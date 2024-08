Lo que necesitas saber: Luego de enterarnos que Aerosmith no volverá a tocar en vivo, las reacciones de la industria comenzaron a llegar, entre ellas la de Brian May.

Vaya que este año nos ha traído noticias dentro de la industria musical que definitivamente no esperábamos ni imaginamos que escucharíamos. Y una de ellas principalmente fue lo de Aerosmith, quienes anunciaron su retiro de los escenarios. Sin embargo, parece que no fuimos los únicos sorprendidos con esta noticia, y el claro ejemplo es el mismísimo Brian May.

Como recordarán, fue el pasado 2 de agosto cuando inesperadamente, la agrupación de rock estadounidense confirmó a través de sus redes sociales la cancelación de su gira de despedida, Peace Out. Además, dejaron claro que le decían adiós a los tours y shows en general debido a una lesión vocal sufrida por el líder Steven Tyler, de la cual no logra reponerse.

Aerosmith/ Foto: Getty Images

Brian May también anda triste por el retiro de los escenarios de Aerosmith

Desde entonces, un montón de fans mostraron su apoyo y agradecimiento a Aerosmith por tantos años de conciertos rifados. Aunque eso sí, la gran mayoría se mostró triste porque ya no podrán ver a la banda una vez más en vivo. Y aunque no lo crean, uno de los que se sumó a la hora sad fue ni más ni menos que Brian May.

Resulta que casi horas después de que el grupo soltara este bombazo, el guitarrista británico compartió el post en su cuenta personal y no solo eso, sino que también les dedicó algunas palabras de despedida que estamos seguros que al menos les sacará una lagrimita, porque May se puso muy emotivo para la publicación.

Brian May confesó que le puso triste el retiro de los escenarios de Aerosmith/Foto: Getty Images

El guitarrista de Queen confesó que lloró con la noticia de la banda

Esto me ha hecho llorar. Aerosmith ha sido una parte importante de mi vida, como lo ha sido para millones de otros fanáticos del rock. Steve Tyler es uno de los mejores vocalistas y líderes de banda de todos los tiempos, y es desgarrador que su extraordinaria voz haya quedado tan dañada”, declaró Brian May sobre el retiro de los escenarios del grupo.

Además de mandarle buenas vibras y sus mejores deseos al vocalista, May también explicó que esta decisión es quizá la más difícil que hayan tomado como agrupación. Sin embargo, Brian aplaudió la forma en la que compartieron el mensaje y las palabras que usaron para despedirse, pues tuvieron todo su estilo.

Steven Tyler, de Aerosmith. Foto: Getty Images

“La carrera de Aerosmith es algo que verdaderamente debe celebrarse por siempre. Todo debe pasar, pero el trabajo inspirador de Aerosmith vivirá, junto con los recuerdos de una de las bandas más increíbles que jamás haya pisado un escenario”, concluyó Brian May, quien evidentemente, se lleva un gran recuerdo de este grupazo.

Ni modo, la salud es primero y a veces es mejor decir adiós (aunque sea de manera inoportuna) que seguir y arriesgarnos a que pase algo peor, ¿no lo creen? Nos quedamos con ganas de volver a ver en México a esta bandota clave en la historia del rock, pero nos llevamos esos momentos que nos regalaron cuando vinieron a nuestro país.

Publicado en Sopitas MX.

Relacionado