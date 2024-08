Blink-182 anuncia el disco 'One More Time.... Part 2' y esto se sabe al respecto

Lo que necesitas saber: Blink-182 anunció el disco 'One More Time.... Part 2', una edición extendida de su noveno álbum y esto es todo lo que se sabe al respecto.

Parece que los de Blink-182 no se querían quedar limitados con eso de sacar música nueva con su gira de reencuentro, pues la banda estadounidense (que vendrá a México en noviembre luego de una serie de cancelaciones) anunció su ‘One More Time… Part 2’.

En septiembre del año pasado, la banda conformada por Mark Hoppus, Travis Barker y Tom DeLonge dio a conocer que lanzaría un noveno disco de estudio que llevaría por título ‘One More Time’ y del que se desprendieron sencillos como “More Than You Know” y una canción con el mismo nombre del álbum.

Travis Barker, Tom DeLonge, Y Mark Hoppus. Foto: Getty Images

Blink-182 lanzará una versión extendida del ‘One More Time’

El anuncio no fue menos que emocionante, pues se trató del primer disco que la banda lanzaba con TomDeLonge en al menos 12 años y con éste salieron de gira. De hecho gracias a eso pudimos ver a Travis y compañía en el Tecate Pal’ Norte, en Monterrey, y en una fecha en el Palacio de los Deportes.

Pero bueno, ‘One More Time’ tendrá una segunda parte que formalmente se llamará ‘One More Time… Part 2’, la cual tendrá ocho nuevas canciones y que se lanzará el próximo 6 de septiembre. Aunque no desesperen, que tendremos un adelanto próximamente.

Blink-182 lanzará una edición extendida titulada ‘One More Time… Part 2’ Foto: Getty Images

El disco se llamará ‘One More Time… Part 2’

Blink-182 anunció que el próximo 23 de agosto lanzará el primer sencillo “All In My Head” y también que el disco de ‘One More Time… Part 2’ estará disponible en streaming y varios formatos físicos, uno de ellos como una edición limitada de 2 LP de lujo en vinilo de color azul.

Habrá un vinil doble limitado. Foto: Blink-182

Esta segunda versión de ‘One More Time’ será una extendida y contará con 27 canciones en total, así como una funda y un folleto impreso. De igual forma habrá una edición con sólo un LP que incluirá 10 canciones (ocho canciones nuevas y 2 pistas adicionales).

Así como otra con sólo 10 canciones. Foto: Blink-182

Acá les dejamos el tracklist de ‘One More Time… Part 2’, de Blink-182

1. ‘ANTHEM PART 3’

2. ‘DANCE WITH ME’

3. ‘FELL IN LOVE’

4. ‘TERRIFIED’

5. ‘ONE MORE TIME’

6. ‘MORE THAN YOU KNOW’

7. ‘TURN THIS OFF!’

8. ‘WHEN WE WERE YOUNG’

9. ‘EDGING’

10. ‘YOU DON’T KNOW WHAT YOU’VE GOT’

11. ‘BLINK WAVE’

12. ‘BAD NEWS’

13. ‘HURT (INTERLUDE)’

14. ‘TURPENTINE’

15. ‘FUCK FACE’

16. ‘OTHER SIDE’

17. ‘CUT ME OFF’

18. ‘SEE YOU’

19. ‘CHILDHOOD’

20. ‘NO FUN’

21. ‘ALL IN MY HEAD’

22. ‘CAN’T GO BACK’

23. ‘EVERY OTHER WEEKEND’

24. ‘EVERYONE EVERYWHERE’

25. ‘IF YOU NEVER LEFT’

26. ‘ONE NIGHT STAND’

27. ‘TAKE ME IN’

Al parecer escucharemos varias canciones nuevas de Blink-182 este 2024

Blink-182 lanzará esa edición limitada de lujo en un vinilo especial de color rojo con un par de regalitos y si son fans entonces corran a la página oficial de la banda, pues ambos sets de vinilos del ‘One More Time… Part 2’ ya están disponibles para preventa.

La buena noticia más allá de esta versión extendida, es que probablemente los fans mexicanos de Blink-182 podremos escuchar una o varias de las nuevas canciones en vivo el próximo 9 de noviembre, pues la banda vendrá al Estadio GNP Seguros.

Foto: OCESA

Pues la banda vendrá al Estadio GNP Seguros en noviembre (si nada más ocurre)

Apenitas en mayo se dio a conocer este concierto luego de que Mark Hoppus se enfermara de la garganta tras su paso por Monterrey, ya que el músico llegó de allá a la CDMX donde sólo pudo dar uno de los cuatro conciertos que Blink-182 tenía programados en el Palacio de los Deportes.

La noticia no le cayó bien a muchos, sobre todo porque esos conciertos ya habían sido reprogramados (originalmente la agrupación iba a venir a México en el mes de marzo) por un tema de complicaciones. Algo que a los fans ya no les cae mucho en gracia.

Por ahora parece que en noviembre se nos hará la buena de ver a Blink-182, con un espectáculo. Claro si es que no ocurre otro inconveniente en los próximos meses…

