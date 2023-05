El regreso a los escenarios de Blur en este 2023 ya es una realidad (¡por fin!). Luego de siete largos años desde su último concierto completo, la banda está a punto de embarcarse en una larga gira por todo el mundo.

Primavera Sound 2023, Roskilde Festival 2023 y, por supuesto, su fecha en solitario en el Wembley Stadium pintan como los conciertos más importantes del tour. De este lado del mundo aún no hay fechas confirmadas pero los rumores apuntan a que Blur será el headliner del Corona Capital 2023 (esperemos que sí).

Antes de arrancar su gira por estadios y festivales masivos, Blur decidió realizar una serie de conciertos íntimos en recintos pequeños a manera de preparación (Warm up shows les dicen).

El primero de ellos se realizó hace tan sólo unos días en Colchester, sí, el mismo lugar en el que se conocieron Damon Albarn y Graham Coxon cuando eran estudiantes universitarios.

¿Qué tal se puso el regreso de Blur en este 2023?

Frente a cerca de 400 afortunadas personas, la banda arrancó su show de reunión con un nuevo tema: St. Charles Square, el cual formará parte del próximo álbum The Ballad Of Darren. Posteriormente, se aventaron varios clásicos, entre ellos, There’s No Other Way, Popscene, Chemical World (¡wow!), Badhead, To The End y obviamente Song 2.

Además de repasar los hits de su discografía, Blur aprovechó la ocasión para interpretar The Narcissist, el sencillo principal de su nueva producción, por primera vez.

La agrupación también debutó Villa Rosie de su clásico Modern Life Is Rubbish y cerró su concierto con Tender, For Tomorrow y The Universal, tres canciones históricamente indispensables en sus shows en vivo.

El gig duró cerca de dos horas y, sin la presión de la enorme producción de sus shows con Gorillaz, Damon Albarn se vio notablemente relajado: bromeando con el público, lanzándose hacia los asistentes y disfrutando del estreno de sus nuevas canciones.

A continuación te dejamos el setlist completo y algunos de los videos más padres de su show, no olviden que su presentación en el Primavera Sound 2023 será transmitida vía Amazon Music.

The Narcissist y St. Charles Square por primera vez en 2023

El clásico There’s No Other Way

Song 2!