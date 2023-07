¿Blur es la banda actual más importante de Inglaterra? La respuesta es complicada, pero durante los dos conciertos que ofrecieron el pasado fin de semana en el Wembley Stadium lucieron como un símbolo nacional casi tan representativo como los double decker busses o los eggs and chips.

Por primera vez en su historia, la banda británica se subió al escenario del Wembley Stadium para ofrecer dos fantásticas noches, las cuales pasarán a la historia al igual que los conciertos que ofreció Oasis en el mismo recinto en el 2000 y el 2009.

Damon Albarn y compañía se aventaron clásicos imprescindibles como Beetlebum, Coffee & TV, Song 2, Parklife (Con todo y Phil Daniels) y The Universal, pero también aprovecharon la ocasión para presentar un par de canciones de su nuevo álbum The Ballad Of Darren: St. Charles Square y The Narcissist.

En fin, a pesar de que Albarn tiene varios proyectos que no le permiten concentrarse 100% en Blur (coff, coff, Gorillaz), lo cierto es que cada reencuentro tiene un sabor especial y diferente. En esta ocasión, por ejemplo, revivieron Lot 105 y Advert, temas que no tocaban desde hace varias giras y que afortunadamente parece que también podremos escuchar en el próximo Corona Capital 🤞🏻

Por acá les dejamos una galería de las memorables presentaciones de Blur en el monumental Wembley Stadium:

Foto: Redferns

Foto: Getty Images

Foto: Redferns

Foto: Redferns

Foto: Redferns

¿Qué te parece el show de Blur en Wembley Stadium? ¡Estuvo brutal! Mantente al tanto de Tutti Frutti Podcast para escuchar la experiencia de Sopitas desde el Wembley Stadium.

Mientras esperamos su regreso, por acá te dejamos el más reciente capítulo del podcast, en el que enumeramos las canciones que más nos han gustado de lo que va del 2023.

Escuchen los temas que seleccionamos y no olviden dejar su propias sugerencias en los comentarios:

Relacionado