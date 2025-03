Bob Bryar, exbaterista de My Chemical Romance, tenía botes de óxido nitroso al morir

Lo que necesitas saber: TMZ dio a conocer más detalles sobre el informe forense de Bob Bryar, exbaterista de My Chemical Romance que falleció en 2024.

Casi tres meses después de que se diera a conocer su muerte, el portal TMZ ha dado más detalles sobre las condiciones en las que fue encontrado Bob Bryar, el exbaterista de My Chemical Romance, quien tenía varios botes de óxido nitroso el día en el que falleció.

Bob Bryar, exbaterista de My Chemical Romance, falleció en noviembre de 2024

El conocido portal estadounidense obtuvo el informe de la autopsia de Bryar, quien murió a los 44 años el 24 de noviembre de 2024 en su casa de Tennessee, pero que fue encontrado días después gracias a que le realizaron una visita domiciliaria.

El médico forense del condado de Bedford detalló que el cuerpo del exbaterista de My Chemical Romance estaba en grave descomposición cuando lo hallaron e incluso algunas partes de su cuerpo habrían sido consumidas por animales (aparentemente fueron sus perros).

A pesar de los esfuerzos, la causa de su muerte no puede ser determinada

Pero en la escena el forense menciona que junto al cuerpo encontraron varios botes de óxido nitroso (también conocido como ‘gas de la risa’) que tenía tubos conectados, por lo que creen que el músico tenía la intención de usar la sustancia antes de morir.

Las autoridades también hallaron medicamentos para la depresión en la casa de Bob Bryar, sin embargo, será complejo saber si ambas sustancias provocaron la muerte de Bob Bryar debido al estado de descomposición del cuerpo.

Pero se cree que Bryar sufrió de una sobredosis accidental

Aunque los médicos forenses creen que se trató de una sobredosis accidental, la realidad es que la causa de la muerte de Bob Bryar será clasificada como indeterminada por las razones ya mencionadas. Eso sí, se descarta que haya sido víctima de algún delito.

Bob Bryar fue miembro de My Chemical Romance de 2004 a 2010, siendo el baterista que más duró en la agrupación comandada por Gerard Way y a la cual entró luego del lanzamiento del álbum Three Cheers for Sweet Revenge, en sustitución de Matt Pelissier.

Bob Bryar fue baterista de My Chemical Romance en la era del ‘The Black Parade’

Bryar marcó a toda una generación junto a los demás integrantes de My Chemical Romance, ya que su batería fue la que destacó en el disco ‘The Black Parade’, lanzado en el 2006 y que se convirtió en uno de los álbumes más destacados de la época.

Luego del anuncio de su muerte, la banda expresó unas palabras para su excompañero, destacando que fue parte muy importante en la historia de My Chemical Romance: “Enviamos nuestro más sentido pésame a sus amigos y familiares en este momento. Que descanse en paz”, mencionó la banda.

