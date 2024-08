Lo que necesitas saber: Llegó la lista con las canciones de la semana y es hora de que hagamos el repaso para refrescar la playlist.

Hay mucha música nueva para agregar a tus listas de reproducción y como cada 8 días, te traemos la lista con las canciones de la semana. Para esta ocasión, tenemos material de Hinds, Royal Blood, el junte poderoso de Lady Gaga y Bruno Mars, los nuevos discos de Little Jesus y Foster The People, entre otras cosas.

Aquí las canciones de la semana

Y para que no se te pase ninguna rola, aquí te dejamos la lista de reproducción con las canciones de la semana para que les eches una escuchada mientras vas leyendo los detalles…

“Sleeptalker” – Royal Blood

En este 2024, se cumplen 10 años del disco debut homónimo de Royal Blood y era obvio que la banda no podía dejar pasar la celebración. El dúo conformado por Mike Kerr y Ben Thatcher lanzó una edición especial de aniversario que incluye material adicional de las sesiones de ese álbum.

Y entre las joyitas que se cuelan en las canciones de la semana, tenemos este tema inédito llamado “Sleeptalker” que es todo lo que esperamos de RB: riffs de bajo distorsionado y ritmos de batería furiosos. De no creerse que se guardaran esta canción por 10 años.

“Garmonbozia” – Flying Lotus

Vaya sorpresa la que llegó con Flying Lotus y “Garmonbozia”, que rompe con dos años de ausencia desde que el rapero lanzó música nueva por última vez. Pero ahora, no se trata de una canción de hip-hop propiamente.

FlyLo nos sorprende con un estilo de canto que rara vez se le había escuchado en materiales anteriores. Y ahora, entrega una especie de track basado en soul/R&B bastante relajado con unos toques de psicodelia muy interesantes. Temazo.

“Lonely Is a Muse” – Halsey

Halsey ya dijo que anda trabajando en un nuevo disco y de paso, ha lanzado algunos sencillos que demuestran su influencia variada. “The End” había sido un tema más inspirado en el folk, mientras “Lucky” apelaba al lado más pop de la cantante.

Pero con “Lonely Is a Muse”, que habla sobre cómo lidiar con el sentimiento de soledad cuando es intenso, tiene una poderosa vibra de metal alternativo con mucho dramatismo. Bien versátil la querida Halsey.

“Die with a Smile” – Lady Gaga ft Bruno Mars

¿Esta reviviendo el pop de los 2010? Claro que sí. Ahí está Katy Perry por ejemplo, aunque su regreso se ha llevado bastantes críticas por diversas razones. Y por otro lado, tenemos a Lady Gaga y Bruno Mars en una colaboración sorpresa que suena genial.

“Die with a Smile” es una pieza que nació cuando Bruno le llamó a Gaga para mostrarle en qué estaba trabajando. Pasaron una noche completa trabajando y componiendo esta nueva canción, dando como resultado una romántica balada de corte soul imperdible.

“The Bed, The Room, The Rain and You” – Hinds

Uno de los discos que más nos emociona para el resto del 2024 es Viva Hinds, material que el ahora dueto madrileño lanzará el próximo 6 de septiembre con todo y colaboraciones de Beck y Grian Chatten de Fontaines D.C.

Y para las canciones de la semana, llega ahora “The Bed, The Room, The Rain and You”, una rola sobre el consuelo de simplemente pensar en esa persona a la que amas y cómo eso es reconfortante. La canción tiene un rollito muy dreampop al estilo Cocteau Twins, siendo un sonido muy diferente de los sencillos que han ido lanzando en estos meses.

“D&T” – Japandroids

Lo sabemos… El adiós de Japandroids se siente feo. Pero ánimo, que la banda se despide no sin antes dejarnos un último disco, el cual se llamará Fate & Alcohol con fecha de lanzamiento para el 18 de octubre.

Y bueno, un nuevo adelanto llegó con la canción “D&T” –abreviatura de ‘drinking and thinking’– que se inspira en esas borracheras que uno se pone de repente y que te ponen melancólico ya sea por un desamor, por nuestra percepción de la vida o lo que sea. La composición punky de la banda, como siempre, muy cool.

“You Got Me” – A Place to Bury Strangers

De vez en cuando, A Place to Bury Strangers le gusta salirse de la ondita noise rock y garage para apostarle a estilos como el post-punk. Y es así como llega “You Got Me”, nuevo adelanto del disco Synthesizer que saldrá el 4 de octubre.

Se trata de una canción lúgubre, penumbrosa con efectos de sonido ambientales muy detallistas y un tema amoroso casi de ‘somos tú y yo contra el mundo en crisis que se burla de nosotros’. Les quedó chula la rola.

“México” – Reyna

Las hermanas Vic y Gab Bañuelos, mexicoestadounidenses que crecieron entre Chihuahua y El Paso, Texas, llevan rato haciendo música y hasta hace unos años, reformaron su proyecto bajo el nombre de Reyna. Su proyecto va desde el indie pop hasta el pop alternativo, con influencia del R&B y algo de psicodelia.

El año pasado publicaron un muy buen EP llamado Limonada como una producción que llegó luego de solo lanzar sencillos… Pero tienen más música bajo la manga y ahora, se unen a las canciones de la semana con “México”.

Según cuenta Vic Bañuelos, esta canción se basa en cómo ella percibe a nuestro país –y sobre todo Monterrey que fue la ciudad donde estudió e hizo a sus amigos de toda la vida– como su lugar seguro. Ese lugar donde vas a olvidarte de los problemas, sobre todo si se trata de superar una relación pasada. Gran temazo, eh…

“Die For Me” – Jean Dawson ft Lil Yatchy

Apenas vimos a Jean Dawson en el festival Ceremonia de este 2024 y confirmamos el artistazo que es. Así como te compone un tema de bedroom pop, te hace uno de dark R&B o uno de soul con tintes experimentales. O hasta baladas noisy de corte rock con influencia del regional mexicano como “Divino desmadre”…

Es un reto encasillar su música y eso es lo que lo hace un artista como pocos. Y ahora, Jean vuelve con un tema junto a Lil Yatchy llamado “Die For Me”, cargado de arreglos tensos y dramáticos de hip-hop bajo una base musical con pianos e instrumentos de cuerda. Agárrense que su disco Glimmer of God pinta bastante bien.

“How’s That Working Out?” – Sofía Valdés ft Cuco

Sofía Valdés tiene relativamente poco tiempo en la industria musical. Y si bien se le suele referir como una exponente pop en ascenso, la realidad es que su estilo musical es de lo más refrescante que hay en el panorama. La joven panameña es una amante absoluta de géneros como la bossa nova, el soul y el sonido Motown de la vieja escuela.

Todo eso se ve en sus sencillos y EPs que ha lanzado desde 2020. Su nueva canción, “How’s That Working Out?” retoma esa influencia soul con algunos sonidos tropicales y arreglos psicodélicos mínimos, todo en un tema pop muy fresco junto a Cuco.

La canción habla de cuando terminas una relación, quizá no de la mejor manera, y ves que esa persona te intenta olvidar de miles de formas pero no lo logra. El coro es pegajoso, de esos que se siente genial cantar por que trae un flow muy cool.

“K.O.” – Malcriada

Malcriada, el proyecto liderado por Mathilde Sobrino y Pepe Pecas, vuelve a las canciones de la semana tras la genial “Do Something”. Pero en esta ocasión, la rolita que nos traen se llama “K.O.” y qué cosa, eh.

Es verdad que no hay muchos proyectos que apuesten así por el hyperpop, el electroclash y electropunk estilo Crystal Castles en México. Pero con esta nueva rola, Malcriada nos confirma que vale la pena adentrarse. Pasen a escuchar la canción para que vean de qué hablamos…

Menciones honoríficas de las canciones de la semana

“New Woman” – Lisa ft Rosalía

“Mutation” – Nilüfer Yanya

“Forget It” – Hippo Campus

“Set It Free” – Nubya García ft Richie

“Keep On Moving” – Jake Bugg

“Edge Of Saturday Night” – The Blessed Madonna ft Kylie Minogue

“Yo me estreso” – The Linda Lindas ft Weird Al Yankovic

Y los discos de la semana son…

‘El show debe continuar’ – Little Jesus

Little Jesus está de vuelta con su disco más atípico a la fecha: El Show Debe Continuar. Lanzado en lunes (hoy es cumpleaños de Sant y de Charls), atrasado en varias ocasiones, y con muchas innovaciones en su sonido, estamos ante un álbum con un trabajo brutal en el estudio, y con algunas de las rolas más complejas de LJ a la fecha.

Chequen la reseña de 5 estrellas sobre 5 por acá.

‘Paradise State Of Mind’ – Foster The People

Foster the People regresa después de siete años de ausencia con Paradise State of Mind, su disco más ambicioso a la fecha, y en el que se aventaron una exploración a través de muchos géneros y sonidos que previamente no habían incorporado.

En su cuarto disco de estudio, los estadounidenses regresan al sonido enérgico del excelente Torches (2011), con temas metafísicos y espirituales que impactan bastante en la vida cotidiana.

Checa la reseña de 5 estrellas sobre 5 aquí.

Publicado en Sopitas MX.





