satírico caracterizado por enfatizar la libertad sexual entre otras cosas.

Luego de tres EP’s, se preparan para lanzar su disco debut The 8th Cumming el 4 de octubre, el cual promete ser una reflexión apocalíptica de la relación entre el humano, la naturaleza y la tecnología… Y bueno, como adelanto, llega este tema titulado “Karma Police” a las canciones de la semana.

“All” – Snow Patrol

Todavía se viene algunos regresos musicales con discos nuevos y para el 13 de septiembre, Snow Patrol traerá The Forest is The Path. Y como adelanto, tenemos una nueva canción llamada “All”.

Esto es lo que esperamos de una canción de la banda escocesa: estructuras melodiosas y suaves para hablar de temas románticos, en este caso, del miedo de perder a alguien y de añorar esa compañía.

Menciones honoríficas en las canciones de la semana

“Crying At The End” – Porches

“Once In a Bunch” – Adrianne Lenker

“A Bird Of No Address” – Mercury Rev

“Hollywood” – Toro y Moi ft Ben Gibbard

“Hometown Edge” – Kele Okereke

“Belaya Polosa” – Molchat Doma

Y el disco de la semana es…

‘Flight b741’ – King Gizzard and the Lizard Wizard

Los King Gizzard & The Lizard Wizard no parecen cansarse de sacar buena música, y después de un 2023 con dos grandes discos, regresan con Flight b741, un trancazo de rock clásico repleto de riffs y coros pegajosos que continúa una asombrosa discografía de discos de estudio.

La diversión de la banda australiana es contagiosa, y es que las rolas de su nuevo disco te ponen a bailar y cantar en la misma medida. Estos musicazos regresan con una decena de rolitas apegadas a los riffs clásicos y acelerados que muestran la inagotable creatividad de los australianos. Destacan los sencillos y “Raw Feel” y “Sad Pilot”, que van directo a tus playlists para headbangear.

